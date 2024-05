Hvis jeg går på utstilling, så er det for å få visuelle opplevelser. Dette blir for tørt og teoretisk for meg. I en helt serie med kart over det globale nord har hun med rød akvarellmaling markerer endringer i definisjonen av hva som er nordområdene. Her er vi ved konseptkunstens kjerne: Det er fint at ideene spiller hovedrollen, men skal det være noe vits å skape kunst ut av det, må ideene visualiseres på en i seg selv interessant måte. Det visuelle uttrykket kan ikke bare være en tørr dokumentasjon av et konsept. Da kan man like godt skrive en artikkel. Det er likevel ikke helt uinteressant estetisk.

Foto: THOR BRØDRESKIFT / BERGEN KUNSTHALL