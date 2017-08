Innrømmer å ha dumpet Kim Wall på havet

I en pressemelding fra Københavnpolitiet kommer det frem at Peter Madsen skal ha dumpet den svenske journalisten Kim Wall til havs etter en ulykke om bord.

– Siktede har til politiet og i retten forklart at det har skjedd en ulykke om bord på ubåten, som har medført Kim Walls død, og at han etter det har dumpet henne til sjøs på et udefinert sted i Køge Bugt. København Politi kan også opplyse om at siktelsen for drap opprettholdes, skriver politiet i pressemeldingen.

Madsen er siktet og varetektsfengslet for uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter, men har nektet skyld.

Politiet skriver videre at det ikke vil kunne gis ytterligere informasjon om etterforskningen, fordi saken holdes for lukkede dører av hensyn til de pårørende.

Journalisten Kim Wall var på tur i Madsens hjemmesnekrede ubåt Nautilus da hun ble meldt savnet av sin kjæreste. Foto: Tom Wall /tt / NTB scanpix

Peter Madsen forklarte først til politiet at han hadde sluppet av Wall i København kvelden 10. august. Nå har han imidlertid endret forklaring.

Søker med sonar

Søket etter Wall har pågått siden hun ble meldt savnet natt til fredag 11. august. Svenske og danske sjøfartsmyndigheter har kartlagt en konkret rute de mener ubåten har tatt i Køge Bugt og Øresund.

Danske dykkere gjenopptar i dag søket etter journalisten på denne ruten. De bistås av fartøy som søker med aktiv sonar.

Bildet viser Kim Wall og Peter Madsen sammen på båten Nautilus. Foto: RITZAU FOTO

Tror ubåten ble senket med vilje

Wall var på tur i Madsens ubåt Nautilus for å arbeide med en reportasje som ifølge Aftonbladet skulle omhandle oppfinneren. Hun ble meldt savnet av sin kjæreste natt til fredag 11. august, etter at han ikke lyktes i å få tak i henne.

På fredagen kom det inn meldinger om at Madsens ubåt var i ferd med å synke. Da ubåten ble funnet var det kun Madsen som befant seg i båten. Kort tid etter ble han siktet for drap.

Københavnpolitiet har uttalt at de mistenker at ubåten ble senket med vilje, etter å ha gjennomført tekniske undersøkelser.