Statsbudsjettet har år etter år vært en stor skuffelse for det sørsamiske samfunnet.

I over 30 år har de krysset fingrene for at staten endelig skal gi penger til et nytt bygg til det sørsamiske museet og kultursenteret «Saemien Sijte».

I dag skjedde det.

– Det er vanskelig å tro. Men jeg er overlykkelig. Det har vært en lang prosess, sier direktør for Saemien Sijte, Birgitta Fossum som var oppløst i tårer under seansen.

Sørsamisk senter «Saemien Sijte» får nå seks millioner kroner, og totalt 115,5 millioner kroner frem til 2021.

Skjelstad, fylkesrepresentantene Tove Evindsen (V) og Tore Kristiansen (Frp), sammen med gruppeleder for fylkestinget i Trøndelag Pål Sæter Eiden (H), hadde æren med å overrekke nyheten til museet fredag morgen.

– Endelig skal vi få komme i gang med bygging. Vi har jobbet i 32 år med prosjektet, sa museumsdirektør Fossum før gledestårene begynte å strømme på.

– Mange turer til Oslo

Det var åpenbart at både museet og det sørsamiske folket hadde ventet lenge på denne nyheten. I museets inngangshall var det nærmest ikke et tørt øye å spore.

– Dette er en utrolig stor dag. Det er en stor dag for det sørsamiske miljøet i Trøndelag, men også nasjonalt, sier stortingsrepresentant Skjelstad.

Etter tårene måtte boblene finnes frem slik at bevilgningen kunne feires. Dette skålet Birgitta Fossum (t.h.) og ansatt ved Saemen Sijte, Lise Dunfjell Ågård. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Pengene har vært svært etterlengtet. For blant lekkasjer, mugg og helsefarlig radongass prøver man å berge truet språk og kultur.

– Det har vært mange skuffelser, mye kamp og mange turer til Oslo. Det å endelig stå her og være med i statsbudsjettet er så stort, sier Fossum.

Senteret er i en noe stusslig forfatning og er konstruert på brakker og det som lokalbefolkningen kaller en «støypkloss». I 2021 blir det et splitter nytt museum på Horjemstangen ved Snåsavatnet. Dette er på motsatt side av innsjøen i forhold til dagens bygg.

Slik var forfatningen til bygget i 2017 når NRK fikk en rundtur:

SE VIDEO: NRK fikk i 2017 en omvisning av senterdirektør Birgitta Fossum på det sørsamiske kultursenteret og museet «Saemien Sijte» på Snåsa. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: NRK fikk i 2017 en omvisning av senterdirektør Birgitta Fossum på det sørsamiske kultursenteret og museet «Saemien Sijte» på Snåsa.

Har ansvar for unik kultur

Senteret arrangerer innimellom kurs i det utrydningstruede sørsamiske språket, og har også museumsansvaret for hele det sørsamiske området på norsk side.

Området omfatter søndre deler av Nordland, Trøndelag, og nesten hele nordlige del av Sør-Norge.

I likhet med andre samiske grupper, har sørsamene tidligere i historien vært utsatt for en brutal fornorskningspolitikk av norske myndigheter.

Kostnadsrammen for et nytt bygg er på 140 millioner kroner, hvorav 30 millioner tidligere er gitt og brukt til forprosjektering og utredninger.