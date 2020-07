Slag i trynet for Trump – omstridt oljerørledning beordret stoppet

Mandag kom beskjeden som kan være siste spikeren i kisten for oljerørledningen som strekker seg fra Nord-Dakota til Illinois. Strekning tilsvarer avstanden fra Oslo til Tromsø.

En føderal dommer har bedt om ytterligere utredning av miljøkonsekvensene, det betyr oljerørledningen må stoppes midlertidig.

UNDER BYGGING: Oljerørledningen Dakota Access Pipeline er under bygging. Nå blir den stoppet midlertidig. Foto: Tom Stromme / AP

Ledningen som skal frakte oljen har vært gjenstand for store protester fordi den krysser Missouri-elven på grensen mellom Nord- og Sør-Dakota, like ved et reservat tilknyttet urfolksgruppen Standing Rock Sioux.

Urfolksgruppen henter vannet sitt fra elven og frykter forurensing.

Stengingen kalles i amerikanske medier som et slag i trynet for den amerikanske presidenten Donald Trump (ekstern lenke) og hans administrasjon. Trump har tidligere forsøkt å fremskynde byggingen ved å kutte ut miljø- og samfunnsgjennomganger.

GODKJENT: Donald Trump godkjente en fremskynding av oljerørledningen Dakota Access Pipeline i januar 2017. Foto: Evan Vucci / AP

– En historisk dag for Standing Rock Sioux Tribe, sier Mike Faith, styreleder for urfolksstammen i Nord-Dakota i en pressemelding.

– Dette er sjokkerende nyheter, svarte Ron Ness, presidenten for North Dakota Petroleum Council.

– Kjempeseier for urfolks rettigheter

Oljerørledningen det er snakk om, er ikke helt ferdigstilt. En del står ferdig og frakter olje. Den andre delen er enda ikke ferdig.

Selskapene som står bak oljerørledningen har nå slått på alarmknappen. De har valgt å anke avgjørelsen. Dersom denne blir forkastet har de varslet at de blir å ta saken til en høyere domstol.

Dersom utfallet blir stående er det et betydelig slag for olje- og gassvirksomheten i USA.

– Dette er en kjempeseier for urfolks rettigheter og miljø i USA innenfor rettssystemet, på tross av at Donald Trump har forsøkt å overkjøre de samme rettighetene og miljøet i en årrekke, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

JUBLER: Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, sier dette er en viktig seier for urfolks rettigheter og miljøhensyn. Foto: Johanna Hanno / Johanna Hanno

Presidenten har ikke kommet med noen offentlige uttalelser om saken.

Ifølge Greenpeace kan dette bli den første saken hvor en operativ oljerørledning har blitt beordret stengt og tømmes for olje.

– Dette er helt unikt i miljøsammenheng. Det vi så altfor ofte ser er at urfolks rettigheter ikke respekteres av politikerne. Denne kjennelsen gjør akkurat dette, derfor er den også så viktig for urfolk og miljø, forklarer Pleym.

VISER MOTSTAND: Hundrevis av demonstranter demonstrerte utenfor Trump International Hotel i april 2017 etter at presidenten fremskyndte oljeplanene. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Betegner rettsavgjørelsen som «sjokkerende»

Urfolksgrupper i USA jubler nå over avgjørelsen.

– Denne ledningen skulle aldri ha blitt bygget her. Vi har fortalt dem dette helt fra begynnelsen av, sier en talsperson for urfolksgruppen.

North Dakota Petroleum Council betegner mandagens rettsavgjørelse som «sjokkerende» og påpeker at oljerørledningen frakter rundt 570.000 fat olje daglig.

Da utbyggingen av oljerørledningen startet for rundt fire år siden førte det til massive og til tider voldelige demonstrasjoner. I 2017 solgte DNB seg ut av prosjektet på grunn av hensynet til urbefolkningen.