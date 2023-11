– 6-åringen ble frarøvet retten til rettferdig rettergang. Dette er brudd på den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen, sier Sigurd Klomsæt.

Han er advokat for en av de tre «gjerningsmennene» som var 4, 5 og 6 år da de fikk skylda for 5 år gamle Siljes Marie Redergård død i 1994.

Etter at Silje-saken ble gjenopptatt i 2021, konkluderte Riksadvokaten nylig med at politiet i Trondheim feilet grovt i sin etterforskning. Det var ikke « ... grunnlag for å konstatere at de tre guttene forvoldte Siljes død.»

Nå har både 5-åringen og 6-åringen via sine advokater reist krav om oppreisning overfor Statens sivilrettsforvaltning.

Johannes Wegner Mæland er advokat for «5-åringen» Foto: Ole Jørgen Kostadbråthen / NRK

– Guttene er nå frikjente, etter å ha vært stemplet som drapsmenn i 29 år, med de dramatiske konsekvensene det har hatt for dem selv og deres familier, sier Johannes W. Mæland, 5-åringens advokat.

Plassert i hvert sitt fosterhjem

– Ved å konstatere skyld uten å behandle saken rettslig, ble uskyldspresumpsjonen i henhold til norsk grunnlov krenket både av politiet og av påtalemyndigheten, sier 6-åringens advokat.

Selv om 6-åringen var mindreårig og ikke ble ilagt formell straff, ble han i realiteten straffet svært hardt, påpeker Klomsæt.

Advokaten viser til at 6-åringen og hans søster ble «tvangsplassert» i hvert sitt fosterhjem. Og at dette førte til at 6-åringen ble utsatt for «enorme inngrep» i sitt liv.

– Min søster og jeg ble plassert i hvert vårt fosterhjem. Vi fikk ikke ha samvær med mor samtidig, sier 6-åringen.

Han kjenner fremdeles sterkt på følelsen av urettferdighet. Og savnet han hadde etter å være en familie og bo hjemme hos mor.

– Jeg husker den dag i dag måten jeg følte meg motarbeidet på. Samtlige voksenpersoner, unntatt min mor og far, mente jeg hadde gjort ugjerningen selv om jeg forgjeves prøvde å si at jeg ikke hadde gjort det, sier 6-åringen.

Fem år gamle Silje Marie Redergård ble funnet død øverst i en akebakke i Trondheim i 1994. Foto: Privat / NRK

– Stemplet som drapsmann

Det hjalp ikke hvor mye enn 6-åringen prøvde å si at han ikke hadde vært med på mishandlingen av Silje:

– Jeg har siden jeg var 6 år fått et stempel på meg som drapsmann. Dette har jeg måttet leve med nesten hele livet.

Mæland mener at Silje-saken helt åpenbart har hatt svært negativ innvirkning på 5-åringens liv.

– Det var utslagsgivende for at han tidlig utviklet alvorlige rusproblemer. Det er bare flaks at han er i live, sier Mæland.

Gutten ble plassert i fosterhjem på en helt annen kant av landet, langt fra sin mor og søsken.

– 5-åringens klassekamerater og deres foresatte fikk dessuten informasjon om hva han angivelig hadde gjort, noe som bidro til alvorlig sosial stigmatisering, sier Mæland.

Helle ikke 5-åringen ble oppfattet som villig til å ta inn over seg at han var medskyldig i Siljes død.

Advokat Sigurd Klomsæt er advokat «6-åringen» Foto: Ole Jørgen Kolstadbråthen / NRK

– Barnevernet og skolen la politiets konklusjon om saken til grunn. De reagerte derfor sterkt på guttenes manglende dårlige samvittighet, sier Klomsæt.

Tatt med til Siljes grav

For 6-åringens del fikk dette store konsekvenser. Han forteller om foreldre som protesterte på at deres barn skulle gå i klasse med en barnemorder.

– Flere ganger ble jeg stoppet av foreldre i døra hjemme hos lekekamerater, der de andre fikk komme inn, men ikke jeg, minnes han.

Både i barnehagen og på barneskolen ble en voksen person ansatt for å fotfølge og passe på at 6-åringen ikke skulle være til fare for andre barn. Barnevernet sørget for at han gjennom flere år måtte gå til psykolog.

– Samtlige psykologer jeg gikk til, jobbet ut fra at jeg hadde gjort ugjerningen mot Silje. Alle forklarte at jeg kom til å slite med dette i voksen alder hvis jeg ikke aksepterte ugjerningen og startet å bearbeide det sammen med dem, forteller 6-åringen.

I dokumentarserien «Drapet i akebakken» avslørte Brennpunkt at 5-åringen jevnlig ble tatt med til Siljes grav og åstedet da han ble plassert i barnehage etter at guttene fikk skylda for hennes død. Nå forteller 6-åringen at det samme skjedde med han.

– Flere ganger ble jeg tatt med på kjøretur til Siljes grav og ble fortalt at «der ligger Silje» og «det er dine handlinger som gjør at hun ligger der».

5-åringen og 6-åringen omfavnet hverandre etter at statsadvokaten gav beskjed om at de nå er å anse som uskyldige. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Krever minimum 5 millioner i forskudd

For 5-åringens del ble behandlingen i barnehagen enda mer dramatisk. 5-åringens advokat mener at dette også har betydning for kravet om oppreisning.

– Han ble utsatt for vold av behandler i kommunene, slik at han skulle forstå hvordan det var å bli påført smerte, sier Mæland.

5-åringen forteller at livet hans har endret seg dramatisk etter gjenopptakelsen av Silje-saken.

– Det var en forløselse å bli kjent skyldfri. Det har gjort at jeg har klart å bli rusfri, sier han.

Men sporene etter et liv merket som «drapsmann» siden han var 5 år – plassert i fosterhjem langt fra sin mor – er konkrete og tyngende. Årene med rus gjør at han sliter med stor gjeld.

Han fikk skylden for Siljes død som femåring. Det fikk enorme konsekvenser for resten av livet. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Et forskudd på erstatning vil bety mye for meg på den positive reisen videre i livet som jeg har begynt på, sier 5-åringen.

Begge advokatene ber nå på vegne av sine klienter om å få utbetalt et forskudd på kravet. 5-åringen har ikke tallfestet kravet. For 6-åringens del er kravet på minimum 5 millioner kroner.

– Det tar årevis før han kommer til å få endelig svar fra Staten. Det har vi ikke tid til å vente på. Derfor krever vi et forskudd på erstatningen, sier Klomsæt.