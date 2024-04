Robin Shroot ny trener i Rosenborg

– Jeg synes det er veldig spennende for meg personlig. Jeg har vært nødt til å møte noen frykter og være tro mot verdiene jeg lever etter. Det å muligheten til å representere denne fantastiske institusjonen, er ekstremt spennende, sier Robin Shroot.

Sitatet gir han til RBK.no, når det nå er kjent at han er klubbens nye faste hovedtrener. Han har skrevet en treårskontrakt med klubben.

Han har fra før vært assistent i Rosenborg.

Tok lang tid

Men det tok nesten fire måneder for klubben å finne ny hovedtrener.

– Jeg tenker at det er ganske så sjeldent man opplever en slik situasjon. Jeg kan vel egentlig ikke huske at et lag på dette nivået har stått i noe lignende.

Det sier fotballekspert i NRK, Carl-Erik Torp.

Fjorårets cupmester har fått en knallstart på sesongen, til tross for at de har mistet flere nøkkelspillere. I tillegg sluttet hovedtrener Steinar Lein 11. januar.

Fram til nå har sportslig leder Mads Pettersen hatt treneransvaret.

Verdt å bruke tid

Likevel mener Torp at det er fornuftig at de ikke tok en forhastet avgjørelse i trenerspørsmålet.

– Det er fornuftig at de tar seg god tid for å lande rett person til jobben og ikke bare ansetter noen for å roe omgivelsene. Det virker det også som at spillergruppen er enig i.