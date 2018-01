Kim Walls kjæreste beskriver timene før drapet

I en dokumentar om ubåt-drapet som sendes på dansk TV2 i kveld, beskriver kjæresten til Kim Wall hvordan tiltalte Peter Madsen og kjæresten vinket han farvel fra ubåten. Det skulle være siste gang de så hverandre.

I forkant av dokumentaren skriver dansk TV2 hvordan Kim Wall og den danske kjæresten hadde invitert venner over på en avskjedsfest før de skulle flytte til Kina sammen.

Første gjest hadde akkurat ankommet da Kim Wall får en telefon fra ubåt-Madsen. Hun var frilansjournalist og hadde prøvd å få tak i Peter Madsen i flere måneder.

Madsen som nå er tiltalt for drap, inviterte Kim Walls til en kopp te i verkstedet hans samme kveld. Her tilbød han seg å stille opp til intervju, det skulle foregå ombord i ubåten.

Ifølge dansk TV2 dro Walls hjem til avskjedsfesten for å høre med kjæresten om hun skulle velge intervjuet eller festen. Sammen ble de enige om at en tur i ubåten til Madsen kunne bety en reportasje i et amerikansk magasin.

Frilansjournalisten Kim Wall. Foto: TOM WALL / AFP

Kim Wall spurte kjæresten om han ville bli med. Han vurderte det, men valgte å bli hjemme med gjestene som var på avskjedsfesten.

Savnet

Frilansjournalisten ble meldt savnet 11. august. Ubåt-Madsen ble reddet i land 12. august etter at ubåten sank.

Han forklarte at den svenske journalisten ble satt av i land, men ble raskt varetektsfengslet for mistanke om uaktsomt drap. Politiet tror Madsen senket ubåten med vilje.

To uker etterpå ble lemlestet kvinnekropp funnet i et havområde utenfor øya Amager i København.

Madsen skal ha kommet med flere forklaringer under avhørene blant annet at Wall døde av kullosforgiftning, mens han var oppe på dekket.

I oktober i fjor konfronterte politiet Madsen med at det var funnet skader i underlivet på Wall som kunne tyde på kjønnslig omgang enn samleie under særdeles skjerpende omstendigheter.

Ubåt-Madsen tiltalt for drap

Tidligere denne uken ble tiltalen for overlagt drap, likskjending og andre seksuelle forhold enn samleie mot Kim Wall lagt frem for media.

Politiet i Danmark mener at det en planlagt handling av Madsen som har vært forberedt, de sier at hun ble mishandlet med slag og stikk.

I tiltalen kommer det også frem at ubåten holdt på å kollidere med et cruiseskip.

Peter Madsen er en dansk oppfinner som bygde ubåten Nautilus selv. Bilde er tatt dagen etter at Kim Wall forsvant. Foto: BAX LINDHARDT / AFP

Aktor Jakob Buch-Jepsen skriver at volden ble utført med skrutrekker eller kniv og at den 30 år gamle kvinnen ble bundet fast, i ubåten. Politiet mener de kan bevise at Wall ble bundet fast med strips på hodet, armer og ben før han drepte henne.

Rettssaken mot Peter Madsen er ventet å starte i København 8. mars. Dom i saken kan ventes til 25. April.