– Informasjon om samene i dagens skoleverk er altfor tynt og manglende. Derfor må det opparbeides nye læreplaner fra barnehage til universitet, mener Henriksen.

Politikeren fra Alta er selv same og er ikke overrasket over Amnestys rapport om samehets i sosiale medier. I rapporten fremgår det at hver fjerde ytring om samer på Facebook er negativ.

EN UTFORDRING: Tor Bjørnar Henriksen mener det kan være ekstra utfordrende å debattere samiske saker i det offentlige rom. – Rasisme er en uting, påpeker han. Foto: Hanne Larsen / NRK

Henriksen har gjentatte ganger opplevd mikroaggresjoner mot seg når han debatterer samiske saker i sosiale medier eller i avisene. Det vil si små stikk og nedsettende kommentarer som går på hans etnisitet.

– Hver enkelt kommentar er kanskje ikke så ille. Det er når kommentarene kommer hver gang man uttaler seg om saker som gjelder samene, at det kjennes som hets eller rasisme.

– Et ytringsfrihetsproblem

En ny rapport fra Amnesty International Norge viser at samer hetses i sosiale medier.

Amnesty har sammen med analysebyrået Analyse & Tall, gått gjennom over 200.000 kommentarer fra Facebook-sider og grupper i perioden mellom januar 2019 og juni 2023.

Fordommer og negative stereotypier økte særlig under den opphetede debatten om Fosen-saken.

SAMFUNNSPROBLEM: John Peder Egenæs sier at ytringsfrihet og diskriminering er to av de viktigste satsingsområdene i Amnesty. – Derfor var det viktig for oss å lage denne rapporten, opplyser Egenæs. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, påpeker at slik hets i den offentlige debatten er et samfunnsproblem.

– Vi vet at minoriteter som utsettes for stereotypier og fordommer ofte velger å holde seg unna det offentlige ordskiftet. Da står vi overfor et ytringsfrihetsproblem, sier Egenæs.

Henriksen er enig med Egenæs.

– Mange unge samer blir ofte møtt med stygge kommentarer når de ytrer seg om samiske saker. Mange kan bli skremt fra å delta i det offentlige ordskiftet. Da har vi et demokratisk problem, påpeker Henriksen.

VONDT: Jusstudent Alva Gabrielsen Norvang (21) sier at hetsen går inn på henne. – Hvis flere tar til motmæle så vil flere forstå at stereotypiene om samene ikke stemmer, sier hun. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Alva Gabrielsen Norvang studerer juss ved Universitetet i Tromsø. Hun opplevde en massiv hets av samer i forbindelse med sommerens debatt om reinsdyr i Hammerfest.

Hun sier at negative uttalelser om samene føles vondt både for henne, familien hennes og venner.

– Jeg er fra Hammerfest. Jeg hadde håpet at holdningene til samene skulle bli bedre, men slik er det ikke blitt. Det er vondt å erfare, sier Gabrielsen Norvang.

– Ingen særrettigheter

Tor Bjørnar Henriksen påpeker at det er viktig å sikre at informasjonen om samene er riktig.

– Sametinget og samiske institusjoner må være med på å kvalitetssikre informasjonen om samene. Det er viktig å unngå å videreføre stereotypiene, forklarer Rødt-politikeren.

ØKT SAMEHETS: Samenes demonstrasjoner mot vindturbinene på Fosen er en av sakene som har skapt mer debatt om samiske rettigheter. Dette har også ført til mer samehets. Foto: Terje Pedersen / NTB

Henriksen trekker frem spesielt et begrep som ofte brukes mot samene, nemlig «særrettigheter». Slike «særrettigheter» fins ikke, mener han.

– For å bevare og utvikle den samiske kulturen er det behov for en positiv særbehandling for at samene skal få de samme rettighetene som alle andre i det norske samfunnet. Dette gjelder retten til sitt eget språk, kultur, næringer og samfunnsliv, understreker Henriksen.

Det er gitt adgang til å særbehandle noen grupper i likestillings- og diskrimineringsloven. Denne særbehandlingen, som kalles positiv særbehandling, er tiltak man kan bruke for å fremme likestilling.

PÅ DAGSORDEN: Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) mener det er på tide å sette samehets på den politiske dagsorden nasjonalt. – Myndighetene må sette i gang kampanjer mot samehets og bedre opplysningen om samene, krever Myrnes Balto. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget holder på å lage en nettside mot samehets: samehets.no.

– På denne nettsiden kan man få råd og vink om hva som kan gjøres hvis man blir utsatt for netthets. Blant annet om hvordan kontakte politiet, opplyser sametingsråd Runar Myrnes Balto.

Amnesty foreslår flere konkrete grep for å sikre et bedre ytringsklima for samer: