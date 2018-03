Brødrene er renvasket: – Ren lykke

For 20 år siden ble to brødre på 5 og 7 år utpekt som drapsmenn, etter at en fireåring ble funnet død i Värmland i Sverige.

Christian og Robin møtte i dag påtalemyndigheten, og fikk der beskjed om at de er renvasket for alle anklager.

– Jeg kan bare beskrive det som ren lykke. Det kunne ikke blitt en bedre fødselsdag, sier Christian Karlsson, den eldste av de to brødrene til SVT.

Også brødrenes far, Weine Dahlén, er naturlig nok lettet. Mens tårene triller beskriver han situasjonen for den svenske kanalen.

– Det er helt utrolig. Det er herlig etter så mange år. Endelig. Endelig er alt rett, sier Dahlén.

UTPEKT SOM DRAPSMENN: De to brødrene på 5 og 7 år ble forhørt i over 30 timer før de «tilsto» drapet på Kevin i 1998. Foto: Privat/Dokument inifrån/SVT

Utpekt som drapsmenn

De to brødrene ble utpekt som drapsmenn, etter at Kevin Hjalmarsson ble funnet død i 1998. Kevin ble funnet liggende på en trepall i strandkanten, rundt 30 meter fra der det viste seg at han ble drept.

Etter to måneder konkluderte svensk politi at Kevin var blitt slått i hjel av de to brødrene på 5 og 7 år. De var sett sammen med Kevin tidligere samme ettermiddag.

Deretter var det stille i 19 år, før SVT begynte å se nærmere på saken. I 2017 begynte SVTs «Dokument inifrån» og journalist Dan Josefsson å grave i hva som egentlig hadde skjedd, og hvordan etterforskningen ble gjennomført.

Det som kom fram om etterforskningen fikk det glatte lag. Jurister og andre som SVT snakket med, mener at brødrenes tilståelse ikke sto til troende.

– Et mareritt har tatt slutt

I dokumentaren sa også brødrene, som nå er i midten av tjueårene, at de ikke husker hva som skjedde og at de tviler på at de drepte Kevin. De sier at de følte seg presset av politiet til å tilstå.

Nå blir de altså trodd.

Brødrenes advokat, Thomas Olsson, beskriver det som et mareritt som endelig har tatt slutt.

– Det er en utrolig stor glede og lettelse. Et tjue års langt mareritt er nå over. Det er som ventet, men det er en spesiell følelse, sier Olsson til SVT.

Det ble ikke reist sak mot de to brødrene, da fem og sju år, ettersom de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

I mai 2017 ble saken gjenopptatt etter at nye opplysninger om saken kom fram, blant annet i en dokumentar fra SVT som avslørte store feil i etterforskningen.

Det ble i sin tid hevdet at brødrene erkjente å ha drept Kevin. Brødrenes advokat sier imidlertid at han er overbevist om at noen slik tilståelse egentlig ikke finnes.