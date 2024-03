Du kan grille over 100 ganger i året uten at det er farlig

For noen er påska premieren for årets grillsesong.

Utstyret blir henta fram fra kjellere og boder rundt om i landet.

Butikkene kjører tilbud på trippelpakning med pølser. Nå skal det grilles!

Samtidig fikk Mattilsynet i dag en stor gjennomgang av forskninga rundt risikoen ved å spise mat som er stekt på gass og køl.

Målet er å kunne gi landets grillsjefer ei klar anbefaling om åssen de kan steike maten tryggest mulig.

Svartbrente pølser

Helsemyndighetene har lenge råda folk å ikke grille maten for hardt eller lenge. Det vil for eksempel si at pølsene ikke bør bli svarte.

Grunnen er at steiking av mat over bål, køl og gass kan lage helseskadelige forbindelser i maten.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Forrige gang Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) gikk gjennom forskninga, visste de ikke nok til å vurdere hvor ofte vi bør grille.

Men de fant ut at pølser som blir stekt på bål har den høyeste konsentrasjoner av noe som heter polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Noen typer PAH er kreftfremkallende.

Dagens rapport er likevel beroligende for de som måtte være bekymra.

– For de fleste er det lav risiko knyttet til det å spise grillmat, sier faglig leder for utredninga, Espen Mariussen i VKM.

– Hva og hvordan du griller påvirker dannelsen av helseskadelige stoffer, fortsetter han.

Grilles maten for hardt, på høy varme, eller ofte på bål, så kan mye grillmat være grunn til bekymring, ifølge Mariussen.

Foto: Nataliya Hora

Sånn reduserer du risikoen

Og det finnes helt konkrete ting du kan gjøre for å redusere risikoen.

Ikke overstek maten.

Unngå at fett drypper direkte på varmekilden, sånn at det kommer røyk som legger seg på maten.

Helst ikke grill over åpne flammer, men bruk heller glør eller ved sida av flammen.

Det er ikke hvor ofte du griller som er avgjørende, men åssen.

Ifølge vitenskapskomiteen kan du spise grillmat mer enn 100 ganger i året, så lenge du velger mager mat som ikke er overstekt.

Grunnen er at det blir danna mindre PAH i magert kjøtt og fisk, enn i feit mat.

Svineribbe og hamburgere blir utpekt som «verstingene» når det gjelder de stoffene som øker kreftrisikoen.

Foto: Lise Finckenhagen / NRK

Forskjell på køl og gass

Risikoen knytta til grilling blir altså påvirka av hvilken metode du bruker.

Det ser ut til at grilling med gass gir litt lavere innhold av de prosessframkalte stoffene enn køl og briketter, skriver VKM i rapporten sin.

– Kølet kan være en kilde til PAH i seg sjøl, sier Mariussen.

Også veden du bruker i bål kan være en kilde til PAH.

Samtidig er det få studer som sammenligner gass mot køl, så derfor er det en del usikkerhet her.

Pølser som barnemat

Vitenskapskomiteen har også svart på om man bør slutte å gi barn grillmat. Og svaret er oppløftende: Barn kan fortsatt spise mat du har tilberedt på gass eller køl.

Men foreldre bør passe på at de ikke steiker maten for hardt sia barn er med følsomme enn voksne.

Etter å ha fått rapporten fra vitenskapskomiteen skal Mattilsynet finne ut hvilke konkrete råd de skal gi. Og de skal være klare i løpet av kort tid.