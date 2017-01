Vibeke Larsen går av som sametingspresident

Artikkelen oppdateres og utvides!

– Jeg må jo ta ad nota at jeg har fått et ganske stort mistillitsvotum mot meg. Det gjelder både mitt engasjement som president men også som 1.-kandidat i Vesthavet valgkrets. Jeg vurderer å trekke meg fra begge tillitsvervene, sier en tydlig skuffet Vibeke Larsen.

I dagens ekstraordinære nominasjonsmøte i Arbeiderpartiets samepolitiske råd ble 45-åringen fra Narvik hårfint slått av Ronny Wilhelmsen (46) som nå bor i Alta.

Ronny Wilhelmsen blir Arbeiderpartiets presidentkandidat til sametingsvalget. Elisabeth Erke er visepresidentkandidat. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I valget på presidentkandidat fikk Wilhelmsen 21 stemmer i andre valgomgang, mens Larsen fikk 17.

– Jeg kommer til å meddele Sametingets plenum i mars om at jeg går av, opplyser Larsen til NRK Sápmi.

– Ingen skånsom behandling

Før jul skjedde det et maktskifte i Sametinget bare ni måneder før neste sametingsvalg.

Norske Samers Riksforbund (NSR) ble kastet ut av sametingsrådet. Arbeiderpartiet, Høyre og Árja inngikk et samarbeid og overtok styringen av Sametinget.

Vibeke Larsen (Ap) ble da valgt til president, med Ronny Wilhelmsen som visepresident.

Helga Pedersen ble i november valgt som Aps presidentkandidat til sametingsvalget, men hun trakk seg allerede i desember. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Helga Pedersen var Aps opprinnelige presidentkandidat, men hun trakk seg fordi hun hadde advart mot maktovertagelsen, men ble ikke lyttet til.

Valgkomiteen for Aps samepolitiske råd hadde innstilt på Ronny Wilhelmsen (46) som presidentkandidat og Elisabeth Erke (54) som visepresidentkandidat.

– Prosessen rundt valg av president- og visepresidentkandidat har i beste fall vært rotete. Arbeiderpartiet har jo ikke vært kjent for å behandle sine egne på et skånsomt vis. Det viser jo også denne prosessen, mener Vibeke Larsen.

Så du er nå en veldig såret person?

– Det må jeg nok innrømme at jeg er når man får et så stort mistillitsvotum mot seg, sier Larsen.

– Et splittet parti

Aps presidentkandidat, Ronny Wilhelmsen, på sin side er fornøyd med både valgene og presessen foran valgene.

– Jeg tror vi skal kunne legge ting bak oss nå og se fremover mot sametingsvalget. Vi har et veldig bra partiprogram og god politikk. Vi har også en tradisjon for å ha ro i rekkene etter å først ha diskutert saker og ting, sier Wilhelmsen.

Også visepresidentkandidaten tror det vil bli ro i partiet.

– Nå skal vi sørge for at Ap vinner valget til høsten, sier Elisabeth Erke.

Vibeke Larsen er ikke like stor optimist.

– Jeg er ikke helt enig i den analysen at Ap nå fremstår som et samlet parti, men de to kandidatene kan vel få jobbe videre med dette, sier Vibeke Larsen.