Peter Madsen dømt for fengselsflukt

Det kommer frem under rettssaken mot Peter Madsen, som går for København byrett tirsdag.

– Du har utsatt andre mennesker for noe uvanlig grovt, sa dommeren da dommen ble avsagt.

Han trakk blant annet frem at Madsen har misbrukt tilliten han hadde i fengselet ved å lage de to våpenkopiene han brukte under flukten.

Madsen er tiltalt for å ha flyktet fra fengselet 20. oktober i fjor, etter planlegging bakover i tid og ved å true ansatte ved fengselet med en pistolkopi og et falskt bombebelte.

Han er også tiltalt for vold mot offentlig tjenesteperson, og for trusler mot både politibetjenter og sivile.

Les også: Peter Madsen pågrepet av politiet etter fluktforsøk

Madsen soner allerede en livstidsdom for drap og seksuell mishandling av den svenske journalisten Kim Wall. Hun ble drept under et besøk i ubåten hans i 2017.

Planla flukt over lengre tid

Herstedvester fengsel, der Peter Madsen sonet. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB

I Peter Madsens forklaring forteller han at han bestemte seg for å rømme fordi han ikke fikk lov til å få besøk av en kvinnelig fengselsbetjent som han skal ha hatt et forhold til mens han satt i varetekt, skriver Ekstra Bladet.

Allerede i mars 2019 bestemte Madsen seg for å planlegge en flukt, skriver DR.

Under fluktforsøket tok Madsen psykologen sin som gissel. Han hadde en pistollignende gjenstand og hadde på seg et bombelignende belte.

Han rømte klokka 10.21, og ble pågrepet bare fem minutter senere, rundt 500 meter unna fengselsmurene.

Madsens fluktforsøk utløste en stor politiaksjon. Foto: Thomson Reuters

Peter Madsen har forklart at han sa pent farvel til fengselspsykologen, og at han ba henne om å ikke være redd. Ifølge politiets vurdering ble hun tatt som gissel.

Madsen fikk en fengselsbetjent til å slippe han ut.

Forsvareren til Madsen, Anders Larsen, bekrefter i retten at Madsen erkjenner straffskyld for alle forholdene.

Ble inspirert av TV-program

Drapsdømte Peter Madsen ankommer retten i Glostrup i København. Foto: Martin Sylvest / AP

Madsen begynte å jobbe i fengselets verksted i 2019.

Ifølge egen forklaring fikk han fikk han jobbe i fred fordi han oppførte seg fint.

I verkstedet begynte den livstidsdømte dansken å lage prototyper av en pistol. Inspirasjonen skal Madsen ha fått fra TV-programmet «Mythbusters», skriver dansk TV 2.

Peter Madsen har forklart at han kjenner en av programlederne fra programmet, men at vedkommende ikke hjalp han med flukten.

Ifølge Madsens forklaring var det ingen som visste at han planla å rømme.