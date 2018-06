Norske fotballklubber gikk 80 millioner i pluss

– Klubbene viser at de evner å sette tæring etter næring. Etter at vi innførte det finansielle oppfølgingssystemet i 2009 har vi sett en veldig positiv utvikling, forteller klubblisensansvarlig Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund ser positivt på den økonomiske utviklingen i norsk fotball. Foto: NFF

Systemet han sikter til er en kategorisering av lagene basert på regnskap. Klubbene settes i rød, gul eller grønn sone. Grønn sone betyr god økonomi, mens rød sone er kritisk for klubbene og fotballforbundet pålegger klubbene å lage en handlingsplan.

Se hvilken sone din klubb ligger i Ekspandér faktaboks Tallene gjelder for klubbene gjelder for 2017. Eliteserien: Rød sone: Tromsø Gul sone: Brann, Kristiansund, Lillestrøm, Molde, Ranheim, Sandefjord, Stabæk, Vålerenga. Grønn sone: Strømsgodset, Start, Sarpsborg, Rosenborg, Odd, Haugesund, Bodø/Glimt. Førstedivisjon 2017: Rød sone: Ham Kam, Jerv, Nest-Sotra, Sandnes Ulf, Strøm. Gul sone: Aalesund, Levanger, Notodden, Sogndal, Tromsdalen, Ull/Kisa, Åsane, Arendal, Fredrikstad. Grønn sone: Florø, Kongsvinger, Mjøndalen, Elverum. Toppserien: Rød sone: Røa Gul sone: Arna-Bjørnar, Grand Bodø, Trondheims-Ørn, Vålerenga. Grønn sone: Avaldsnes, Klepp, Kolbotn, Lillestrøm, Lyn, Sandviken, Medkila. Kilde: Norges fotballforbund

Ett eliteserielag i rød sone

På tross av at lagene sett over ett har bedre økonomi, er allikevel Tromsø, Jerv, Nest-Sotra, Sandnes Ulf, Strømmen og Ham Kam i rød sone.

På den positive siden er 11 klubber i grønn sone.

– Det gjør at vi kan velge hva det er viktig å bruke penger på, i stedet for å bruke penger og betale gammel moro. Nå kan vi utvikle idretten og få den opp på et godt europeisk nivå. Det kan vi gjøre når vi tjener pengene før vi bruker dem, sier daglig leder Espen Engebretsen i Sarpsborg 08 til NRK.

Klubben hans har holdt seg i grønn sone over flere år, og er kjent som en nøktern klubb når det gjelder bruk av penger.

Fotballpresident Terje Svendsen ber klubbene om å fortsette det gode arbeidet med økonomien. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fotballpresident Terje Svendsen ser positivt på utviklingen, men sier at dette ikke gjør at klubben kan slappe av.

– Jeg har sagt det før, men gjentar det gjerne: Det er de klubbene som tar seg tid til å bygge stein på stein både sportslig og økonomisk som oftest har suksess over tid, sier han til forbundets hjemmesider.

Solid overskudd etter spillersalg

Ifølge Norges Fotballforbund gikk norske klubber 80 millioner kroner i overskudd etter spillersalg i fjor. Sarpsborg 08 var blant klubbene som fikk et solid overskudd, blant annet ved salget av Anders Trondsen til Rosenborg.

– Når det ligger et riktig bud på en spiller selger vi, selv om det gjør at vi mister poeng i neste halvdel av sesongen. Vi er veldig bevisste på at det er en stor del av butikken, sier daglig leder Engebretsen.

Krépin Diatta kom til Sarpsborg for omtrent 500.000 kroner i 2017. I år ble Senegaleseren solgt videre til Club Brugge for 20 millioner, ifølge nettstedet transfermarked.com. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Han forteller at Sarpsborg har et styrevedtak på at klubben skal ligge i grønn sone.

– Det gjør at mange av beslutningene som skal tas for inneværende år blir gjort etter at man har stilt spørsmålet «går det utover grønn sone?»