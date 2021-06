Onsdag lukkes dørene til herskapshuset Villa La Grange i den sveitsiske byen Genève.

Dette blir første gang Vladimir Putin og Joe Biden møtes ansikt til ansikt etter at Biden ble president i januar i år.

Mens herskapshuset er omkranset av en idyllisk park ved en innsjø, er mange spente på hvordan stemninga blir innenfor veggene.

HER MØTES DE: Toppmøtet mellom Biden og Putin skal foregå i herskapshuset Villa La Grange i den sveitsiske byen Genève. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Forholdet mellom de to landene er dårligere enn på lenge. Flere saker har gjort at tilliten mellom de to presidentene langt fra er på topp.

Her er seks saker som kaster mørke skygger over toppmøtet:

Navalnyj

Aleksej Navalnyj er opposisjonspolitikeren som i fjor ble forgiftet på en tur til Sibir. Vestlige ledere mener russiske myndigheter stod bak. I dag sitter 45-åringen i fengsel dømt for ærekrenkelser mot en krigsveteran.

Biden har bedt Putin om å løslate Navalnyj. Putin på sin side mener USA ikke har noe med det som skjer innad i Russland.

I FENGSEL: Fengslingen av Aleksej Navalnyj er én av flere vanskelige saker som står på programmet når Biden og Putin møtes. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Sist uke slo en russisk domstol fast at Navalnyj sine organisasjoner er ekstremistiske.

Med dette har Putin sendt en klar beskjed om at toppmøtet ikke er stedet for å kritisere hvordan Russland styres, skriver The New York Times.

Biden har sagt at han vil utfordre Putin på menneskerettigheter på toppmøtet.

Beskjeden fra Kreml er at Putin vil svare med å ta opp det de mener er «den dårlige behandlingen» av dem som stod bak stormingen av den amerikanske kongressen i januar.

Dataangrep

USA har i lang tid beskyldt Russland for å stå bak flere store dataangrep. Amerikanerne mener blant annet at Russland har prøvd å blande seg inn i deres presidentvalg.

I desember i fjor fortalte USA at de på nytt var blitt angrepet. Hackere med forbindelser til Russland fikk skylda for innbrudd i e-post-systemet til flere departementer. Også etterretningsorganisasjonen NSA ble rammet. Saken førte til at Biden utviste ti russiske diplomater i april.

Russerne svarte med nøyaktig samme mynt. Flere av president Joe Bidens nærmeste medarbeidere får nå ikke komme inn i Russland.

HACKET AMERIKANSK SELSKAP: I fjor ble det oppdaget at hackere hadde plantet en skadelig kode i programvare fra det amerikanske selskapet SolarWinds. USA mener Russland står bak. Foto: Sergio Flores / Reuters

Putin sa tidligere i juni at anklagene om at Russland står bak storstilte hackerangrep i USA er «absurde».

Den amerikanske regjeringa advarte nylig private bedrifter mot flere og mer alvorlige hackerangrep.

Ukraina

Forholdet mellom de to landene ble virkelig dårlig da Russland tok kontrollen over Krim-halvøya i Ukraina i 2014.

Dette førte til at USA og Vesten innførte sanksjoner mot Russland. Disse gjelder fortsatt.

Sju år seinere, framstår konflikten som uløselig.

Biden har sagt at han aldri kommer til å akseptere annekteringen.

Da det i februar i år var sju år siden, sa han dette:

– På denne dystre årsdagen bekrefter vi den enkle sannheten: Krim er Ukraina.

ANNEKTERTE HALVØY: Medlemmer av prorussiske styrker på Krim-halvøya bytter ut ukrainske flagg med russiske ved hovedkvarteret til den ukrainske marinen i Sevastopol i mars 2014. USA og andre vestlige land har protestert kraftig mot annekteringen. Foto: Andrew Lubimov / AP

Da Putin skulle møte tidligere president Donald Trump i 2018 ga han beskjed om at alt kunne drøftes, unntatt Krim.

Også konflikten i Øst-Ukraina skaper problemer. Kampene mellom separatister støttet av Russland og ukrainske myndigheter har de siste sju åra ført til at 14.000 personer er drept.

I mai ba USA Russland om å stanse det de mener er aggressive handlinger i øst i Ukraina. USA har også lovt å forsvare Ukrainas uavhengighet fra Russland.

Hviterussland

Ukraina er ikke det eneste nabolandet til Russland som lager trøbbel i forholdet mellom Biden og Putin. Også Hviterussland skaper hodebry.

Det er ventet at Biden vil ta opp saken der et passasjerfly fra Ryanair i mai ble tvunget til å lande i hovedstaden, Minsk. Om bord var den opposisjonelle journalisten Roman Protasevitsj. Han og kjæresten sitter nå i fengsel.

TVANG FLY TIL Å LANDE: USA har reagert kraftig på at et passasjerfly med journalisten Roman Protasevitsj ble tvunget til å lande i den hviterussiske hovedstaden, Minsk i mai. Nå sitter Protasevitsj i hviterussisk fengsel. Bildet er fra 2017, da han ble pågrepet mens han dekket en demonstrasjon i Minsk. Foto: Sergei Grits / AP / NTB

Mens USA og Vesten har innført sanksjoner mot Hviterussland, har Putin kalt reaksjonene for et «følelsesmessig utbrudd».

Retorikken

Heller ikke tonen mellom de to presidentene kan sies å være den beste.

– Jeg tror ikke du har noen sjel, sa Joe Biden til Vladimir Putin for ti år siden. Biden var da visepresident og Putin statsminister.

Lite tyder på at tonen har blitt bedre etter at begge har fått presidenttittel.

På amerikansk TV i mars sa Biden at han er enig med dem som kaller Russlands president en drapsmann. Biden sa også at Russland skal få betale dyrt for at de blandet seg inn i presidentvalget i USA.

Da Putin seinere ble intervjua på russisk TV om saken, tok han fram et uttrykk kjent fra russiske barnehager. Direkte oversatt betyr det «den som gir noen et kallenavn, er det samme selv». Litt som «den som sier at andre er dumme, er dum sjøl».

Etter dette kalte Russland hjem sin ambassadør for en periode, noe som ikke har skjedd på 20 år.

Forsvar

Hvor sterke de to landene er militært, er også et viktig tema.

Men også her er det skjær i sjøen. I juni ble en nesten 30 år gammel avtale om våpenkontroll sagt opp da Putin trakk landet ut av Open Skies. USA har gjort det samme.

Avtalen har gjort det mulig for de to landene å gjennomføre rekognoseringsflyvninger over hverandres territorier.

Russland har lagt skylden på USA for å avslutte avtalen.

Tidligere president Trump sa i fjor at USA trekker seg fra avtalen, noe han knyttet til påstander om at Russland angivelig hadde brutt avtalen. President Bidens administrasjon bestemte i forrige måned at Trumps beslutning skal opprettholdes.