120.000 flere private helseforsikringer under Støre

– Vi er avhengige av at de er på jobb til enhver tid. Det sparer oss mye når vi har dem i arbeid hele tiden, sier leder i Sæter Auto, Anders Bjørneby, til NRK.

Bedriften med 14 ansatte rykker ut til de tyngste bergingsoppdragene på busser og lastebiler i Oslo-området. Bjørneby er overbevist om at private helseforsikringer er nøkkelen til lavere sykefravær.

– Vi sparer både samfunnet og oss på å ha dem fort tilbake i jobb, og vi er avhengige av kvaliteten de gjør. Det er ikke bare å få inn en ny person, sier han.

Flere kjøper forsikringer

Ved årsskiftet hadde 817.000 nordmenn privat helseforsikring. 9 av 10 får den betalt av arbeidsgiver. Det viser tall fra Finans Norge som NRK har fått.

Forsikringen gir raskere tilgang til noen operasjoner, fysioterapeut og psykolog blant annet.

Da regjeringen Støre tiltrådte for to og et halvt år siden, lovet de tiltak for å redusere antallet private helseforsikringer. Regjeringen skrev i Hurdalsplattformen at det var nødvendig for å hindre en todeling av helsevesenet.

Siden har bare flere tegnet privat helseforsikring. Fra Jonas Gahr Støre ble statsminister høsten 2021 har 120.000 flere tegnet en slik forsikring privat eller fått den av arbeidsgiveren.

Også statlige aktører, som Folketrygdfondet, har kjøpt helseforsikring til ansatte. Det bekrefter administrerende direktør Kjetil Houg til NRK:

– For oss som arbeidsgiver bidrar dette til lavere sykefravær til en begrenset økonomisk kostnad. Forsikringen dekker visse tjenester som ikke uten videre dekkes av det offentlige, og kan i noen tilfeller bidra til raskere undersøkelse og behandling, sier han.

Forsikringsbransjen peker på en enkel forklaring bak at flere arbeidsgivere vil forsikre ansatte.

– Jeg tror ikke det spiller noen rolle hvem som styrer i regjeringen. Jeg tror de offentlige helsekøene har vokst, og forsikringene blir mer populære, sier daglig leder Urd Pedersen i If Vertikal helse til NRK.

SV advarer

Men framveksten får regjeringens budsjettpartner SV til å etterlyse kraftfulle tiltak for å snu trenden.

De vil ha en omsetningsavgift på denne type forsikringer, men mener også tallene er et symptom på at det står dårlig til i Sykehus-Norge.

– De siste årene har vi sett at byggeprosjektene har gjort at sykehusene har gått i slankekur for å kunne spare til bygging, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein, og fortsetter:

– Regjeringen må fatte de viktige tiltakene for å gi sykehusene penger til å drive både behandling og drive sykehus for framtida, sier hun.

I helgen ble det kjent at også helseminister Jan Christian Vestres (Ap) møbelbedrift Vestre AS kjøpte private helseforsikringer til ansatte i 2018, da Vestre var daglig leder.

Til Dagsrevyen pekte han på manglende tillit til det offentlige helsevesenet som en viktig årsak til veksten i helseforsikringer.

– Jeg mener det at vi ser at det er så mange som har privat helseforsikring, jeg tror det er om lag 800.000 nordmenn, er et uttrykk for at for mange er usikre på om de får hjelpen de trenger i det offentlige, sier Vestre.

Bjørneby i Sæter Auto har stor forståelse for Vestre AS valg, og har ansatte som tungbilberger Petter Werner. Han er fornøyd med forsikringen gjennom jobben.

– Jeg vil helst være på jobb og ikke være hjemme sjuk. Og at arbeidsgiver ser verdi i meg gjør at jeg føler meg bra, sier Werner.