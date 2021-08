Den viktige FN-dagen som mange glemmer

Det var i 1994 at De forente nasjoners (FN) generalforsamling erklærte at verdens urfolk skal ha en egen dag. Denne dagen skal synliggjøre viktigheten av å ivareta urfolks rettigheter, kultur og sosiale liv.

I 2021 fokuserer man på ulikhetene i velferd og utvikling mellom urfolk og den øvrige befolkningen i verden.

Flaggdag uten betydning?

I det norske Sametingets oversikt finner man verdens urfolksdag som en av de dagene i året man kan flagge med det samiske flagget.

INGEN FLAGG: I 2015 glemte Sametinget å markere FNs urfolksdag. Dette gjentok seg i år. Foto: Paul K Egell-Johnsen / NRK

Da NRK kontaktet Sametinget, fortalte vedkommende som svarte telefonen at de ikke hadde heist det samiske flagget i dag. Det samme skjedde i 2015.

Les også: Glemte å markere FNs urfolksdag

På Stortinget flagges det daglig, men kun med det norske. I dag har de ikke heist det samiske flagget, og ikke fått beskjed om å gjøre det heller, opplyses det fra Stortingets vaktsentral.

– Dette viser at denne dagen kanskje ikke er godt nok kjent, sier kommunikasjonsdirektør Liv Inger Somby på Sametinget.

Hun synes det er viktig at samiske institusjoner flagger på denne dagen.

De grusomme historiene

Liv Inger Somby har det siste året vært medlem i sannhets- og forsoningskommisjonen. Der har hun deltatt i folkemøter hvor samer rundt om i Norge har tatt del. Der har de fått høre hvilke utfordringer samene i Norge har hatt og fremdeles har, hvilken urett de føler de har vært utsatt for.

PÅ REISE I SÁPMI: Noen av medlemmene i Sannhets- og forsoningskommisjonen. F.v. Liv Inger Somby, leder Dagfinn Høybråten, Anne Kalstad Mikkelsen og Per Oscar Kjølaas. Foto: Laila Lanes / NRK

– Det som er viktig med FN-dagen, er at urfolk over hele verden kan synliggjøre og selv fortelle hvilke utfordringer de sliter med, sier Somby.

Det er viktig for urfolk å synliggjøre uretten som blir begått overfor dem, men samtidig så er det veldig viktig at vi har felles solidaritetsdager, mener Somby.

Sveip for å se et utvalg av urfolkskamper verden over:

VISER SIN STØTTE: Barack Obama poserer med amerikanske urfolksdansere i forbindelse med utbyggingen av «Dakota Access Pipeline». DEMONSTRASJON: Urfolk demonstrerer mot gruveselskap i Filippinene. Foto: (IWGIA) URFOLK OG PANDEMIEN: Covid-19 har rammet jordas urfolk også. Her får urfolk i Columbia opplæring i håndhygiene fra flyktningehjelpen. Foto: Milena Ayala / NRC «WE STAND TOGETHER»: Befolkningen i Manndalen viser sin støtte med «Standing Rock». Foto: Roger Manndal KUNST SOM VIRKEMIDDEL: Máret Ánne Sara bruker kunsten for å synliggjøre det hun mener er et statlig overgrep mot den samiske befolkningen. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK PROTEST: Urfolk i Brasil ansikt til ansikt med politiet. Foto: Picasa / Picasa DEMONSTRASJON: Demonstrasjon ved operaen i Oslo mot den omstridte oljerørledningen «Dakota Access Pipeline». Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Som tidligere journalist i NRK har Liv Inger Somby laget reportasjer og dokumentarer om urfolk verden over. Hun har med egne øyne sett hvor store forskjeller det er mellom urfolket og majoritetsbefolkningen i landet der urfolket bor.

Fra NRKs arkiv: Urfolksmagasinet Dávgi Du trenger javascript for å se video. Urfolksmagasinet Dávgi

– Jeg minnes særlig godt da jeg var i følger meg Cuzco i Peru, da urfolkskvinner fortalte til meg om tvangssteriliseringen som de var utsatt for. Det er flere tusen som ble sterilisert at de mistet muligheten til å føde barn, mot egen vilje. Forsøk på å forhindre at dette urfolket økte i antall.

URFOLKETS FORUM: Siden 2002 har FNs permanente forum fungert som rådgivende organ i urfolkssaker. Her fra samlingen i 2014. Foto: Liv Inger Somby

Håpet mitt er at denne dagen kan også feires på globalt nivå, slik at identiteten til dagens barn og unge styrkes, avslutter Liv Inger Somby.

Kunsten viser kampen

Den samiske artisten Elle Marja Eira reiser verden rundt, og på disse reisene har hun ofte møtt andre urfolk.

– Det føles faktisk som om jeg og de menneskene jeg møter snakker samme språk, selv om vi ikke forstår hverandres morsmål, forteller Eira. Hun sier videre at de andre urfolkene har samme kamp som samene. En hverdag der industrien trenger inn på deres områder, og truer urfolkets næring, levesett og kultur.

SPRÅK OG REIN: For artist Elle Marja Eira er språket og reindrifta noe av det viktigste å kjempe for. Foto: Pressebilde

– Alt vi gjør som urfolk, er en kamp for å ivareta vårt språk, levebrød og tradisjoner, sier Elle Marja. Selv synger hun bare på samisk, for at morsmålet hennes skal høres.

Artisten er ikke imponert over hvordan dagen markeres i Norge fra år til år.

– Jeg har sett at regjeringen skriver en hilsen og gratulasjon på slike dager, men ikke noe stort mer enn det, sier Elle Marja Eira.

NRK forsøkte å komme i kontakt med sameminister Linda Hofstad Helleland, men grunnet et hektisk program lot det seg ikke gjøre. I stedet fikk vi tilsendt en lenke der ministeren gratulerer verdens urfolk med den internasjonale FN-dagen.

Ekstern lenke: Regjerings pressemelding på FNs internasjonale urfolksdag