– Det kom jo som en liten overraskelse selvfølgelig. Det ble det nok også for flere i familien.

Det sier Jesper Reitan-Sunde som har starta begge Rosenborg sine kamper i Eliteserien 2024. Både far og farfar har gått den samme løypa tidligere.

Jesper Reitan-Sunde er fornøyd med debuten sin, og satser på å få flere kamper for Rosenborg. Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

– Jeg ser veldig positivt på det, og så er jeg veldig fornøyd med tilliten jeg har fått så langt. Nå håper jeg på at det bygger på seg og fortsetter.

– Jeg føler jeg har noe der å gjøre, og at jeg har noe å bidra med.

Et kjent navn

Sunde-navnet er kjent i Rosenborg. Bestefaren hans, Harald, spilte i klubben på 60-tallet.

Harald Sunde (80) var spissmakker med Odd Iversen, og samspillet mellom de to førte antakelig til at begrepet «radarpar» dukka opp i norsk presse.

Sunde spilte 168 kamper for «Troillongan».

Odd Iversen og Harald Sunde herjet i norsk fotball for Rosenborg. Bildet er tatt i 1967 da begge to i tillegg til å være Rosenborg-spillere jobbet på Byplankontoret i Trondheim. Foto: Ivar Aaserud / NTB

Også Jespers far, Geir Harald Sunde, har spilt for Rosenborg. Men det ble bare én kamp, mot Brann i 1985. Nå har altså yngstemann dobbelt så mange kamper som sin far.

Jesper Reitan-Sunde forteller at bestefar, Harald, har gitt mange gode råd på veien.

– Han har allerede vært gjennom det jeg går gjennom nå, så han vet hva han prater om.

Og det skulle bare mangle, mener bestefar sjøl:

– Det er klart at noen råd må man jo komme med, som en gammel RBK-spiller. Jeg prøver så godt jeg kan.

I sin tid støttet han Odd Iversen på banen. Nå støtter han sitt barnebarn fra sidelinjen. Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

– Jeg synes han har gjort det bra. Jesper hadde jo litt nerver foran første kampen, men det så ikke ut som at det preget han.

– Tror du han kan overgå din fotballkarriere?

– Jeg håper nå det, da. Han er allerede godt i gang, så vi får ha trua.

– Er du stolt?

– Selvfølgelig er jeg stolt, det skulle bare mangle, avslutter 80-åringen.

Trå start

Rosenborgs trener, Alfred Johansson, har vært i klubben siden nyttår. Nå roser han Reitan-Sunde – men i januar så det ikke like bra ut.

Rosenborg-trener Alfred Johansson sier at han er imponert over utviklingen til Jesper Reitan-Sunde. Foto: Thomas Bergvoll Alstad / NRK

– Han hadde store problemer med «balltouchen». Han hadde store problemer med sin «decisionmaking», både med og uten ball, forklarer Johansson.

Men så snudde det.

– Nå står vi her, tre måneder senere, og vi har han i startelleveren. For en kjapp utvikling på den spilleren, sier Johansson.

Han påpeker at det er bare Jesper Reitan-Sunde selv som skal ha takk for det arbeidet han har gjort for å bli bedre.

– Den jobben og intensiteten han har lagt ned, den er «second to none», avslutter han.

– Har tatt godt vare på sjansene

Birger Løfaldli er sportskommentator i Adresseavisen og følger Rosenborg tett. Han sier han er et stort potensial hos Reitan-Sunde.

– En svært spennende spiller som kjapt kan bli en publikumsyndling på Lerkendal. Stor fart, god utholdenhet og en mentalitet som kan ta ham langt.

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli. Foto: Glen Musk / Adresseavisen

Løfaldli sier at det kom litt ut av det blå at 18-åringen skulle få sjansen.

– I løpet av vinteren var det tegn til at han kunne innta den rollen han nå har tatt. Han har tatt godt vare på sjansene han har fått i en periode der Emil Frederiksen og Marius Broholm har vært skadeplaget, avslutter sportskommentatoren.

Så gjenstår det å se om Jesper Reitan-Sunde er på banen når Rosenborg tar imot HamKam på Lerkendal søndag.