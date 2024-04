Når utsatte personer befinner seg i utlandet og ber om hjelp, er det begrenset hva norske myndigheter kan gjøre, selv om de utsatte er norske statsborgere eller har lovlig opphold i Norge.

Hva slags bistand utenrikstjenesten kan gi, avhenger av alder, sikkerhetssituasjonen på stedet, dobbelt statsborgerskap, lokal lovgivning, tilgjengelige ressurser osv. Folkeretten setter begrensninger for hva man kan gjøre på andre lands territorium.

Konsulær bistand kan være å utstede nødpass eller andre reisedokumenter for hjemreise for dem som er fratatt passet sitt. Ambassaden kan opprette kontakt med familie og venner som kan bistå med penger eller billetter. Gjennom Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kan utenrikstjenesten bistå med å søke refusjon for reiseutgifter. Dette gjelder for personer som er utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse.

Foreldre har både rett og plikt til å ta avgjørelser til det beste for sine egne barn. Med mindre foreldrene samtykker, vil det bare være i særlige tilfeller, der det anses å foreligge akutt fare for barnets liv eller helse, at utenrikstjenesten kan bistå utover dette, også med utstedelse av pass.

Hvis du er i utlandet mot din vilje og trenger hjelp, kan du ta kontakt med nærmeste norske ambassade eller med Utenriksdepartementet.

Kontaktinformasjon til alle ambassader finnes på norway.no.

Kilde: Utenriksdepartementet