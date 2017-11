Det er oljerørledningen «Keystone Pipeline», eid av selskapet TransCanada, som nylig forårsaket oljeutslippet.

Lekkasjeområdet er nordøst i delstaten Sør-Dakota i USA. Rundt 210 000 «gallons» olje skal ha lekket ut i naturen, som tilsvarer rundt 800 000 liter.

Dette melder nå en rekke utenlandske medier, blant annet CNN, som har publisert illustrasjoner og kart over lekkasjen og området.

– Dette er ikke en liten lekkasje, sier miljøforsker Kim McIntosh ved South Dakota Department of Environment and Natural Resources til The New York Times.

STORE PROTESTER: Det har tidligere vært store demonstrasjoner i USA mot utbyggingsplanene av Keystone Pipeline, blant annet fordi mange har fryktet nettopp en oljelekkasje fra rørledningen. Her fra protestene i Washington i 2013. Foto: RICHARD CLEMENT / Reuters

Stammerepresentant: – Hva var det vi sa?

Lekkasjen fra Keystone Pipeline fant sted i samme delstat hvor en annen omstridt oljerørutbygging finner sted; Dakota Access Pipeline.

Både Keystone Pipeline og Dakota Access Pipeline har de siste årene vekket store protester i Nord-Amerika, Norge og enkelte andre deler av verden.

Det var i januar i år at USAs president Donald Trump ga tillatelse til utbygging og drift av begge oljerørprosjektene.

Demonstrantene mot oljerørutbyggingene, i stor grad bestående av nordamerikanske urfolksgrupper, har fryktet denne type lekkasjer – blant annet av engstelse for at lekkasjene skal forurense drikkevann.

– Hva var det vi sa? Det var jo snakk om tid før dette ville skje, sier Daniel Sheehan hos Lakota People's Law Project retorisk til CBS News.

Gransker skadene

TransCanada har i en uttalelse sagt at lekkasjen ble oppdaget klokken seks på morgenen lokal tid, torsdag i forrige uke.

Selskapet hevder at de stanset oljetilførselen umiddelbart etter at lekkasjen ble oppdaget, og at de iverksatte etterforskning av lekkasjen og skadene.

Selskapet har selv via Twitter publisert et bilde av det som ifølge selskapet viser lekkasjeskadene:

Ber selskapet om å rydde opp

En annen forsker ved South Dakota Department of Environment and Natural Resources, Brian Walsh, har ifølge CBS News påpekt at rydde- og renseansvaret påligger selskapet.

Han uttaler på vegne av institusjonen sin at man ikke tror utslippet har forårsaket forurensing av drikkevann eller vassdrag.

Barack Obama stanset i 2015 Keystone-prosjektet som består av et rørledningssystem helt fra Canada til USA – men det er med en såkalt presidentordre som Donald Trump omgjort vedtaket.