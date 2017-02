– Vi er en gruppe som nå jobber med å danne et nytt parti, samisk sosialdemokratisk parti, som er bygget på sosialdemokratiske verdier og prinsipper, men ikke direkte tilknyttet Arbeiderpartiet, sier Vibeke Larsen.

Hun forteller at det nye partiet skal ta ansvar i samiske saker og de som står bak planene skal nå samle inn 200 underskrifter som de trenger for å få registrert partiet.

Sparket visepresidenten

Det er nå halvannen uke siden det ekstraordinære nominasjonsmøtet i Arbeiderpartiets samepolitiske råd, hvor president Vibeke Larsen ble slått av Ronny Wilhelmsen i presidentkampen.

Det gjorde at Larsen først sa til nominasjonsmøtet at hun trekker seg som president.

Dagen etter snudde Larsen og meldte at hun trekker seg fra Arbeiderpartiet og fortsetter som sametingspresident. Hun valgte også å sparke sin egen visepresident, Ronny Wilhelmsen (Ap) fra sametingsrådet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ronny Wilhelmsen (til venstre) og Elisabeth Erke (til høyre) er Aps nye president- og visepresidentkandidater før høstens sametingsvalg. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Bruker Tråante

Nå vil folkene som står bak det nye samiske partiet, bruke den samiske jubileumsuken i Trondheim, Tråante 2017, til å skaffe seg de 200 underskriftene de trenger for å kunne starte partiet.

– Det er mange samer i Tråante denne uken og vi trenger underskrifter fra folk som står i Sametingets valgmanntall, så v har håp om at vi allerede denne uken får de 200 underskriftene som vi trenger for å registrere det som et samepolitisk parti, sier Vibeke Larsen.

Folk som har meldt seg ut

Vibeke Larsen har hatt kontakt med folk som har meldt seg ut av partiet den siste uken etter alt bråket og dramatikken i Arbeiderpartiets samepolitiske fraksjon.

– Vi er nå en gjeng som jobber videre med partietableringa, og vi har hatt kontakt bl.a. med Marianne Balto, som også har meldt seg ut av Arbeiderpartiet etter det som har skjedd. Larsen sier at det nye partiet er for alle som ønsker å ivareta samiske rettigheter.

Benekter kjennskap

Det virker imidlertid som om alle ikke er klare til å bli med i Larsens partiprosess. Tidligere visepresident på Sametinget for Ap, Marianne Balto, nekter å ha kjennskap til arbeidet med et nytt parti.

– Jeg vet ikke noe om arbeidet med etableringen av nytt parti og kan dermed ikke si noe om saken, svarer hun.

Hun legger til at hun har hørt snakk om at det kanskje vil komme et nytt parti etter bråket i Arbeiderpartiet, men at hun ikke er en del av det.

Tidligere visepresident på Sametinget for Ap, Marianne Balto, nekter for at hun har kjennskap til arbeidet med nytt parti. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vibeke Larsen på sin side er klar på at det nye partiet skal jobbe med å utvikle det samiske samfunnet, men det arbeidet skal ikke gå på bekostninger av eksisterende samiske rettigheter.

– De må gå hånd i hånd, ønsker Larsen.

Klare til høstens sametingsvalg

Målet med det nye samiske sosialdemokratiske partiet som Vibeke Larsen jobber med, er at de skal være oppe å stå før sametingsvalget.

– Om det er jeg som blir presidentkandidat, kan jeg ikke si noe om nå, vi har mange sterke navn på blokka.

– Jeg har fått tilbakemeldinger i mange år på at folk ønsker samisk sosialdemokratisk alternativ å stemme på ved Sametingsvalget, ikke bare Arbeiderpartiet, de ønsker et samisk Arbeiderparti, forklarer Larsen.

Noe mer rundt det nye partiet er ikke klart, sier sametingspresidenten, men sosialdemokratiske verdier kommer til å være partiets kjerneverdier.