Dømt for barneekteskap – har ikke skjedd på over 10 år i Norge

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En 26-åring og hans familie er dømt til 7 og 11 måneders fengsel for barneekteskap med en 14-årig jente fra Øst-Europa.

Dette er den første dommen for barneekteskap på over 10 år i Norge.

Jenta kom til Norge sammen med 26-åringen og hans far, og politiet ble varslet om bekymring for tvangsekteskap eller prostitusjon.

På beslaglagte mobiltelefoner fant politiet bilder av jenta og 26-åringen som indikerte et kjærlighetsforhold.

26-åringen og hans foreldre ble tiltalt for ekteskap eller ekteskapslignende forhold med en person under 16 år.

Familien anket dommen, og straffen til den nest eldste ble redusert med fire måneder i lagmannsretten.

Familien ble dermed dømt til nesten samme straff i Agder lagmannsrett som de gjorde i Vestfold tingrett.

– Min klient er skuffet. Han mener sønnen ikke har inngått noen ekteskaplignende forbindelse, sier forsvarer Veycel Ince.

Han sier han ikke har fått lest hele dommen ennå, men sier det kan bli aktuelt å anke.

– Det må jeg ta stilling til sammen med min klient etter at vi har satt oss mer detaljert inn i dommen.

Det har gått over to år siden jenta, som da var 14, landet på Torp flyplass i Sandefjord. Hun kom fra et land i Øst-Europa sammen med en mann på 24 år og faren hans.

Noen dager senere møtte politiet og barnevernet opp på døra utenfor leiligheten der de bodde i Oslo.

Det var politibetjenten i grensekontrollen på Torp som hadde sendt bekymringsmelding til barnevernet.

Jenta ble tatt med fra leiligheten til en barnevernsintuisjon og avhørt to ganger. Politiet fryktet hun var tvangsgiftet eller skulle inn i prostitusjon.

SEREMONI: Dette bildet er et av bevisene til politiet på at det har vært en formell seremoni mellom de to. Begge to sier dette ikke var en vielse.

Første dom på over 12 år

På beslaglagte mobiltelefoner fant politiet bilder av jenta, fra seremonier og fester i hjemlandet der hun er pyntet i en stor, rød kjole. Seremonien skjedde bare noen dager før hun kom til Torp.

De fant også lettkledde bilder av 14-åringen og bilder av at hun og 24-åringen kysser.

Etterforskningen resulterte i at 24-åringen ble tiltalt for ekteskap eller ekteskapslignende forhold med en person under 16 år. Og foreldrene hans ble tiltalt for å ha lagt til rette for det.

Alle tre anket dommen på 11 måneder fra tingretten. Men i dagens dom fra lagmannsretten er straffen til den nest eldste redusert med fire måneder.

Hvis ikke noe av saken blir anket til Høyesterett, står den som en sjelden seier for politiet.

Ifølge riksadvokaten er ingen dømt for barneekteskap de siste 12 årene. De siste årene har politiet bare tapt slike saker.

Ingen dømt for barneekteskap på over ti år Ekspander/minimer faktaboks NRK Brennpunkt har innhentet tall fra riksadvokaten på hvor mange som er dømt for ekteskap med en mindreårig, etter ny og gammel straffelov, siden 2012. Eneste dom som ble funnet var en dom fra Oslo tingrett i 2012. Der ble et foreldrepar dømt for å ha giftet bort sin datter som var 15 år. Anken fra paret ble forkastet i 2014. Det blir påpekt at det kan finnes andre dommer som er feilregistrert. NRK har også gjennomgått Lovdata, etter mulige dommer som ikke framkom i riksadvokatens statistikk. Da fant vi en dom fra 2014 hvor en 13 år gammel jente ble tvunget inn i et ekteskap, for deretter å bli truet til å stjele, tigge og tilby seksuelle tjenester. En mann ble domfelt for å ha utnyttet en person til tvangsarbeid. Men ingen ble dømt for barneekteskap.

Bare snakk om «søz»

Forsvarerne til familien har tonet påstanden om barneekteskap ned.

Mannen, som nå er 26 år, fortalte i lagmannsretten at han var glad i jenta, bare var kjærester og at de ikke hadde umiddelbare planer om å gifte seg.

Han fortalte at jenta hadde løyet om alderen og at han trodde hun var 16 år. Men han fortsatte å være kjæreste med henne likevel.

For; de hadde inngått «søz», som både forsvarene og jenta selv mener er en mindre forpliktelse enn en norsk forlovelse. Begge kommer fra samme muslimske minoritet i hjemlandet.

I lagmannsretten kommenterte han saken blant annet slik:

– Nå, etter alt jeg har opplevd, angrer jeg veldig. Jeg skulle ønske jeg kunne gå tilbake i tid.