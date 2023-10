Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Hun var utsatt for grov vold og frøs i hjel i snøen.

Et knapt døgn senere mente politiet at de hadde funnet de skyldige. Tre av lekekameratene til jenta fikk skylda. Tre gutter på fire, fem og seks år.

Fem år gamle Silje Marie Redergård frøs i hjel i snøen i akebakken på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Foto: Privat / NRK

– Guttene ble erklært å være drapsmenn. Dette medførte en stigmatisering som har ført til store problemer i livet, skriver forsvarerne Sigurd Klomsæt og Johannes Wegner Mæland i en klage de nå vil sende Riksadvokaten.

NRK forklarer Hva skjedde da tre barn fikk skylden for Siljes død? Bla videre Drapet i akebakken 15. oktober 1994 ble fem år gamle Silje Marie Redergård funnet delvis avkledd, mishandlet og død i den våte nysnøen i en akebakke i drabantbyen Tiller. Dagen etter fortalte politimesteren i Trondheim at Silje ble mishandlet og etterlatt døende av tre lekekamerater på fire, fem og seks år. Tidligere på dagen skulle de i avhør ha fortalt om hvordan de selv eller vennene hadde brukt grov vold mot Silje. I dokumentarserien «Drapet i akebakken» har NRK Brennpunkt gått gjennom politidokumentene sammen med en rekke eksperter. Ekspertene konkluderer med at det ikke finnes tekniske bevis for at guttene sto bak ugjerningene mot Silje, og at de ble utsatt for ulovlige avhør og press. Ny etterforskning Etter å ha vurdert saken og det som kom fram i dokumentarserien, ba statsadvokaten politiet starte ny etterforskning. Renvasket 17. februar 2023 konkluderte statsadvokat Per Morten Schjetne med at de tre guttene, som i dag er i 30-årene, er uskyldige i Siljes død. Ny etterforskning har ikke avdekket hvem som utøvde vold mot Silje. Barna som fikk skylda for venninnens død Forrige kort Neste kort

– Må anses som uskyldige

Politiet i Trøndelag fikk i 1994 mye skryt fordi de greide å «oppklare» saken så raskt.

Men i en NRK Brennpunkt-dokumentar i 2021 hadde flere eksperter sett på jobben som ble gjort av politiet en gang til. De var svært kritisk til jobben som var gjort.

En ekspert på avhør mener blant annet at barna ble pressa til å tilstå at de hadde slått og sparka venninna si.

Såpass mange feil i etterforskninga i 1994 ble avdekka at statsadvokaten i Trøndelag bestemte at saken skulle etterforskes på nytt.

Den endte 17. februar i år med at det ikke kan bevises at de tre guttene sto bak volden mot jenta, og at saken ble henlagt.

– Det ligger ingen gradering av skyld i den avgjørelsen. Det er også veldig viktig for meg å få frem at vi må iaktta uskyldspresumsjonen her. Det betyr at alle de tre guttene er å anse som uskyldige, sa statsadvokat Per Morten Schjetne da han henla saken.

Akkurat den samme konklusjonen kom Riksadvokaten til 4. oktober etter å ha sett på saken.

Vil prøve å få saken til Strasbourg

– Det er grovt det som er gjort av feil fra Riksadvokaten i denne saken, sier Klomsæt.

Han krever at Riksadvokaten vurderer saken på nytt, og at saken mot guttene henlegges som «intet straffbart forhold er bevist»

Advokaten mener Riksadvokatens avgjørelse fortsatt kaster et mistenkelig lys over de tre guttene.

Riksadvokatens avgjørelse om å henlegge saken basert på at det ikke lar seg bevise at guttene sto bak, er endelig. Men det er mulig å be ham om å vurdere saken på nytt.

Forsvareren mener behandlingen av guttene er et brudd på menneskerettighetene deres.

– Han har ikke drøftet artikkel 6,1 – retten til en rettferdig rettssak. Det var ingen rettferdig rettssak fordi det var ingen rettssak. De ble bare utpekt til å være drapsmenn, sier Klomsæt.

Selv om saken trolig er for gammel til å bli prøvd i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, vil Klomsæt likevel prøve.

– Fristen har gått ut, men vi skal se på om vi kan få den inn på sporet igjen, sånn at vi kan få lagt inn en klage til menneskerettsdomstolen. Jeg garanterer at vi skal vinne fram, sier Klomsæt.

Riksadvokaten beklager

I forbindelse med henleggelsen av saken, skrev Riksadvokaten at han fant det «sterkt beklagelig» at politiets etterforskning i 1994 var så dårlig at det i ettertid er umulig å si hva som skjedde i akebakken på Tiller 15. oktober.

Han beklaget også de påkjenningene dette har medført for guttene og Siljes etterlatte.

Klomsæt mener at dette ikke er godt nok.

– Det bes om at man vurderer å gå offentlig ut med en beklagelse mot guttene på samme måte som ble gjort etter gjenåpningen av saken mot Viggo Kristiansen, sier Klomsæt.

Riksadvokaten ønsker ikke å gå inn i en nærmere diskusjon om innholdet i vedtaket og anser saken som ferdig behandla. Dersom det kommer inn en klage på avgjørelsen vil de gjøre en ny vurdering på om de vil se på saken enda en gang.