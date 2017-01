Vibeke snur: Blir sittende som president, men sparker visepresidenten

NRK oppdaterer og utvider artikkelen fortløpende.

Bråket og dramatikken i Arbeiderpartiets samepolitiske fraksjon fortsetter.

I går var det et dramatisk nominasjonsmøte i Arbeiderpartiet for hvem som skal bli ny presidentkandidat for partiet. Her ble Vibeke Larsen vraket til fordel for partikollega Ronny Wilhelmsen (Ap) som også har vært Vibeke Larsens visepresident hittill.

Nå tar Vibeke Larsen grep og sparker sin egen visepresident.

– Jeg har sparket Ronny Wilhelmsen, det kan jeg bekrefte, sier Larsen.

Det er avisen Ságat som skriver at hun har fjernet sin visepresident Ronny Wilhelmsen. Dette bekrefter Vibeke Larsen til NRK Sápmi. Wilhelmsen har ikke besvart henvendelsene fra NRK.

NOMINASJONSMØTET: Vibeke Larsen på talerstolen under nominasjonsmøtet lørdag. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Han har vært med på mistilliten mot meg. Og mellom en visepresident (red.anm. Wilhelmsen) og president må det være tillit, sier hun.

– Det virker som om han mener at han kan gjøre en bedre jobb enn det jeg gjør.

Nå raser også Larsen mot Arbeiderpartiet.

– Jeg har sagt opp mitt medlemskap etter konferansen i går. Jeg godtar ikke å bli behandlet på denne måte. Du kan godta mye, men ikke dette, sier Vibeke Larsen.

Kuppet presidentstolen før jul

Vibeke Larsen (Ap) ble sametingspresident for halvannen måned siden, og er den samme personen som var med å styrte Norske Samers Riksforbund (NSR) sitt sittende sametingsråd.

Dette var stikk i strid med råd fra rikspolitiker Helga Pedersen som egentlig var valgt som Aps sametingspresident-kandidat.

Helga Pedersen gikk gråtkvalt ut av samepolitikken, allerede før hun hadde begynt.

– Dette kan jeg ikke gå god for, sa Helga Pedersen i et NRK intervju.

– Dette kan jeg ikke gå god for, sa Helga Pedersen i et NRK intervju.

DRAMAET PÅ SAMETINGET: Vibeke Larsen (foran i bildet) tok makten for en og en halv måned siden på Sametinget, mens Aili Keskitalo (i bakgrunnen) måtte gi fra seg makten. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Bruk og kast mentalitet

Denne gangen er det personen selv, som var med å velte NSR og tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), som må se saken tapt i det som en gang var hennes parti.

Hun fikk ikke tillit fra helgens nominasjonsmøte i Ap.

Det er Ronny Wilhelmsen som nå er Aps sametings-presidentkandidat, samtidig som Elisabeth Erke fra Tana, er visepresidentkandidat.

DE NYE PRESIDENTKANDIDATENE: Ronny Wilhelmsen (til venstre) og Elisabeth Erke (til høyre) er Aps nye president- og visepresidentkandidater før høstens sametingsvalg. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Larsen er knallhard i sine karakteristikker om Arbeiderpartiet.

– Dette er en gjenganger, bruk og kast av folk. Jeg ser at spesielt kvinner blir utsatt for bruk og kast mentalitet i Ap, sier sametingspresidenten.

Larsen har tidligere sagt til mediar at hun vil gå av som sametingspresident på det første plenumsmøtet i mars. Og etter de dramatiske månedene, er hun altså nå ikke venn med Arbeiderpartiet heller.

Blir fri politiker

Vibeke Larsen blir nå å drive virket sitt som en fri politiker uten partitilhørighet mens hun sitter som sametingspresident. Hun har nå avblåst planene om å fratre.

– Jeg kommer til å sitte som president, men jeg kan ikke sitte som president for Ap. Jeg kommer til å sitte som president som fri politiker uten partitilhørighet. Dersom de vil skifte meg ut må de komme med mistillitsforslag, sier Vibeke Larsen til NRK Sápmi.

Hvor skal du tilhøre nå politisk?

– Det har jeg ikke gjort noen tanker om, det blir hvert fall ikke Ap. Jeg har også trukket meg fra Vesthavet valgkrets, og jeg stiller ikke for Ap i noe som helst politisk, sier hun.

Angriper Ap

Larsen hevder også behandlingen av folk i partiet er dårlig.

– Dette har jeg sett tidligere. Riktignok så er ikke Ap en søndagsskole, men måten de behandler folk på er ikke bra. Jeg fikk mistillit mot meg mens jeg satt som president for de. Nå sitter jeg ikke for dem, sier Larsen.

Hun vil gå av ved første anledning som er førstkommende plenumsmøte i Sametinget i mars.

NRK Sápmi har forsøkt å få fatt i Ronny Wilhelmsen for kommentar uten hell.