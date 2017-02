«The Black Snake» får grønt lys

For to uker siden godkjente Donald Trump byggingen av de to omstridte oljerørledningene Keystone XL og Dakota Access Pipeline (DAPL).

Allerede onsdag kan byggingen av DAPL settes i gang, ifølge Washington Post. Grunnen er at Trumps godkjenning har fremskyndet prosessen med å utrede miljøkonsekvensene for området rundt urfolksreservatet Standing Rock.

PRESIDENTORDRER: Siden presidentinnsettelsen har USAs president, Donald Trump, signert flere ordrer som anses å være kontroversielle. Deriblant ordren om å tillate oljerørledningene DAPL og Keystone XL. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Men lovligheten av vedtaket til Trump blir satt på prøve.

En advokat ved navn Jan Hasselman, fra miljøgruppa Earthjustice, mener den nye administrasjonen ikke har rett til å stoppe prosessene som Obama-administrasjonen startet.

– Trumps omgjøring av Obama-administrasjonens korrekte avgjørelse, viderefører et historisk mønster av brutte løfter til indianer stammer og brudd på traktater. Dette må de svare for i retten, sier Hasselman til Washington Post.

En dragkamp mellom klima og olje

En fiende fra mytologien, «The Black Snake» har demonstrantene fra Dakota-folket, som de to statene Nord og Sør Dakota har fått navnet fra, kalt DAPL-oljerørledningen for.

I månedsvis har de, sammen med flere hundre andre urfolkstammer, samlet seg i protest mot utbyggingen, i frykt for at hellige områder skal ødelegges, og drikkevannet forgiftes.

DAPL: Det er denne oljerørledningen som har vært grunnlaget for den største urfolksdemonstrsonen i moderne tid. Trump mener oljerørledningene vil skape en ny vår for amerikansk oljeindustri. Foto: Tom Stromme / AP

Noe som selskapene som står for utbyggingen har avvist kategorisk. Blant annet på en egen nettside der selskapet har lagt sine fakta om oljerørledningen.

Obama-administrasjonen hadde vraket Keystone XL-prosjektet, og midlertidig stoppet Dakota Acces Pipeline, til man fant en ny rute.

Begge avgjørelsene ble bejublet av miljøorganisasjoner, som Greenpeace, og ansett som en seier i kampen mot globaloppvarming.

USAs nye president har uttrykt skepsis til menneskeskapte klimaendringer, og satser tungt på fossilenergi, og har derfor reversert begge disse vedtakene til Barack Obama.

Standing Rock gir ikke opp

Standing Rock reservatet har hele tiden vist til et traktat fra 1800-tallet, som sier at området der DAPL går gjennom, tilhører dem. Til tross for at det nå ser ut til at oljerørledningen vil bli ferdigstilt, så gir ikke stammene opp.

VIL SETTE PRESS PÅ UD: Sametingspresident Vibeke Larsen vil sette ytterligere press på UD, slik at Statens pensjonsfond utland trekker ut pengene de har investert i selskaper som bygger oljerørledningen i USA. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Denne oljerørledningen er på urettferdig vis ført gjennom våre land, og Trump-administrasjonen bryter både med loven, og ønsket til amerikanere og våre allierte verden over, sier lederen av Standing Rock Sioux Tribal Nation, Dave Archambault II, til Washington Post.

Sametinget har stått ved Standing Rock folkets side. Sametingspresident Vibeke Larsen akter ikke å snu ryggen til dem nå.

– Jeg håper jo at det vil sette enda større fokus på at urfolk har rettigheter til en fremtid. Det er det handler om, å ha rett til å leve på sitt eget vis, ha rett frisk vatn, rett til sin egen kulturarv, sier Larsen til NRK.