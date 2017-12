Forfatter fikk brev fra Madsen i fengsel: – Hele hans prosjekt var i dyp krise

Den svenske journalisten Kim Wall ble bare 30 år gammel. Hun var med på Madsens ubåt for å lage en reportasje om dansken. Foto: Tt News Agency / Reuters

Det har nå gått nesten fem måneder siden den svenske frilansjournalisten Kim Wall (30) døde ombord på Peter Madsens ubåt. Madsen er siktet for å ha drept henne, partert liket og kastet likdelene i havet.

Den danske forfatteren Thomas Djursing, som har skrevet biografien «Raket-Madsen», har utvekslet brev med Madsen i Vestre fengsel. Djursing har inntrykk av at Madsen var i ferd med å tape sitt livs kamp i tiden før Wall ble funnet drept.

– Hans livsprosjekt var i ferd med å falle fra hverandre, sier Djursing til Ekstra Bladet, og viser til at Madsen trakk seg fra en storstilt rakettoppskyting fra Bornholm dagen før han reiste ut med Wall.

Forfatter Thomas Djursing har brevvekslet med den drapssiktede oppfinneren Peter Madsen i fengsel. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Kontakt i fengsel

Djursing, som jobber med en ny ebok-serie om saken, sier han har forsøkt å få i stand et intervju med Madsen, noe Kriminalomsorgen i Danmark har avslått.

Samtidig skal Madsen ha formidlet hvordan han har det i fengsel, uten at Djursing ønsker å videreformidle dette nå.

– Han har skrevet til meg, fordi han oppfatter meg som sin «biographer». Det er slik jeg forholder meg til alle mine kilder, at jeg ikke siterer dem på noe de ikke selv ønsker, sier Djursing til NRK.

Da NRK snakket med Djursing i starten av november, beskrev han den drapssiktede oppfinneren som «et forførende vesen med en tøff barndom».

I arbeidet med ebøkene har Djursing dykket videre ned i Madsens bakgrunn, og kommer nå med nye betraktninger om Madsens sinnstilstand i perioden før Wall ble drept.

– Han hadde planlagt å vinne over sine konkurrenter, og bli den første som skjøt seg selv opp i rommet. Han beskrev det selv som «en tilintetgjørelseskrig».

– Dette prosjektet gikk tregere enn Peter hadde håpet. Han ville sende opp en rakett hvert år, men vi har enda ikke sett noen rakettoppskyting fra Madsen.

I over ti år jobbet Peter Madsen med sin store drøm, å sende seg selv opp i rommet. Bildet er fra 2010, da en rusten ventil sørget for at «Heat-1X/Tycho Brahe» ikke klarte å ta av. Foto: Copenhagen Suborbitals

– Presset økonomi

Djursing forklarer til NRK at den planlagte oppskytingen hadde som mål å vise at Madsens team faktisk var i stand til å sende en rakett som kunne styres manuelt. Noen timer før Wall ble plukket opp i Øresund, fikk en kollega en SMS om at forsøket var avlyst.

– 24 timer før han drar på tur med Wall meldte han at det ikke kom noen utskytninger i år. Det var tydelig at han hadde tapt mot sine konkurrenter.

– Og dette var viktig for Madsen?

– Denne oppskytingen var det viktigste i hans liv, slår Djursing fast overfor NRK.

Forfatteren sier at det heller ikke var noen hemmelighet at Madsen hadde presset økonomi i tiden før Wall forsvant.

– Jeg vet at han slet med å få penger til de prosjektene han ville gjennomføre. Han var i et evig kappløp for å få penger til prosjektene. Jeg vet ikke om Peter selv var i krise, men hans prosjekt var i krise, sier Djursing.

NRK har vært i kontakt med Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark. Engmark opplyser at hun ikke ønsker å kommentere personlige opplysninger eller påstander om sin klient.

Ubåten Nautilus UC3 ble sjøsatt i København 3. mai 2003. Ubåten var den største privatbygde ubåten i verden, og hadde en prislapp på 1,5 millioner kroner. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Mørke

Rettssaken mot mars er berammet til mars og april neste år. Djursing mener det er viktig å påpeke at Madsen er uskyldig til det motsatte er bevist, og tror det vil komme fram mange nye opplysninger i saken.

Samtidig erkjenner Djursing at det er vanskelig å se bort fra det faktum at Madsen har partert Walls lik.

– Etter hvert som han har erkjent å ha partert en kvinne, så har det kommet et mørke i denne saken, som vi ikke kommer utenom. Det er en så voldsom og ekstrem handling, at det får meg til å tenke på om denne Madsen jeg har intervjuet innehar flere mørke sider enn jeg trodde.

Madsen nektet først for å ha noe med saken å gjøre. Senere hevdet han at Wall døde som følge av å ha fått en tung luke i hodet, noe som ikke støttes av politiets undersøkelser. Denne forklaringen har han siden endret, samtidig som han erkjenner parteringen av Wall.

Djursing påpeker at Madsens troverdighet har blitt kraftig svekket i løpet av etterforskningen.

– Når den ene løgnen følges opp av den andre, kan jeg ikke lenger bare se på ham og tro at det han sier er sant.

Dykkere leter etter Kim Wall i august i år. Senere ble deler av Walls lik funnet i sjøen utenfor København. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN