Ubåtsaken: Slik ble Peter Madsen drevet fra skanse til skanse

Historien startet med reportasjetur, fortsatte som en savnetsak og gikk videre – via en dramatisk redningsaksjon – til å bli en av de mest omtalte drapssakene i nyere skandinavisk historie.

Torsdag starter rettssaken i Københavns byrett. Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter mot den svenske journalisten Kim Wall.

Den svenske journalisten Kim Wall (30) har skrevet for store magasiner som TIME, New York Times, Vice og Slate. Foto: TOM WALL / AFP

Madsen hevder dødsfallet var en ulykke, men erkjenner å ha partert og dumpet Walls kropp på sjøen.

Påtalemyndigheten vil dømme Madsen til livsvarig fengsel for drapet, som i praksis betyr å sone inntil 15 år.

En massiv utfordring for den drapstiltalte oppfinnerens troverdighet er at han har endret forklaring om hendelsesforløpet flere ganger:

11. august: Madsen hevder han var alene på ubåten da den sank.

Madsen hevder han var alene på ubåten da den sank. 21. august: Politiet finner Walls torso. Madsen erkjenner likdumping, men sier at Wall døde som følge av en ulykke.

Politiet finner Walls torso. Madsen erkjenner likdumping, men sier at Wall døde som følge av en ulykke. 5. september: Hevder Wall døde av å få metalluke i hodet. Nekter for å ha partert liket.

Hevder Wall døde av å få metalluke i hodet. Nekter for å ha partert liket. 30. oktober: Madsen erkjenner partering. Presenterer kullosforgiftning som en mulig årsak til at Wall døde.

Reportasjeturen

Madsens hjemmelagde ubåt forlater Refshaleøen i København rundt klokken 19.00 torsdag 10. august i fjor. Om bord er Madsen og den svenske journalisten Kim Wall.

Wall har forlatt en fest med kjæresten på kort varsel for å lage en reportasje om den eksentriske oppfinneren.

På dette tidspunktet er «Rakett-Madsen» kjent som en eksentrisk oppfinner og ubåtbygger, med store – og til dels havarerte – planer om å skyte seg selv ut i verdensrommet i en hjemmelaget rakett.

På vei ut av havnen blir Madsen (46) og Wall (30) fotografert flere ganger i tidsrommet 19.30 til 20.15.

Madsen har også med seg strips, flere tilspissede skrutrekkere og en sag. Han har forberedt seg på det som skal skje, ifølge tiltalen.

Flere forbipasserende båter legger merke til og avbilder Madsen og Wall på vei ut av Københavns skjærgård torsdag 10. august i fjor. Foto: RITZAU FOTO

En privat video viser Peter Madsens ubåt i det den forlater Lynetteløpet, ved inngangen til Københavns havn, 10. august 2017. «Hva koster en ubåt», spør mannen mens han filmer. Kim Wall er godt synlig i en oransje overdel på flere av videoklippene og bildene som ble tatt av tilfeldige tilskuere denne kvelden. Du trenger javascript for å se video. En privat video viser Peter Madsens ubåt i det den forlater Lynetteløpet, ved inngangen til Københavns havn, 10. august 2017. «Hva koster en ubåt», spør mannen mens han filmer. Kim Wall er godt synlig i en oransje overdel på flere av videoklippene og bildene som ble tatt av tilfeldige tilskuere denne kvelden.

– Jeg er okay

Det store spørsmålet i den kommende rettssaken er hva som skjedde om bord på Madsens ubåt. Politiet mener Wall ble drept i tidsrommet mellom torsdag 10. august klokken 22.00 og fredag 11. august klokken 10.00, når Madsens ubåt observeres i havsnød.

Etter en omfattende redningsaksjon blir Madsen fraktet til Dragør havn på Amager i en privatbåt. I det han kommer i land gir Madsen tommelen opp til en fotograf fra dansk TV 2.

Peter Madsen kommer i land etter å hoppet ut av sin synkende ubåt fredag 11. august. Du trenger javascript for å se video. Peter Madsen kommer i land etter å hoppet ut av sin synkende ubåt fredag 11. august.

Deretter gir Madsen sin første versjon av hendelsesforløpet til politi og journalister.

I samtalene sier Madsen blant annet at han er «okay». Han forteller at båten fikk tekniske problemer, og til slutt sank i løpet av 30 sekunder. Han forklarer også at han ikke var i stand til å lukke lukene på ubåten.

– Det er jo bra, ellers hadde jeg vært der nede, sier Madsen med et smil.

Politiet spør også om kontaktopplysninger til kvinnen som var om bord. Madsen sier han har disse opplysningene på mobiltelefonen, men den ligger på havets bunn.

Han sier også at han bare kjente kvinnenes fornavn, «Kim».

– Jeg sjekker ikke bakgrunnen til alle journalister som ringer og spør om et intervju, sier Madsen.

Når en ny journalist også kommer til stedet, svarer Madsen også at det ikke var andre enn ham selv med på turen.

Peter Madsen snakker med politiet etter å ha blitt reddet i land på formiddagen fredag 11. august. Madsen hadde kontakt med redningshelikopteret på bildet før ubåten sank, men måtte hoppe i vannet og ble fraktet inn til land i en fritidsbåt. Du trenger javascript for å se video. Peter Madsen snakker med politiet etter å ha blitt reddet i land på formiddagen fredag 11. august. Madsen hadde kontakt med redningshelikopteret på bildet før ubåten sank, men måtte hoppe i vannet og ble fraktet inn til land i en fritidsbåt.

Alarmen går

Madsens første forklaring til politiet er at han satte Wall i land på Refshaleøen i Køgebukten rundt klokken 22.20, kvelden før.

Det blir raskt klart at politiet ikke tror på Madsen.

De mener han sank ubåten med vilje, for å skjule spor. Klokken 17.44 samme dag sender dansk politi ut en pressemelding om at ubåteieren er pågrepet, siktet for uaktsomt drap på Kim Wall – «på en ukjent måte og et ukjent sted».

Med ett har det som allerede var en stor mediesak – en eksentrisk oppfinner involvert i et dramatisk båthavari – endret karakter, og saken får voldsom oppmerksomhet i internasjonale medier.

Håpet

Dagen etter havariet blir Madsen varetektsfengslet for første gang. Samtidig starter politiet arbeidet med å heve ubåten fra havbunnen.

Videoovervåkning fra stedet der Madsen sier at han satte i land Kim Wall, viser ikke tegn til at hun har vært der.

På en pressekonferanse dagen etter, søndag 13. august, sier politiet det ikke er noen om bord i ubåten, verken døde eller levende. I ettertid bekrefter politiet at de har funnet Walls blod inne i Nautilus.

Samme søndag sier sjefetterforsker Jens Møller Jensen for første gang at Madsen har gitt sprikende forklaringer om hendelsesforløpet.

Jensen sier også at politiet – til tross for drapssiktelsen – fortsatt har et håp om å finne Wall i live.

– Vi har ikke gitt opp håpet. Jeg tror at alle vet hvordan vi har det nå. Men vi har fått veldig mye støtte og det er vi veldig takknemlige for, sier savnede Walls mor, Ingrid Wall, til Kristianstadsbladet.

Søndag 13. august hever og undersøker politiet Peter Madsens ubåt. Du trenger javascript for å se video. Søndag 13. august hever og undersøker politiet Peter Madsens ubåt.

Første innrømmelse

Men håpet svinner raskt.

17. august endres den omfattende leteaksjonen i Københavns skjærgård til et søk etter et lik. Fire dager senere sender politiet ut en pressemelding om at Madsen erkjenner å ha dumpet Kim Wall på havet.

I den forbindelse opplyses det også at Madsen hevder Wall døde som følge av en ulykke om bord på Nautilius.

Tidspunktet for erkjennelsen er neppe tilfeldig. Senere samme dag opplyser politiet at deler av en kvinnekropp er funnet i vannet der man søkt etter Wall, etter tips fra en syklist.

Kvinnekroppen mangler hode, ben og armer.

Søndag 21. august finner politiet deler av en kvinnekropp i sjøen utenfor København. Du trenger javascript for å se video. Søndag 21. august finner politiet deler av en kvinnekropp i sjøen utenfor København.

Lettet Madsen

To dager senere kommer bekreftelsen: DNA-undersøkelser viser at den lemlestede kroppen tilhører Kim Wall.

På en pressekonferanse samme dag forteller etterforskningsleder Jens Møller Jensen at det var festet metallbiter på torsoen for å hindre at den fløt opp til overflaten.

Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, sier Madsen ikke ønsker noe annet enn at saken blir oppklart og sannheten kommer frem.

– Det er fortsatt i min klients interesse og hans ønske, føyer hun til.

25. august sender politiet i København ut en ny pressemelding. Av denne kommer det frem at Madsen også er siktet for likskjending.

Madsen nekter fortsatt straffskyld.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark. Valget av Engmark som forsvarer kom overraskende på mange, ettersom hun ikke tidligere har jobbet med store drapssaker. Foto: Jens Dresling / AP

Lukehistorien

5. september holdes det et nytt fengslingsmøte i byretten i København.

Etter noen timers overveielse blir det bestemt at fengslingen skal gå for åpne dører, og pressefolkene får for første gang høre Madsens fortelling om hvordan Wall døde.

Han forklarer at han mistet en jernluke på 70 kilo i hodet på Wall, i det de to var på vei opp på kommandobrua på Nautilus. Ifølge Ekstra Bladet sier Madsen at hun døde like etter, etter å ha blødd kraftig.

Madsen sier at han fikk panikk, men at han likevel la seg til å sove i en annen del av ubåten noen timer, før han seilte ut i Øresund og kastet Walls kropp over bord. Han hevder at liket da fortsatt var intakt.

Madsen sier også at han bestemte seg for å senke ubåten, fordi han neppe hadde lyst til å bruke den mer, «etter det som hadde skjedd».

Bilde av Madsen og Wall på vei ut av Københavns skjærgård torsdag 10. august. For å komme opp i brua på ubåten, må man løfte en tung metalluke. Foto: Anders Valdsted / AFP

«Erotikkens mangfold»

I byretten 5. september blir Madsen også spurt om han har vært med i et SM-miljø som driver med sadomasochistisk sex.

– Jeg er et menneske som interesserer meg for erotikkens mangfold, svarer Madsen, ifølge Ekstra Bladet.

I et nytt fengslingsmøte noen uker senere kommer det frem at politiet har funnet filmer som viser ekte drap og tortur på harddisker som tilhører Madsen. Filmene skal blant annet ha inneholdt scener med halshugging og henging av kvinner. Madsen sier i retten at det ikke er hans harddisk, og viser til at han har hatt flere praktikanter på verkstedet i København.

I den påfølgende tiltalen står det at påtalemyndigheten mener Madsen stripset fast Wall før hun ble drept. Wall skal også ha blitt påført skader i underlivet.

Peter Madsen var lenge kjent som den noe eksentriske oppfinneren «Rakett-Madsen». Her er han ved sitt verksted i København, før Wall-saken eksploderte i skandinaviske medier. Foto: Uffe Weng / Scanpix Denmark

Ikke tegn til kraniebrudd

7. oktober kaller politiet i København igjen inn til pressekonferanse. Sjefsetterforsker Jens Møller Jensen forteller at det er funnet to bein og et hode som tilhører Wall, rundt halvannen kilometer unna stedet der torsoen ble funnet.

Jensen forteller også at de rettsmedisinske undersøkelsene av hodet ikke viser tegn til fraktur på kraniet. Dette støtter altså ikke Madsens forklaring om metalluken og Walls ulykke.

12. oktober finner dykkere en sag, som settes i forbindelse med ubåtsaken. Madsen holder fast på sin forklaring om at han ikke har partert Wall.

Inntil videre.

Sjefetterforsker Jens Møller Jensen holder pressekonferanse om ubåtsaken 7. oktober 2017. Han sier det ikke er tegn til fraktur på Walls hode. Du trenger javascript for å se video. Sjefetterforsker Jens Møller Jensen holder pressekonferanse om ubåtsaken 7. oktober 2017. Han sier det ikke er tegn til fraktur på Walls hode.

Kullosforgiftning?

30. oktober melder dansk politi at Madsen har vært i flere nye avhør.

I en pressemelding heter det at Madsen erkjenner å ha partert Walls lik.

Ifølge politiet har Madsen nå gitt en lang forklaring om dødsfallet, som han fortsatt hevder var en ulykke. På en pressekonferanse forteller Jens Møller Jensen at Madsen har sagt at Wall kan ha mistet livet som følge av kullosforgiftning.

Uttalelsen tolkes i mediene som at Madsen nok en gang har endret forklaring.

Kriminolog og forfatter Leif «GW» Persson sier til Aftonbladet det er strategiske grunner til at Madsen legger flere kort på bordet.

– Det er et klassisk mønster når det gjelder slike «gjøker». De tilpasser seg etter hvert som det blir presentert ting det er meningsløst å fornekte.

Et par dager senere rykker imidlertid Madsens forsvarer ut i mediene og sier at kullosforklaringen kun var ment som en teori.

– Min klient vet ikke hvordan hun døde, sier Hald Engmark til dansk TV 2.

Sjefetterforsker Jens Møller Jensen forteller 30. oktober at Madsen har fortalt at Kim Wall «kan ha» mistet livet som følge av kullosforgiftning. Uttalelsene tolkes i mediene som at Madsen har gitt en ny forklaring på dødsfallet. Du trenger javascript for å se video. Sjefetterforsker Jens Møller Jensen forteller 30. oktober at Madsen har fortalt at Kim Wall «kan ha» mistet livet som følge av kullosforgiftning. Uttalelsene tolkes i mediene som at Madsen har gitt en ny forklaring på dødsfallet.

– Svært uvanlig og ekstremt brutal

I løpet av november gjør dykkere flere nye funn som kobles til drapet på Kim Wall. Den siste kroppsdelen, Walls høyre arm, blir funnet 29. november.

12. januar avsluttes søket. Politiet gir dermed opp å finne Madsens og Walls mobiltelefoner, som kunne ha gitt ytterligere informasjon om saken.

Fire dager senere opplyser politiet at Madsen tiltales for overlagt drap med slag og stikk fra skrutrekker og kniv, «etter forutgående planlegging og forberedelse».

En rettspsykiatrisk vurdering av Madsen har konkludert med at han er tilregnelig.

– Dette er en svært uvanlig og ekstremt brutal sak som har fått tragiske konsekvenser for Kim Wall og hennes slektninger, uttaler aktor Jakob Buch-Jepsen.

Buch-Jepsen sier også at Madsens hjemmelagde ubåt blir konfiskert og destruert om Madsen dømmes.

Tause parter

Rettssaken mot Madsen starter i København byrett torsdag 8. mars. Det er satt av 12 rettsdager til saken og dom er ventet 25. april.

Opp mot 100 journalister fra 12 land kommer til å følge saken, ifølge The Copenhagen Post.

Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, har ikke ønsket å kommentere saken før rettssaken i starter.

– Min klient erkjenner fortsatt usømmelig omgang med lik, samt overtredelse av sjøloven. Resten nekter han for. Jeg kan ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt, da saken skal føres i retten og ikke i pressen, skrev Engmark i en tekstmelding til NRK i januar.

NRK har også vært i kontakt med politi og påtalemyndighet, som i tråd med dansk rettstradisjon er tilbakeholdne med å uttale seg rett før en rettssak.