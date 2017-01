Tidligere visepresident: – Galt å kaste en president som gjerne vil fortsette

– Jeg skjønner ingenting, og har mange spørsmål. Det har aldri vært kutyme å kaste en sittende president som ønsker å fortsette, sier Marianne Balto (Ap) til iFinnmark (innlogging kreves).

Tidligere visepresident Marianne Balto på Sametinget (2007–2009), og hun er rystet over måten sametingspresident Vibeke Larsen behandles på av sine egne.

Vibeke Larsen er en sametingspresident på ni måneders oppsigelse. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Slik Same Ap skalter og valter med de flinke kvinnene, frister ikke politikk mer. Jeg registrerer jo at den rettighetssterke Olli-rekka ryddes vekk en etter en, og frasepolitikere uten ekte kjærlighet for det samiske folket, og folk med null samepolitisk erfaring settes inn, skriver Balto på sin Facebook-side.

Leder for valgkomiteen i Aps samepolitiske råd, Eli Eriksen Sveen, vil ikke si noe om kritikken fra Balto.

– Jeg kan ikke uttale meg før møtet, men etter møtet skal dere få en kommentar hvis det fortsatt er aktuelt, sier Eli Eriksen Sveen til NRK Sápmi.

Leder i valgkomiteen, Eli Eriksen Sveen, er sparsom med kommentarer før dagens møte. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Kvinner skyves vekk

Før jul skjedde det et maktskifte i Sametinget bare ni måneder før neste sametingsvalg.

Norske Samers Riksforbund (NSR) ble kastet ut av sametingsrådet. Arbeiderpartiet, Høyre og Árja inngikk et samarbeid og overtok styringen av Sametinget.

Vibeke Larsen (Ap) ble da valgt til president, med Ronny Wilhelmsen som visepresident.

SAMETINGSRÅDET: Fra venstre Mariann Wollmann Magga (Ap), Lars Filip Paulsen (H), Vibeke Larsen (Ap), Ronny Wilhelmsen (Ap) og Inger Eline Eriksen (Árja). Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Helga Pedersen var Aps opprinnelige presidentkandidat, men hun trakk seg fordi hun hadde advart mot maktovertagelsen, men ble ikke lyttet til.

Valgkomiteen for Aps samepolitiske råd har innstilt på Ronny Wilhelmsen (46) som presidentkandidat og Elisabeth Erke (54) som visepresidentkandidat.

Det ekstraordinære møtet i Aps samepolitiske råd holdes i Lakselv i Porsanger i Finnmark i dag.

– Total ydmykelse

Vibeke Larsen (Ap) har hatt det knalltøft etter at hun ble sametingspresident. Nå kan hun oppleve en total ydmykelse, ved å være den første sittende sametingspresidenten som kastes av sine egne.

– Jeg registrerer at jeg ikke har tillit. Ellers har jeg ikke behov for å si noe i forkant av møtet, sier en svært skuffet og sterkt forkjølet Vibeke Larsen (45) til NRK Sápmi.

Ronny Wilhelmsen var også med på «kuppet» i desember. Han får tillit fra valgkomiteen i motsetning til Vibeke Larsen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Larsen har vært sametingspresident bare en drøy måned. I den korte tiden har hun rukket å få mye pepper både i media og i sosiale medier fordi hun holdt sametingspresidentens nyttårstale kun på norsk, og ikke på samisk.

Nå er hun sametingspresident på ni måneders oppsigelse og Vibeke Larsen er skuffet over at hennes eget parti ikke støtter henne.

– Jeg synes det er merkelig, sier hun.

Er løpet kjørt nå eller har du fortsatt en sjanse til å bli Aps presidentkandidat?

– Det er vanskelig å si, men jeg vil bli foreslått, opplyser Vibeke Larsen.