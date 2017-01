Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

RBKs blodslit skal sikre spill i Europa MASPALOMAS (NRK): Rosenborgs håper at «blodslitet» i vintermåneden skal sikre dem nye gull og Europacupspill.

Petter Moen Nilsen Journalist

Svettedråpene pipler og beina går som trommestikker.

Det er intenst og tett på dagens første totimerstrening på samling i Spania. Dette er ikke en ferietur, nærmere en «bootcamp».

– Det er tungt. Når kvelden kommer er vi helt ferdig. Man er stiv i hele kroppen og på morgenen er det vanskelig å få på sokkene, forteller RBK-kaptein Mike Jensen til NRK.

Tøff tradisjon

Siden Kåre Ingebrigtsen ble Rosenborg-sjef for to og et halvt år siden har resepten i sesongoppkjøringen vært omtrent den samme.

2017 er intet unntak.

Når spillerne møtes etter juleferie drar de til Gran Canaria og det som spillerne selv omtaler som to uker med knalltøff trening.

Midtstopper i Rosenborg, Tore Reginiussen. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

– Vi har tradisjon med å trene tøft når året starter. Dette året er ikke noe unntak. Vi har startet bra og hatt mange gode økter, forteller midtstopper Tore Reginiussen.

To økter om dagen

Med stort sett to økter daglig den siste uken har RBK-spillerne begynt å merke kjøret.

Trener Kåre Ingebrigtsen har lovet spillerne at de skal kjøres hardere enn noensinne for å nå målet om å lykkes med å spille ute med de store i Europa.

– For oss er det helt avgjørende at vi får reist bort og får trent godt med høy intensitet. Vi får lagt et bra grunnlag til sesongen. Ikke minst i år, hvor vi møter tøff motstand i treningskampene før sesongen, forteller Kåre Ingebrigtsen.

Den regjerende seriemesteren prøver å gjennomføre mest mulig trening med ball. Likevel, de rekker noen intervaller på slutten av treningen. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

For mye fri og ferie

Før jul tok RBK-trener Kåre Ingebrigtsen et nådeløst oppgjør med trenings- og feriekulturen i norsk fotball. I et intervju med NRK klaget han på at det er for mye fri og ferie i norsk fotball, og at det ødelegger for tid som kan brukes til trening.

– De andre lagene vil ikke starte tidlig, og så vil de ha tre uker ferie i juli og slutte tidlig. Når i helvete skal vi spille fotball da? De driter jo i E-cup. Neste år har ikke vi ferie, slo han fast.

– Over tid har Rosenborg vært det laget som har hatt størst ambisjoner i Norge og hele veien hatt et mål om å være med og spille i Europa. Hvis man tror på det, og trener hardt nok for å oppnå det, er gevinsten veldig stor, fortalte han.

Kåre Ingebrigtsen gir spillerne instruksjoner før treningen. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Ser at spillerne tåler det bedre

Trønderne har som uttalt mål å alltid spille ute i Europa.

Rosenborg misset den muligheten i fjor.

Den lille formduppen på sommeren i fjor gjør at Rosenborg har lagt opp årets sesongoppkjøring litt annerledes i år.

I oppkjøringen til 2017-sesongen møter Rosenborg Ståle Solbakkens FC København. Foto: Anders Kjærbye / NTB scanpix

Laget valgt å "matche" seg mot litt tøffere motstand i treningskampene før sesongen start. I februar skal trønderne spille treningskamper mot Red Bull Salzburg og FC København. De siste årene har laget fra den danske hovedstaden klart å kvalifisere se for Mesterligaen.

– Vi trener litt hardere i år enn i fjor. Vi ser at spillerne tåler det bedre nå. I år reiser vi hjem litt tidligere, og har heller lagt inn noen treningskamper mot tøff motstand i februar, forteller RBK-treneren.

Sammen med treningskampene og den vanlige treningen skal dette legge grunnlaget slik at RBK er i godt slag når Eliteserien sparkes i gang i begynnelsen av april.

– Vi merker denne treningen senere i sesongen, fastslår Mike Jensen.

Da Rosenborg slo Kongsvinger i cupfinalen i 2016 ble de historiske. De er det eneste herrelaget som har tatt «The double» to år på rad. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Jubileumsår

I 2017 fyller laget fra Trøndelag 100 år, de har derfor en drøm om å gi supporterne Mesterligaspill som jubileumsgave.

RBK-profilen Pål André Helland har en drøm om å spille Mesterliga-fotball med Rosenborg. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

– Jeg har ekstremt lyst til å spille Mesterligafotball for Rosenborg. Det har vært en guttedrøm for meg og jeg tror at vi har en god mulighet til å gjøre akkurat det i år, sier Pål André Helland.

Samarbeid med Olympiatoppen

Etter at Ingebrigtsen tok over Rosenborg på høsten 2014 har han forsøkt å gjøre noe med treningene i Rosenborg. I tillegg til at de inneholder mer fotballspilling og høyere intensitet er de også mer fotballspesifikke.

Klubben har også innledet et samarbeid med Olympiatoppen i Trondheim som de drar nytte av i treningen.

Et av samarbeidsområdene er ett forskingsprosjekt hvor RBK-spillerne får en brikke plassert i en vest på ryggen.

Brikken sender signaler til en mottakere som registrerer alt de foretar seg på banen. Det går for eksempel an å måle hvor langt hver enkelt spiller springer, hvor fort de springer og antall sprinter de har. Hovedmålet for Rosenborg er å kunne individualisere treningsmengden og treningsmetoden til hver enkelt spiller.

– På den måten får vi optimalisert treningen for hver enkelt spiller. I tillegg kan dette være skadeforebyggende ettersom vi kontrollerer belastningen for hver enkelt på en bedre måte, forklarer Terje Næss Kjøsnes til klubbens nettside.

Terje Næss Kjøsnes fra Olympiatoppen følger med på hver enkelt spillers bevegelse. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Rodal skal gjøre RBK raskere

Et annet område klubben vil ta steg på, er hurtighet.

Før sesongen hentet Rosenborg inn OL-vinner Vebjørn Rodal, for å gjøre spillerne raskere og mer eksplosive inn mot en mulig Mesterliga-deltakelse.

Fra januar og frem til sommeren 2017 er Vebjørn Rodal en del av Rosenborgs trenerteam. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Jeg tror at vi i norsk fotball har en del å gå på i treningsarbeidet. Vi kan fortsatt ta noen steg og pushe grensene litt. Samtidig handler det ikke alltid om å trene mest, men også om å trene best og mest riktig. Man skal ikke trene så mye som mulig, bare for å gjøre det. Det må være en plan bak det, sier Tore Reginiussen.

Høy temperatur

I år trener Rosenborg knallhardt i to perioder i vinter.

Først de to ukene på Gran Canaria i januar, deretter de tre siste ukene i februar. Da er målet å bygge opp bygges fotballspesifikk kondisjon. For RBK og Ingebrigtsen betyr det mye spill på små og store flater – med voldsom intensitet, tøffe taklinger og høy temperatur.

I tillegg har trenerne lagt inn en del fysiske øvelser, med eller uten ball.

– Det har vært veldig bra intensitet hele veien. Når vi deler opp i lag og spiller fotball kommer også vinnerinstinktet frem. Da smeller det litt, forteller trener Kåre Ingebrigtsen.

Mange slitne bein

Rosenborg har nå kommet litt over halvveis på treningsleiren på Gran Canaria. Fortsatt har laget nesten ei uke igjen.

Den første av dagens to økter nærmere seg slutten.

Solen steker på og gradestokken viser 23 grader.

Senere på ettermiddagen venter nok ei trening. Da skal det terpes angrepsspill og avslutningstrening. De avslutter treningen med en liten intern konkurranse.

– Det er tøffe treninger og mange slitne bein. Spillerne gjør ikke så mye annet enn å trene når de er her, avslutter Ingebrigtsen.