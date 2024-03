VASEBETRAKTNINGER: Von Krogh skaper bestandig med presisjon og nøyaktighet. Mens jeg står og beundrer denne stramme, flotte formgivningen med sine spenstige kurver slår deg meg i hvilken grad Elisabeth Von Krogh insisterer på flaten. Selv når skulpturen har vabler, eller små polypper som trer frem, er disse formene ubrutte flater i sin egen rett, på utsiden av formen, og blir ikke en del av vaselegemet. Hun benytter seg lite av teknikkene som keramikere ofte bruker, som å ripe, risse, krafse, skrape, stikke, prikke, presse, dytte og grave. Jeg undrer meg på om hva som ville skjedd om en formnestor som Von Krogh hadde tatt slike virkemidler i bruk. Ville det gått på formen løs? Eller ville det bare gitt et enda mer levende og variert uttrykk? Jeg mener ikke at hun bør gjøre det. Det var bare en tanke jeg fikk. Kanskje ville hun tapt mer enn hun ville vunnet? For hele dette spillet mellom rom og flate, linje og volum er jo selve kjernen i hennes prosjekt, så det kunne fort blitt noe helt annet. Og styrken hos Von Krogh er jo at hun flagger så tydelig hvem hun er som kunstner.

Foto: Øystein Thorvaldsen