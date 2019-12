Greta Thunberg (16) har reist hele verden med sitt skilt hvor det står «Skolstrejk för klimatet». Da hun ankom Madrid var det fullstendig kaos.

Etter å ha brøytet seg frem inne på klimatoppmøtets område, fikk hun omsider prate til FN og hele verdens ører. Blant temaene hun tok opp mandag var urfolk og hvordan de blir påvirket av klimaforandringene.

Budskapet var klart og tydelig.

– Urfolk lider og deres rettigheter blir brutt over hele verden. De er også blant dem som blir truffet hardest og mest av klimaforandringene, sier Thunberg før hun fortsatte:

– De har levd i ett med naturen i hundrevis av år. Vi må lytte til de, de har mye kunnskap, sier Thunberg.

Her ankommer den unge klimaaktivisten den spanske hovedstaden som en rockestjerne:

ANKOMMER: Klimaaktivist Greta Thunberg på togstasjonen i Madrid. Hun er på vei til klimakonferansen.

– Klimakrisen finnes allerede

Etter pressekonferansen, møtte hun et samlet pressekorps. Her var det nok en gang «rocketilstander» rundt Thunberg.

Et titalls journalister hang over gjerdene og ville få noen ord med klimaaktivisten.

– Vi tror at klimakrisen kommer til å skje i fremtiden, men den finnes allerede. Det er mange urfolk som blir påvirket av det allerede i dag, sier Thunberg til NRK med et alvorlig blikk.

En av dem som ser forandringene for hver dag som går er Militza Flaco (23).

Hun er fra Panama og hører til urfolksgruppen Emberá. De holder til i regnskogsområdene øst i Panama, langs elver som slynger seg gjennom det kuperte landskapet.

Matforsyningene forsvinner

Flaco forteller om en dramatisk endring i nærområdet.

Elvene som er et av deres viktigste fremkomstmiddel, tørker opp. De nærliggende landsbyene i området sliter, ifølge 23-åringen.

– Klimaforandringene påvirker oss direkte. Elven som renner gjennom min landsby tørker opp. Vi blir kraftig påvirket. Mitt folk er avhengig av å fiske, men denne muligheten holder nå på å forsvinne, sier Flaco til NRK.

SELFIE: Militza Flaco (t.h.) fikk ta en selfie med klimaaktivisten Greta Thunberg utenfor amerikas Høyesterett tilbake i september. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Hun mener Thunbergs innsats for å gi urfolk en stemme er viktig.

– Hele verden må oppdage og sperre opp øynene for hvordan det påvirker oss, sier Flaco.

Dette er ikke første gang den svenske klimaaktivisten vier oppmerksomhet til urfolk. Blant annet har hun besøkt Nord- og Sør-Dakota for å vise solidaritet med urfolksgrupper som kjemper mot Dakota Access-oljerørledningen.

Hvorfor velger du å bruke din stemme til å fremme urfolksspørsmål?

– Jeg må bruke den plattformen jeg har fått til noe vettig, sier Thunberg og smiler før hun spaserer rolig bort fra pressen med et smil om munnen.

Satser på ferdig klimaavtale til fredag

Under klimatoppmøtet, som er flyttet fra Chile til den spanske hovedstaden etter den siste tids uro, skal den nye Parisavtalen bankes gjennom. Den skal etter planen være ferdig fredag.

Under fjorårets forhandlinger klarte ikke verdens stats- og regjeringssjefer å bli enig om et av de viktigste punktene, nemlig hvordan land kan samarbeide for å nå klimamålene sine.

Det er samlet personer fra nærmere 200 land. Sammen ønsker de å komme nærmere målet om å bremse den globale oppvarmingen til maksimum 1,5 til 2 grader.