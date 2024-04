Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Rosenborg-spiss Ole Sæter har vakt oppsikt med sine uttalelser etter en kamp mot Sandefjord, der han blant annet snakket om å «kose seg» med «kuken i høyrehånda».

Sæter sier til NRK at utspillet ikke var gjennomtenkt, men kom som et resultat av sterke følelser etter en tøff periode før sesongstart.

PR-rådgiver Roy Strømsnes mener at Sæters utspill kan være positivt for Rosenborg, da det styrker interessen hos journalister og rundt Sæters person og spill.

Strømsnes råder Sæter til å tenke nøye gjennom hva slags merkevare han ønsker å bygge, men oppfordrer ham samtidig til å fortsette å være ekte og ikke la seg temme for mye av PR-rådgivere. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Grovisen kom etter at Sæter scoret det som allerede omtales som årets mål i Eliteserien. Rosenborg vant kampen mot Sandefjord 2–0.

– Det var deilig, men jeg husker ikke så mye av det, så nå skal jeg hjem, ta mobilen i venstrehånda, kuken i høyrehånda og kose meg, sa Sæter med glimt i øyet i et intervju med TV2.

Utspillet har gått sin seiersgang i både norske og internasjonale medier, med både positive og negative tilbakemeldinger.

Ole Sæter med kandidat til årets scoring i serieåpningen mot Sandefjord

– Egentlig litt befriende

– Det var egentlig litt befriende å få et intervju som var så ufiltrert, sier Roy Strømsnes.

Strømsnes er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Strømsnes Røe, som har gitt medierådgivning til profiler.

Han sier at sportsintervjusjangeren kanskje ikke er den mest spennende sjangeren.

– Jeg vet ikke om det ville vært bedre, at det sitter spillere og sier det samme som andre spillere har sagt før, på de samme spørsmålene som man alltid har fått.

Roy Strømsnes sier det var et befriende med et så ufiltrert intervju som Sæter leverte etter kampen mot Sandefjord. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Sæter sier til NRK at mye følelser skulle ut etter kampen mot Sandefjord, etter en tøff periode før sesongstart.

– Det som gikk gjennom der, det var veldig lite gjennomtenkt, og da var det første jeg tenkte på som kom ut.

Det finnes grenser

Men Strømsnes sier det finnes grenser for hva man skal si. Likevel mener han det ikke er den største skandalen Idretts-Norge eller idrettsverden har sett.

– Langt ifra.

Det er rom for litt sirkus. Han mener at slike spørsmål styrker interessen hos journalistene og interessen rundt Ole Sæter.

– Det gjør at interessen hos journalistene og interessen rundt Oles person og spill på banen, og kanskje også klubben, faktisk kan tjene godt på det.

Fortsette å være ekte

Strømsnes mener Sæter har god kontroll, men har noen råd på veien:

– Du sier at du er glad i oppmerksomhet. Du vil bygge din merkevare. Bare tenk gjennom nøye hva slags merkevare skal det være.

Han ber Ole om å ikke slutte med å være ekte.

– Ikke la deg temme for mye av PR -rådgivere og føl at du må si de riktige tingene.

Skårer som et F-16

– Jeg vil ikke si at jeg er ute etter PR, men jeg er ute etter å blusse opp entusiasme og få folk med på den veien jeg ønsker å gå, sier Ole Sæter til NRK.

Han sier at han sa det han sa i intervjuet med TV 2 for nettopp å skape entusiasme.

– Hvordan reagerer familie og venner på uttalelsene dine?

– Mamma skrev til meg at uttalelsene får bare være når man skårer et mål som et F-16-fly.

– Hun var veldig fornøyd med at jeg skåra, og vet at sånne ting blir sagt med et glimt i øyet.

Petter Northugs merkevare har vært å være en slags «badboy». Sæter sier at Northug er et forbilde, men at han ikke ønsker å kopiere ham.

For ordens skyld: Roy Strømsnes var ansatt i NRK før han ble daglig leder i kommunikasjonsbyrået Strømsnes Røe.