I Russland er de statlige mediene og den politiske eliten i en slags sjokktilstand. Årsaken er intervjuet som den amerikanske TV-stasjonen ABC News hadde med USAs president Joe Biden.

Der fikk den amerikanske presidenten spørsmål om han synes at Putin er en drapsmann.

Biden svarte bekreftende på spørsmålet.

TIDLIGERE TIDER: Fra et møte mellom Biden og Putin i 2011. Foto: Alexander Natruskin / Reuters

Fra barnehagen

I dag kom svaret fra president Putin. Han bruker et uttrykk som oftest er kjent fra Russlands barnehager. Direkte oversatt betyr det «den som gir noen et kallenavn, er det samme selv».

SLÅR TILBAKE: President Putin svarer sin amerikanske kollega med samme mynt. Men ønsker han også god helse. Foto: SPUTNIK / Reuters

– På seg selv kjenner man andre, er nok den nærmeste norske oversettelsen av det russiske presidenten sa på statlig russisk TV.

Ifølge den russiske avisa RBK, kom presidenten med uttalelsen i fullt alvor og «uten ironi eller spøk».

Men samtidig ønsket Putin at Biden skal være ved god helse. Han sa videre at Russland ønsker å samarbeide med USA på områder der det er gunstig for russerne.

Den russiske presidentens talsmann var skarpere enn sin arbeidsgiver i sine uttalelser om saken.

TIL MOSKVA: Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov kalles hjem for konsultasjoner. Foto: MARK WILSON / AFP

– Det er en svært dårlig uttalelse fra USAs president. Han ønsker helt klart ikke å bedre forholdet til vårt land, sa Dmitrij Peskov.

I en uttalelse fra den russiske ambassaden i Washington D.C., heter det at forholdet mellom Russland og USA nå er i krise, og det trues av kollaps.

Les mer: Russland kaller tilbake sin USA-ambassadør

Anklager om innblanding i valg

Amerikanske myndigheter offentliggjorde for få dager siden en ny etterretningsrapport om innblanding i valget.

Der het det at president Putin ga klarsignal til en russisk operasjon for å skade Bidens kandidatur i presidentvalget. Målet skal ha vært å få gjenvalgt Donald Trump.

Men i rapporten heter det også at russiske hackere ikke gjorde vedvarende forsøk på å trenge inn i datamaskinene som ble brukt i valget. Det har de gjort i tidligere valg, ifølge amerikanerne.

Spørsmålet om Biden mener at Putin er en morder kom da etterretningsrapporten ble omtalt i intervjuet på ABC News.

Trolig var bakgrunnen for spørsmålet at russiske myndigheter bruker svært harde metoder mot opposisjonen i kretsen rundt politikeren Aleksej Navalnyj.