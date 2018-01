Madsen-tiltalen: Bandt fast Kim Wall før drapet

Drepte Kim Wall (30) kom aldri tilbake etter at hun ble med ubåtkapteinen i Nautilus 10. august i fjor, utenfor København. I tiltalen kommer det frem flere detaljer, også at ubåtkapteinen var nær ved å kollidere med et cruiseskip.

Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og andre seksuelle forhold enn samleie mot Kim Wall. Politiet mener drapet skjedde «etter forutgående planlegging og forberedelse» og at hun ble mishandlet med slag og stikk.

Aktor Jakob Buch-Jepsen skriver at volden ble utført med skrutrekker eller kniv og at den 30 år gamle kvinnen ble bundet fast, i ubåten. Politiet mener de kan bevise at Wall ble bundet fast med strips på hodet, armer og ben før han drepte henne.

– Nekter for drap

– Min klient erkjenner fortsatt usømmelig omgang med lik, samt overtredelse av sjøloven. Resten nekter han for. Jeg kan ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt, da saken skal føres i retten og ikke i pressen, skriver forsvarer Betina Hald Engmark i en tekstmelding til NRK.

ADVOKAT: Betina Hald Engmark forsvarer Peter Madsen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen / Scanpix Danmark / NTB scanpix

Københavns politi holdt i forrige uke en pressekonferanse der de avslørte at de vil be om forvaring for Peter Madsen når rettssaken starter 8. mars. Han er av rettspsykiatere i Danmark vurdert som tilregnelig. Aktor Jakob Buch-Jepsen informerte også om at de ikke har en sikker dødsårsak, men at Kim Wall kan ha dødd av kveldning eller ved at Madsen har skåret Wall i halsregionen.

– Dette er en svært uvanlig og ekstremt brutal sak som har fått tragiske konsekvenser for Kim Wall og hennes slektninger. Interessen for saken har vært enorm, sa aktor Jakob Buch-Jepsen i forrige uke.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han har imidlertid endret forklaring tre ganger og sagt at hun ble sluppet av ubåten, at hun døde av en ulykke med en jernluke og til slutt at hun døde av kullosforgiftning. Han har tilstått å ha partert henne og dumpet likdelene i sjøen.

– Kunne krasjet med cruiseskip

Madsen er også tiltalt for brudd på blant annet sjøloven. Påtalemyndigheten mener det var til fare for andres liv og helse da cruiseskipet «Aidabella» måtte endre kurs for ikke å krasje med ubåten Nautilus klokken 20.20 10. august.

«AIDABELLA»: det 251 meter lange cruiseskipet «Aidabella», her avbildet i Warnemuende, nord i Tyskland i 2008. Foto: Thomas Haentzschel / AP

Noen timer senere, rundt midnatt natt til 11. august, krysset ubåten 30 meter foran lasteskipet «Ternvag», «med nærliggende risiko for kollisjon og fare for mannskapet på Ternvags», står det i tiltalen.

Beslag av PC og strips

Politiet nedlegger også påstand om å konfiskere blant annet plaststrips og ledninger, rør, kniv og knivblad, en harddisk og en bærbar PC.

Den 30 år gamle svenske journalisten ble funnet lemlestet 21. august. Siden fant politiet flere kroppsdeler. Madsen endret forklaring da politiet ikke fant noe fraktur på hodet, som Madsen hadde forklart.