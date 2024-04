Adresseavisen omtalte saken først.

– Vi har en formening om at det er en artillerigranat fra andre verdenskrig, sa innsatsleder Solveig Eide til avisa.

Politiet har sperret av et område i et boligfelt på Nardo i Trondheim.

– Det var beboerne selv som meldte ifra om funnet, sier operasjonsleder Maja Sagen til NRK.

Sagen sier at Forsvaret har bekreftet at det er granat som har blitt skutt ut, men ikke detonert. Det som kalles for en «blindgjenger».

– Forsvaret sender personell i løpet av kvelden for å ta seg av gjenstanden.

Skal være sikkert for folk

– Vi forholder oss til de anbefalingene som Forsvaret gir oss. Det viktigste nå er at ingen kommer i kontakt med gjenstanden.

Funnet ble gjort i en hage, der det ikke er noe alminnelig ferdsel.

– Det skal være sikkert for de som ferdes der nå.