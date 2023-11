Saken oppdateres fortløpende under sendingen ...

Gjetteleken starter nå! I år er det både rotter, katter og skilpadder som skjuler identiteten til deltakerne.

Basert på hintene (som du finner under hvert bilde under i denne artikkelen) har jeg begynt å tenke på tweed og finne frem lupen. Jeg har både Ben Adams og Gaute Ormåsen i siktet som Romvesenet, men det tror jeg blir for enkelt.

Kattepusen er allergisk mot pels er det ikke helt borti natta å fundere på om dette er noen som holder seg uten hår. Verdensvant, scenevant og glad i spotlyset – her mistenker jeg en profesjonell artist uten spor av strå på issen.

De øvrige deltakerne trenger jeg å bli mer kjent med før jeg tør å gjette mer, men jeg vet at Maskorama ofte har minst én enorm overraskelse.

Nå er det bare å spenne seg fast og forvente det uventede.

Og bare så det er klart, mine terningkast handler ikke bare om musikken. Det viktigste er hvor gøy det er når deltakeren er på scenen.

Skilpadda

«Cake By The Ocean» av DNCE

Skilpadda - «Cake by The Ocean» Du trenger javascript for å se video.

Låtvalg vitner nok om at deltakeren i alle fall ikke er over 40. Joe Jonas-bandet DNCE er ikke noe modern (67) hadde bladd frem på Spotify, akkurat.

Skilpadda liker seg aller best i skallet, men leverer alltid når lyset skrur seg på. Dette er et hint som ikke nødvendigvis dreier seg om et scenelys.

Det går stille og rolig for seg i hintvideoen, der den megatreige luringen stabber seg av sted dekket i blomster.

Stemmen er absolutt ikke bak mål, her er det nok en artist eller skuespiller vi har med å gjøre. Nå er jeg sikker på at alderen er slik jeg spådde: Under 40.

Skilpadda er fargerik og fokusert på goooood stemning, dette var i alle fall både gøy og vanskelig!

Hint om Skilpadda Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Skilpadda liker seg nok aller best i skallet, men leverer alltid når scenelyset skrur seg på.

Spirrevippen

Spirrevippen - «Wuthering Heights» Du trenger javascript for å se video.

Spirrevippen er søt, flaksete og generelt gira – og hva som ligger i det å være søt kan man jo undres over.

Det fokuseres i alle fall veldig på overtenning og massevis av energi, så man får vel tro at vi har med en ungfole å gjøre igjen. Freestyler av Bomfunk MCs ruller i bakgrunnen, egg og boller til fuglemating gir jo denne spekuleringen vinger.

Når Spirrevippen tar stemmebåndene fatt blir det også helt klart at dette må være en proff vokalist.

Her skal vi i alle fall opp i høyden. Det er fugler, det er himmel, det er heights. Jeg er nok tidenes aller verste detektiv, for alt jeg tenker på nå er at denne personen må være høy.

En høy proff artist? Siden Bob Marley er død er jeg rett og slett helt blank her. Men dette nivået er altfor høyt til å være en amatør, i alle fall!

Kanskje Heidi Ruud Ellingsen?

Hint om Spirrevippen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spirrevippen er full av energi! Hen er søt, flaksete og generelt gira. Spirrevippen er her for å oppfylle en barndomsdrøm, men har nok litt overtenning!

Rotta

Rotta - «Sweet Caroline» Du trenger javascript for å se video.

Rotta er noe så sjeldent som et menneske som innrømmer å være en notorisk kleptoman.

Men sjeldenhetene stopper ikke der: Rotta har insistert på å gjøre DJ Ötzis versjon av Neil Diamond-klassikeren «Sweet Caroline».

Rotter gir jo ikke alltid så hyggelige konnotasjoner, så tenk om Maskorama faktisk har fått med seg en kjent og omvendt tidligere kriminell her? Rottekreket har kravlet til topps før, og det gjorde jo selveste Skrik-tyv Pål Enger på vei opp stigen til Nasjonalteateret.

Det passer også med at vedkommende overhodet ikke kan synge. Det MÅ også være en grunn til at Rotta har valgt DJ Ötzis versjon.

Kanskje vet ikke Rotta at Neil Diamonds versjon finnes, eller er det et hint her?

Man kan i alle fall fastslå at Rotta har koreografi og scenespråk inne, så dette ble jo riktig så festlig å se på. Jeg går for den gamle rabagasten Pål Enger jeg, altså.

Hint om Rotta Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Rotta er en notorisk kleptoman og humørfylt småkonge som ikke har noen problemer med å finne sin plass her i verden

Kattepusen

Kattepusen - «Personal Jesus» Du trenger javascript for å se video.

Her kommer Kattepusen!

Denne deltakeren har jeg jo allerede spekulert bitte litt i, jeg tror pelsallergi-hintet dreier seg om mangel på hår – litt som Robert Stoltenberg var inne på da Skilpadda var på scenen.

Vi har lært å ikke la oss lure av dialekter, så når Kattepusen erklærer at den har studert «oss» i detalj begynner jeg å tenke på Hallgeir Kvadsheim.

Den tanken blir raskt begravet når Kattepusen begynner å synge.

Her er det noen som har sceneerfaring og som vet å bruke stemmen. Sangteknikken er ung og veldig musikalaktig, så her tror jeg vi har en ung, skalla musikalartist. Haha!

Kostymet er temmelig nifst og robotaktig, så her blir jeg uvel, faktisk.

Det er noe voldsomt ubehagelig over denne katten (som jeg pleier å si når jeg står ansikt til ansikt med en illsint tiger).

Det nifse trekker et øye fra terningen, men det var i alle fall et scenevant og selvsikkert nummer, dette!

Hint om Kattepusen Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Selv om Kattepusen er allergisk mot pels, er den spesialist i å eie scenen. Denne verdensvante katta snuser opp spotlyset, og plasserer seg midt i det.

Kua

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Kua Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Kua bobler over av livsglede og har alltid prosjekter på gang! Nå har den kommet til helt til storbyen for å spre fornøyelse og ha det gøy i Maskorama.

Magikeren

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Magikeren Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Magikeren er en brumlebass, og kanskje litt klønete. Hen har veldig lyst til å showe litt, men vet kanskje ikke helt hva det innebærer å lage show.

Romvesenet

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Romvesenet Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Romvesenet er veldig utforskende og nysgjerrig på jordboerne. Elsker å lære seg nye ting, men er på grensen til godtroende

Spøkelset

Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK

Hint om Spøkelset Foto: Fredrik Arff, Monster/NRK Ekspander/minimer faktaboks Spøkelset er mystisk og tilbakeholdent, og ønsker å komme mer ut av komfortsonen. Har noen ganger med seg en liten venn, la oss kalle den Lille-spøk. Lille-spøk er støttende, selv om den ikke alltid skjønner seg på det store spøkelset.