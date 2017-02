Storbank «svartelister» tre amerikanske selskaper

– Nordeas team for ansvarlige investeringer anbefaler å utelukke de tre selskapene bak Dakota Access Pipeline. De tre selskapene er Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics og Phillips 66, sier leder for ansvarlige investeringer i Nordea, Sasja Beslik i en pressemelding.

Grunnen til at Nordea har valgt å utelukke selskapene er at til tross for at banken har forsøkt å komme i dialog med selskapene, så har ikke selskapene ønsket noen form for dialog med Nordea.

Oljerørledningen Dakota Access Pipeline har ført til det mange mener er den største urfolksdemonstrasjonen i moderne tid.

I snart ett år har Standing Rock reservatets urfolkstammer, sammen med flere hundre andre urfolkstammer, samlet seg i protest mot utbyggingen av røret, i frykt for at hellige områder skal ødelegges, og drikkevannet forgiftes.

Slik fungerer eierforholdene i Dakota Access Pipeline Ekspandér faktaboks Dakota Access Pipeline Project er navnet på prosjektet som skal lage oljerøret.

75 prosent av prosjektet eies av Bakken Holdings Company LLC.

25 prosent av prosjektet eies av datterselskaper til Phillips 66.

Bakken Holdings Company eies av Energy Transfer Partners LP (ETP) og Sunoco Logistics Partners LP (SXL), der ETP eier 60 prosent og SXL eier 40 prosent av Bakken Holdings.

Begge disse selskapene, altså ETP og SXL eies 100 prosent av Energy Transfer Equity.

Samtidig har to selskap - Marathon Petroleum og Enbridge - dannet et fellesforetak – MarEn Bakken. Dette fellesforetaket eier 49 prosent av aksjene i Bakken Holding, altså 49 prosent av de 75 prosentene som ETP og SXL eier av hele prosjektet. Kilder: Energy Transfer Partners, Sunoco Logistics, Phillips 66, Enbridge.

DNB: – Vi har solgt våre investeringer, men har fortsatt utlån

Investeringene til Nordea gjelder aksjeinvesteringer i selskapene, som skal ha en verdi rundt 360 millioner kroner.

DNB sier at Nordea har kommet med den samme vurderingen som DNB gjorde når det gjelder aksjeinvesteringer i disse tre selskapene.

– Nordea selger sine investeringer i disse selskapene, det gjorde DNB i november, så sånn sett så kommer Nordea nå etter oss, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

DNB solgte aksjer i selskapene til en verdi av 26 millioner kroner. Men DNB har fortsatt lån til oljerørprosjektet til en verdi av ca. 4,7 milliarder, som NRK tidligere har vist.

Altså 180 ganger mer i lån enn aksjene de solgte var verdt.

– DNB har et utlån til prosjektet, men det er noe annet enn aksjeinvesteringer. Aksjer kan man bare selge på børsen, et lån kan man ikke bare trekke seg fra, det er en juridisk bindende avtale, forklarer Westerveld.

DNB har bedt om en uavhengig vurdering av i hvilken grad urfolkene har blitt hørt i forbindelse med utbyggingen av oljerøret. Denne vurderingen er nå underveis, ifølge DNB.

Klar for å bygges ut

Utbyggingen ble midlertidig stanset av den forrige presidenten i USA, men nyinnsatte Donald Trump har presset fram at konstruksjonen må opptaes snarest.

Det betyr at oljerørledningen legges i traséen som går under Lake Oahe, som er like ved Standing Rock reservatet.