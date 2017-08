«Ubåt-Madsens» plan: Ville sende seg selv ut i verdensrommet i hjemmelaget rakett

De to skulle etter planen besøke Madsens flytende rakettoppskytningsbase like utenfor Bornholm. Der skulle Madsen på fredag ta det neste steget i sitt livsverk.

I sin Plan Z kaller han dette for «Flight Alpha», og i et blogginnlegg fra 5. august i år skriver han at planen var å sende en testrakett 14 kilometer opp i luften. Men på torsdag, kvelden før den planlagte reisen, får en av hans kollegaer en tekstmelding om at hele testen er avlyst, ifølge Expressen.

Noen timer senere plukkes Madsen opp i Øresund like før Nautilus forliser. Den svenske journalisten Kim Wall er sporløst forsvunnet.

Peter Madsens Nautilus er en av verdens største privatbygde ubåter. Foto: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Uforståelig

Da ubåten UC3 Nautilus ble sjøsatt i København 3. mai 2008, var det den største privatbygde ubåten i verden. Det hadde tatt Madsen tre år å bygge den, og prislappen ble 1,5 millioner kroner.

Mette Fleckner er redaktør i Ekstra Bladets kriminalredaksjon, og kjenner godt til Peter Madsen og hans ulike prosjekter.

– Ubåtmysteriet har det største fokus i vår redaksjon, og har hatt det siden fredag morgen, da dramaet endret seg fra en kanskje mystisk forsvinning av en ubåt med to personer, til nyheten om at den var funnet – og så ble til en kriminalgåte med politiets opplysninger om at Peter Madsen er siktet for drap. Det sier Mette Fleckner til NRK.

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt en lignende kriminalsak, der en kvinnes mystiske forsvinning har sitt utgangspunkt på et så spesielt sted, og der sakens andre hovedperson har opptrådt i mange medier de senere år som noe så spesielt som en ubåtbygger som drømmer om sin egen rakett og å fly ut i rommet.

Ville bli første danske

Da den mer eller mindre selverklærte ingeniøren Madsen kikket opp mot nattehimmelen på begynnelsen av 2000-tallet, så han kanskje mer enn det andre folk ser. Han kan ha sett seg selv der oppe, på toppen av en rakett.

Han ville bli den første dansken i verdensrommet. Slik gikk det ikke.

Planen var å komme seg opp i rommet, men selv drømmeren Madsen forsto at det ikke var snakk om å bli i rommet over lengre tid.

Det blir sagt at det ikke er vanskelig å komme seg opp i rommet, det vanskelige er å få nok hastighet til å bli værende der.

Det greide Andreas Mogensen i 2015, men det var ikke ved hjelp av en forvokst fyrverkerirakett han hadde bygd i et lagerlokale sammen med noen venner.

Mogensen dro ut i rommet og ble værende der ved hjelp av en russisk Sojus-rakett og milliarder av europeiske skattekroner.

Tidligere i år testet Madsen g-kreftene på seg selv i en hjemmelaget sentrifuge.

Bryte Karman-linjen

Peter Madsen ville opp i rommet på toppen av en hjemmelaget rakett som hadde akkurat nok ytelse til å sende en liten kapsel hundre kilometer opp fra bakken.

For det er nettopp 100 kilometer som er grensen for atmosfæren og rommet går. Det kalles Karman-linjen, punktet der atmosfæren er så tynn at du ikke kan bruke vinger til å holde deg oppe.

For å bli regnet som astronaut, så er det ikke nødvendig å dra til månen, eller komme opp i nok hastighet til å kunne gå inn i bane rundt jorden.

Du må bare greie å dra hodet eller føttene over Karman-linjen.

Om du faller ned igjen som en stein rett etterpå, slik Madsen planla, spiller ingen rolle.

Du har vært der, og kan med hånden på hjertet fortelle alle at du er blant de under tusen menneskene i verdenshistorien som har gjort akkurat det.

Fire år før Nautilus ble sjøsatt i 2004 var det også stor interesse rundt Peter Madsen og hans prosjekter. Foto: Jeppe Michael Jensen / NTB scanpix

Skytes opp i 2019

Madsen har, eller hadde, en realistisk innstilling til prosjektet.

Hans plan inkluderer to oppskytninger av en seks meter lang rakett for å teste ut systemet i forkant av det som blir kalt Den store oppskytningen.

Fortsatt er målet å gjennomføre denne oppskytningen i 2019.

Oppskytning Charlie i Plan Z inkluderer en ni meter høy rakett med en diameter på én meter.

På toppen sitter en liten kapsel med en rund glasskuppel.

Inne i denne kapselen skal Madsen sitte.

Det som skal til for at planen skal bli en realitet er mye:

Samle penger nok til å bygge en såpass stor rakett.

Bygge kapselen slik at den tåler de ekstreme påkjenningene.

Sikre at fallskjermsystemet faktisk fungerer.

Få offentlige tillatelser til å skyte opp raketten uten å starte 3. verdenskrig.

Bygge en oppskytningsplattform som ikke ødelegger raketten under start.

Forrige forsøk for Madsen strandet på punkt 1. Han hadde en slags flytende plattform, han hadde noe som lignet en tillatelse, han hadde en slags rakett med et sykkelsete, men da de tekniske problemene begynte å dra alvorlig i tidsplanen strakk ikke budsjettet til.

Nå er planene modernisert og sykkelsetet byttet ut med litt mer profesjonelt utstyr.

For to uker siden publiserte Madsen en video der ubåten Nautilus trekker den flytende oppskytningsplattformen til romraketten.

Forandret forklaring

Tilbake i Øresund tar det ikke mange minuttene fra Madsen er ombord i den privat båten fredag formiddag før Nautilus forsvinner ned i dypet.

«Særlig interessant er observationer fra kl. 21.30 og frem mod midnat, hvor Nautilus angiveligt befandt sig i den sydlige del av Øresund og fra midnat fredag 11/8 til fredag kl. 10.30, hvor Nautilus blev observeret nær Drogden Fyr», skriver Københavns Politi i en pressemelding.

Madsen og Kim Wall ble av flere sett vinkende og i godt humør torsdag kveld. Foto: RITZAU FOTO

For mysteriet er et faktum. Flere har sett og tatt bilder av Madsen og Kim Wall vinkende fornøyd i utkikkstårnet på Nautilis torsdag ettermiddag og kveld.

Dagen etter er det én igjen og hans forklaring stemmer ikke overens med vitneobservasjonene.

Nå er Peter Madsen varetektsfengslet og siktet for drapet på Wall.