Peter Madsen nekter straffskyld for likskjending

Ifølge en pressemelding fredag morgen er siktelsen mot Madsen nå også utvidet til å gjelde likskjending.

Madsen nekter seg skyldig i både drap og likskjending, opplyser politiet.

Politiet i København opplyser videre at Madsen torsdag var i nye avhør med politiet, men ønsker ikke å gi opplysninger om hva som ble sagt.

656 henvendelser

Dykkere skal nå gjennomsøke Dragør Havn, der Madsen ble reddet i land etter ubåtdramaet. Politiet melder om en voldsom pågang av henvendelser og tips i saken, 656 i alt.

Drapssjef Jens Møller Jensen beklager at ikke alle som har tatt kontakt med politiet har fått svar.

– Vi er i gang, og skal kontakte alle vitner som ennå ikke har hørt fra oss, sier Møller Jensen.

Saken om ubåtmysteriet fikk bred dekning da det 11. august ble kjent at Peter Madsen var reddet opp fra sin synkende ubåt, mens den svenske journalisten Kim Isabel Fredrika Wall (30) fortsatt var savnet.

Les også: Film om Peter Madsen tatt av plakaten

Avkappede lemmer

Madsen ble siktet for drap, men hevdet først han satte av Wall før ubåten før ubåten sank i Københavns havnebasseng. Ifølge dansk politi skal ubåten ha blitt senket med vilje.

Mandag erkjente Peter Madsen at han forårsaket Kim Walls død og dumpet den svenske journalisten på havet, men nektet straffskyld for drap. Samme dag ble det kjent at et lemlestet kvinnelik var funnet i København.

Liket var uten hode, armer og ben, opplyser visepolitimester Jens Møller Jensen. På en pressekonferanse onsdag sa politiet at DNA-undersøkelser bekreftet at det var Walls torso som var funnet.

Dansk politi fortalte også at det var festet metall på liket av Kim Wall, og at det kunne se ut som et bevisst forsøk på å hindre at levningene fløt opp til overflaten.