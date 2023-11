– Skilpadda betyr noe helt spesielt

– Jeg blir rørt bare jeg snakker om den gutten. Derfor har jeg et ekstra sterkt forhold til Skilpadda, sier Kjell Nordström.

Maskoramas egen kostyme-magiker forteller om et spesielt møte med en seksåring på en workshop for noen år tilbake.

I flere år har Nordström arrangert workshops hvor barn tegner med iver og glede. Matmonstre og dyr i alle fasonger – alt med et lite dryss glitter.

Noen figurer er mer populære enn andre. Både Spøkelset, Magikeren, Kattepusen og Skilpadda er blitt tegnet i mange versjoner de siste årene – likevel er det noen tegninger som skiller seg ut.

En av dem var tegningen av en skilpadde.

Gutten som tegnet skilpadda var innesluttet og nærmest innelåst i sitt eget skall. Han satt alene i et hjørne uten å få ned noe på tegnearket.

Nordström la merke til frustrasjonen hans og gikk bort til ham.

– Jeg spurte om vi ikke bare skulle tegne oss selv, og da satte han i gang med å tegne en bitte liten skilpadde. Da ba jeg ham om å prøve og tegne større, og bruke enda flere farger.

– Viktig å involvere barna

Nordström vet ikke om tegningen var et selvportrett.

– Men det var gripende å se at tegningen ga ham et selvsikkert smil om munnen, sier Kjell Nordström som holder opp skallet til Skilpadda-maska.

For Nordström har det alltid vært viktig å involvere barn i prosessen med å lage masker til Maskorama.

Siden programmets første sesong i 2020 har han arrangert workshops for barn. Der får de muligheten til å tegne sine drømmemasker.

– Jeg er jo ganske barnslig av meg selv. Det er kjempegøy å involvere barna på denne måten.

Det er helt fantastisk å se gleden i barns øyne, de er ekstremt kreative og gode. Kjell Nordström

Nå har han en samling på forslag til over 200 nye masker.

Flere av barnetegningene er blitt til ekte masker. I år flere enn noen gang.

– Zombien fra i fjor var inspirert av en barnetegning. I år er både Skilpadda, Spøkelse, Magikeren og Kattepusen inspirert av barns ideer.

Skilpadda. Spøkelset. Magikeren. Kattepusen.

– Hvilken betydning har det for barn at de blir inkludert på den måten du gjør det?

– Jeg stiller meg spørsmålet «Hva ville det betydd for 7 år gamle Kjell?» Jo, det hadde betydd alt for meg hvis noen hadde sagt til meg som barn at mine ideer var verdifulle.

Det er mange detaljer som skal på plass før lørdagens premiere.

– Hvis jeg kan inspirere barn til å være kreative, og hvis det sitter et barn der som tenker: «Wow, det her er jo det jeg elsker og det jeg har lyst til å gjøre i livet», så er det fantastisk.

