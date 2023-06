Keiino-Fred hardt ut mot hets og drapstrusler

Loga ášši sámegillii.

«Det stopper her! Er det virkelig innafor å komme med ytringer om drap på samer?», skriver artist Fred Buljo på hans Facebook-side.

Han er en av mange som har reagert sterkt på denne kommentaren på en status om rein som beiter på et jorde i Lyngen:

HATEFULLE YTRINGER: Over 60 prosent av den delen av befolkningen som har fått hatkommentarer, har fått dette via Facebook, ifølge Medietilsynets undersøkelse i 2022 om unges erfaringer med hatefulle ytringer. Foto: Skjermdump

Fred Buljo fra Keiino forteller at han reagerte på kommentaren fordi han mener at samfunnet ikke skal akseptere drapstrusler og at slike utsagn er med på å skape både frykt og oppfordring til hat mot den samiske befolkningen.

– Det er ikke et slikt samfunn jeg ønsker å leve i, eller at mine barn skal vokse opp i.

– Jeg mener at vi burde ta et oppgjør med netthetsen som foregår på de forskjellige medieplattformene på nettet, og at ytringer av slikt kaliber må og bør få konsekvenser. Fordi rekkevidden på internett er potensielt veldig stort.

Han håper at vedkommende forstår alvoret og ber om unnskyldning.

Samehets preger reinbeitedistrikt

Berit Kristine Utsi er leder for distrikt 33 Ittunjárga og det er de som har sommerbeite i Lyngen. Det var under et Facebook-innlegg om rein som skal ha beitet på jorder i dette området at, kommentaren ble skrevet.

Hun forteller at hets på nettet er et gjennomgående problem for distriktet. Mye av hetsen stammer fra konflikter mellom bønder og reineiere, da reinen kan vandre bort til bøndenes jorder og beite.

For henne er det trist å lese slike kommentarer.

LEDER: Berit Kristine Utsi er leder for Ittunjárga reinbeitedistrikt. Foto: Berit Kristine Utsi / Privat

– Det er veldig trist å vite at, i ditt nærområde er det folk som ikke liker deg og jobben din og hetser deg for det.

Som mor syns Utsi at det er ekstra tungt å vite at slike kommentarer florerer.

– Mine barn er nå i den alderen at de følger med på sosiale medier, og ser hetsen. Da de var yngre var de mer beskyttet for det, men nå ser de daglig at noen mennesker ikke liker oss og vårt livsgrunnlag.

Reagerer på trusler mot mennesker

Utsi forteller at distriktet heller ikke er fremmed for at folk utenfor reindriften tjuvslakter rein, og at kommentarer som oppfordrer til det derfor preger dem mer.

– Selv om akkurat den personen som skrev kommentaren ikke kommer til å gjøre noe, så finnes det andre som kanskje kan gjøre det. Om noen kanskje mener det mest på spøk, så påvirker det likevel folk til å tenke at det kanskje er greit å skyte rein.

Utsi sier at trusler mot mennesker ikke hører til noensteds.

– Det er tungt å oppleve at noen kan skrive så stygt, det er ikke folkeskikk oppfordre til å skyte folk. Vi har anmeldt saken til politiet.

Politiet i Troms bekrefter at de har mottatt en anmeldelse på kommentaren og har opprettet sak.

NRK har vært i kontakt med personen som har skrevet kommentaren på Facebook og forteller at hen har fått flere reaksjoner på uttalelsen og ønsker ikke å kommentere saken.

Oppfordrer til å anmelde

Sametingsråd med ansvar for motvirking av samehts, Runar Myrnes Balto, sier at det er vanskelig å si hvor ofte samehets skjer på nettet, men at de ser at dette dessverre skjer.

– Det er veldig traumatisk for mange samer å lese sånt, fordi det tolkes som drapstrussel mot hele folket. Det er viktig at folk som ser slikt anmelder det. Bare sånn får vi dokumentert og gjort noe med den hetsen som skjer.

ANSVAR: Sametingsråd Runar Myrnes Balto har ansvarsområdet samehets, sannhet og forsoning. Foto: Hans Ludvig Andreassen / Hans Ludvig Andreassen/NRK

Balto opplyser at Sametinget i samarbeid med Politidirektoratet arbeider nå med en veileder for hvordan man kan anmelde og de håper på at den skal bli ferdig over sommeren.

– Ellers har jeg en oppfordring til regjeringen om å komme på banen. Nå er et godt tidspunkt å lansere en nasjonal handlingsplan mot samehets.

Hva kan du gjøre om du opplever hets? Ekspander/minimer faktaboks Fortell om det til noen du stoler på.

Dersom det er grove trusler eller annen grov hets, kan du kontakte politiet. Politiets nettpatrulje har som oppgave å tråle og hjelpe folk som opplever hets på nett.

Dersom det er mulig, dokumenter det! Det er til hjelp når du kontakter politiet, hjelpeorganisasjoner eller noen du stoler på.