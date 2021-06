– Hvis Biden begynner å snakke om Aleksej Navalnyj, da blir det ingen samtale. Hva er da vitsen med å møtes?

Forsker Irina Kobrinskaja ved IMEMO-instituttet i Moskva tror møtet vil gå i stå dersom Biden starter toppmøtet med å ta opp menneskerettigheter og den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

– Han kan kanskje si det under en pressekonferanse, men å si det til Putin, det er ikke konstruktivt, sier Kobrinskaja til NRK.

BØR VENTE: Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj på videolink fra fengselet i forbindelse med et rettsmøte tidligere i år. En russisk forsker advarer president Biden mot å ta opp russiske menneskerettsbrudd og opposisjonspolitikk på starten av toppmøtet. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Biden og Putin skal møte hverandre i en villa fra 1700-tallet i en idyllisk park i Genève. Det er vakker utsikt over Genèvesjøen. De siste dagene har det blitt satt opp gjerder og piggtråd rundt parken, og myndighetene beklager at folk ikke får tilgang til området før og under toppmøtet.

De som kan arbeide hjemmefra blir bedt om å gjøre det onsdag. Det er ventet kaos i trafikken når deler av byen stenges av i forbindelse med toppmøtet.

VAKKERT: Den historiske villaen der presidentene skal møtes, ligger idyllisk til i en park med utsikt over Genèvesjøen. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Mange av innbyggerne søker til innsjøen nå som temperaturene ligger rundt 30 grader.

Genève er vant til å ha viktige folk på besøk, siden flere av FNs organisasjoner holder til her. Men et møte på dette nivået har det ikke vært siden 1985, da USAs daværende president Ronald Reagan møtte Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov.

PASSER PÅ: Om lag 4000 politifolk og soldater skal sørge for sikkerheten i Genève mens toppmøtet finner sted. Du trenger javascript for å se video. PASSER PÅ: Om lag 4000 politifolk og soldater skal sørge for sikkerheten i Genève mens toppmøtet finner sted.

Mange og harde motsetninger

For en tid tilbake svarte president Biden «ja» på spørsmål om han ser på sin russiske kollega som en drapsmann. President Putin svarte med å si omtrent at «på seg selv kjenner man andre».

Biden har også understreket at han vil holde en tøff tone i møtet med Putin. Han vil dessuten presse den russiske presidenten i spørsmål om menneskerettigheter.

– Jeg vil gjøre det klart at vi ikke vil stå på sidelinja og la ham misbruke disse rettighetene, har Biden understreket.

Den siste tiden har man fra både russisk og amerikansk holdt sagt at forholdet mellom Russland og vestlige land nå er dårligere enn det var under den kalde krigen.

Stikkord er straffetiltak, spionskandaler, dataangrep, innblanding i valg, konflikten i Øst-Ukraina og undertrykkelse av den russiske opposisjonen.

Men i forgårs la Biden an en litt mer forsonende tone, da han sa at Putin er en «smart, tøff og verdig motstander».

– Forholdet på et svært lavt nivå

– Vi har ingen illusjoner, og vi forsøker ikke å skape et inntrykk av at det vil komme noen gjennombrudd eller noen historisk viktige avgjørelser, sa den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov nylig, ifølge nyhetsbyrået AFP.

President Putin selv understreket i et intervju at forholdet mellom Russland og USA nå er på et svært lavt nivå.

INTERESSANT TEMA: Russiske atomvåpen vises fram på Den røde plass i Moskva. Når det gjelder nedrustning, kan de to statslederne ha felles interesse av å snakke sammen, mener russiske forskere. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Men han og Biden skal likevel forsøke å finne en måte å regulere dette forholdet på.

– Vi skal snakke om strategisk stabilitet og om hva som kan gjøres med de vanskeligste internasjonale konfliktene. Vi skal snakke om nedrustning, om kampen mot terror, håper jeg, om kampen mot pandemien, og om økologiske spørsmål, sa den russiske presidenten.

Mandag denne uka sa Putin i et intervju at de amerikanske påstandene om at Russland har stått bak dataangrep og innblanding i valg, er latterlige. Han kalte det ubegrunnede påstander som det ikke erlagt fram bevis for.

Mye kan gå galt

Russiske forskere har heller ikke mye tro på at toppmøtet vil føre til store endringer i forholdet mellom Russland og vestlige land.

Andrej Kolesnikov ved Carnegies Moskva-senter, minner om det forrige toppmøtet mellom daværende president Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors i 2018.

– Ingenting kom ut av det, sier forskeren til NRK.

Han påpeker at forventningene nå ikke er høye, fordi forholdet for tiden antakelig er enda dårligere enn det var under møtet i 2018.

PUTIN OG PRESIDENTENE: Putins møter med amerikanske presidenter de siste 21 årene. Du trenger javascript for å se video. PUTIN OG PRESIDENTENE: Putins møter med amerikanske presidenter de siste 21 årene.

Da Russland okkuperte og annekterte Krim-halvøya i Ukraina i 2014, svarte vestlige land med straffetiltak mot russiske myndigheter.

Russland kom med mottiltak, og etter hvert har forbindelsene blitt iskalde.

– En seier for fornuften

De russiske forskerne mener at det viktigste med dette toppmøtet vil være å få i gang en dialog igjen.

– Jeg tror de fleste vil vurdere dette møtet som en seier for fornuften og et håp om normalisering av forholdet mellom Russland og vesten. Også er det et håp om mer forutsigbarhet og det at man kan snakke sammen, understreker Irina Kobrinskaja ved IMEMO-instituttet.

Andrej Kolesnikov sier dette:

– Viktige politiske problemer er det ikke mulig å løse i det nåværende forholdet.

Men det er antakelig mulig å drøfte problemer som spredning av atomvåpen og den diplomatiske krigen.

FORRIGE GANG: Joe Biden og Vladimir Putin møtte hverandre i Moskva i 2011. Da var Biden amerikansk visepresident, mens Putin allerede hadde vært Russlands leder i mer enn 10 år. Du trenger javascript for å se video. FORRIGE GANG: Joe Biden og Vladimir Putin møtte hverandre i Moskva i 2011. Da var Biden amerikansk visepresident, mens Putin allerede hadde vært Russlands leder i mer enn 10 år.

Men Kolesnikov understreker at Putin kommer til å stå hardt på sine posisjoner. Presidenten er en svært dreven politiker, og han har ikke tenkt å gi etter for noen.

– Dessuten er Putin uforutsigbar, og det er et veldig sterkt hinder for en normal samtale, mener forskeren.

Ingen felles pressekonferanse

Det er allerede klart at det ikke kommer til å bli holdt noen felles pressekonferanse etter møtet i Genève.



– Vi forventer at møtet blir oppriktig og rett fram. En egen pressekonferanse etterpå er det passende formatet for å kommunisere til den frie pressen hvilke temaer som har blitt reist i møtet, både på områder der vi kanskje er enige og på områder der vi har en betydelig bekymring, sa en ansatt i Det hvite hus til pressen som reiser med Biden til Europa, ifølge NPR.



Ifølge CNN skal Russland ha presset på for å ha en felles pressekonferanse, men USA ønsket ikke å gi Putin plattformen han fikk etter møtet med Trump i 2018, der han stilte spørsmål ved sitt eget lands etterretning.

FELLES PRESSEKONFERANSE: Da Donald Trump og Vladimir Putin møttes i Helsinki i 2018, holdt de en felles pressekonferanse etter møtet. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Skal ha hentet inn råd

Listen over vanskelige temaer USA ønsker å ta opp er lang og inkluderer klimaendringer, menneskerettigheter, atomvåpenkontroll og ikke minst dataangrep og påvirkning av valgresultatet.



– Jeg er ikke ute etter å skape konflikt med Russland, men vi kommer til å svare dersom de fortsetter med skadelige aktiviteter, sa Biden på en pressekonferanse i Brussel mandag.

USAs president har brukt mye av tiden i Europa til å forberede seg til møtet, og skal også ha snakket med flere av de andre statslederne om dette.

Ifølge Axios har Biden tatt imot råd fra en rekke Russland-eksperter i forkant av det viktige møtet, blant dem tjenestemenn som jobbet for Donald Trump.