– Som leder av Norges største lærerorganisasjon vil jeg i dag beklage den urett som norske lærere har påført den samiske, kvenske og skogfinske befolkningen.

Det sier Steffen Handal som er leder i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet lister i beklagelsen opp noen eksempler på den fysiske og psykiske volden norske lærere utførte mot samiske barn.

Noen ble dratt i ørene

Noen ble slått

Latterliggjøring

Opplevd skam

Tap av språk og kultur

LEDER BEKLAGER; Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal beklager fornorskningen som lærere gjennomførte på samiske barn.

– Det ble brukt fysisk straff i situasjoner der barna hadde brukt enten samisk, kvensk eller finsk, sier Steffen Handal.

– Alvoret såpass stort

Utdanningsforbundet beklager etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen for å granske urett begått mot samer, kvener og skogfinner, kom med sin konklusjon.

– Alvoret er såpass stort at vi mener det er riktig å komme med en beklagelse. For å få frem sannheten bør vi gi en unnskyldning slik at læreprofesjonen kan lære, uttaler Handal til NRK.

Utdanningsforbundets leder peker på at det var lærere og prester som sto fremst i arbeidet med å fornorske samer.

SANNHET TIL FOLKET; Sannhets- og forsoningskommisjonen har avdekket alvorlig forhold mellom samiske barn og lærere, mener Utdanningsforbundet. Den profilerte KrF politikeren Dagfinn Høybråten ledet kommisjonen.

Ifølge forbundet dokumenterer Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport hvordan lærere jobbet for at samiske og kvenske elever skulle forlate eget språk, sin identitet og levesett for å bli mest mulig lik majoritetsbefolkningen.

Den verste fornorskningstiden varte fra 1850-tallet frem til moderne tid.

– Dette må vi beklage, sier Steffen Handal.

– Vi har ant at det har vært eksempler på dette. Men vi har ikke visst at det er så omfattende, så systematisk, beklager leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Endre opplæring nå

I fremtiden mener lederen av forbundet at det er flere medisiner som vil hjelpe i forsoningsarbeidet.

Lærere må ta et selvstendig ansvar for å gjøre etiske vurderinger i arbeidet sitt, slik at ikke overtramp skjer.

Alle barn i Norge må ha opplæring i samiske kulturuttrykk.

Opp gjennom de siste tiårene, har det oppstått bråk når opplæring på grunnskolen skal endres for å få med samiske perspektiv. Det tror Utdanningsforbundets leder kan skje også i fremtiden.

SPÅR BRÅK; Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet og har stått i streik i 2022. Han mener endringer i skolesystemet vil føre til uro, men at det er nødvendig.

– Endringer vil ikke skje uten bråk. Det vil bli støy og uro, advarer Steffen Handal.

Han tror det vil oppstå grupperinger som vil forsøke å hindre en utvikling fra dagens skolenivå.

– Grupperinger vil si at «dette er ikke viktig for våre barn». Dette vil kunne skje også nå, sier han.

Krenking over hele Sapmi

Sametingsrådet i Sametinget er glad for at Utdanningsforbundet kommer med en beklagelse.

Rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen sier det har foregått krenking over hele det samiske området.

RIKTIG MED BEKLAGELSE; Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i Sametingsrådet mener det er korrekt i en sannhets- og forsoningsprosess å komme med en unnskyldning for å kunne gå videre.

– En unnskyldning er helt sentralt viktig på det nåværende tidspunkt, sier Mikkelsen. Han peker på at Sannhets- og forsoningskommisjonen nylig har levert sin rapport, og da er dette første steg i å anerkjenne det som har skjedd.

Han mener også at det kan komme til et skifte for opplæring av samiske elever fremover.

– Politisk sett er det økt forståelse nå, sier han.

– Mangler i skoleverket

Mikkel Eskil Mikkelsen peker på at det er manglende kunnskap om samiske rettigheter, samiske samfunnsspørsmål generelt, også i skoleverket.

– Det er et stort potensial for å øke kunnskapen om, og forståelsen av det samiske samfunnet i skoleverket, sier Mikkelsen.

Med over 190.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.