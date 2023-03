Trygve Hegnar er nemlig både redaktør i avisa, samtidig som han er medeier og styreleder i Hurtigruten.

– Jeg kan ikke sitte stille i båten på verdens vakreste sjøreise. Naturen er vår kultur, og jeg kan ikke la Hegnar herje med vårt folk, sier Ellinor Guttorm Utsi til NRK.

Sammen med familien driver hun et samisk opplevelsessted like utenfor Kjøllefjord på Nordkinnhalvøya.

I mange år har passasjerer fra Hurtigruten besøkt sameleiren, og dette har blitt en svært god butikk for bedriften.

Men nå kan det gå mot slutten.

Årsaken er at redaktøren i Finansavisen, Trygve Hegnar, skrev en lederartikkel 3. mars med overskriften «Grådige samer».

«Vi kan ikke la samene herje med oss.» «Det er på tide å sette samene litt på plass.»

Bakgrunnen til lederkommentaren var aksjonene i Oslo i forrige uke.

Hegnar er også styreleder og en av eierne av Hurtigruten AS. Selskapet har i mange år solgt samisk kultur og reindrift til sine passasjerer langs norskekysten.

Og nå skaper hans kommentar bølger også i deler av reiselivsbransjen.

Eiere av Hurtigruten Ekspandér faktaboks Hurtigruten eies av det London-baserte oppkjøpsfondet TDR Capital, Petter Stordalens Strawberry Equities og Trygve Hegnars Perioscopus. TDR Capital sitter på 80,82 prosent av aksjene, mens Stordalen og Hegnar har henholdsvis 11,55 og 4,89 prosent av aksjene i selskapet. Kilde: NTB/E24

På Hurtigrutens nettsider presenteres en «gjestfri og imøtekommende samisk familie som driver med reindrift».

– Bygd på «grådighetskulturen»?

Daglig leder og eier av familiebedriften Davvi Siida AS i Lebesby, Ellinor Guttorm Utsi, sier nå at hun ikke vil la seg bli herjet med av styrelederen i Hurtigruten.

– Hegnar kan fjerne oss fra Hurtigrute-konseptet, men han kan aldri fjerne meg fra reindriften. Det er veldig beklagelig å måtte lese dette, sier hun.

REINDRIFT: Ellinor Guttorm Utsi baserer sin turistvirksomhet på reindrifta. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Guttorm Utsi legger ikke skjul på at Hegnars utsagn provoserer henne fordi han er styreleder i Hurtigruten.

– Vi er leverandør av et produkt som nettopp er bygd på den «grådighetskulturen» han mener vi har, nemlig samisk kultur og reindrift. Og da reiser en veldig alvorlig spørsmålsstilling seg fra min side; er det Hurtigruten mener? Er det dette styret har som utgangspunkt, og den avklaringen må vi jo selvfølgelig få, sier hun til NRK.

I 2018 ble tilbudet kåret til årets beste utflukt av Hurtigruten.

– Vært stolt

Reiselivsbedriften i Lebesby er villig til å kutte inntektene fra Hurtigruten.

– For det går på vår egen integritet. Når vi på den ene siden sier at vi må ivareta reindriftens grunnlag, næringsgrunnlag og stå imot industrialisering og inngrep i naturen, så kan vi ikke samarbeide med noen som har det synet, sier Guttorm Utsi.

Hun forteller at de har vært stolt av å være leverandør til Hurtigruten.

– Men om det viser seg at Hegnars uttalelse er et syn Hurtigruten selv også bærer gjennom ledelsen og det øvrige styret, så har vi problemer med å være leverandør, sier hun.

KULTURBASERT: Ellinor Guttorm Utsi og Ailu Utsi formidler samisk kultur til sine gjester. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Greit å kalle samer grådige?

I en e-post til NRK svarer redaktør i Finansavisen og styreleder i Hurtigruten Trygve Hegnar at han ikke representerer Hurtigruten når han skriver for avisen.

– Jeg har ingen mening om hva HR ønsker eller vil gjøre. Jeg skriver og deltar i debatten som en uavhengig redaktør. Det er meningsløst å koble redaktørrollen med HRs virksomhet, skriver Hegnar til NRK.

Trygve Hegnar er redaktør i Finansavisen. Han er også styreleder i Hurtigruten. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

– Tittelen på artikkelen er «Grådige samer». Flere har påpekt at om man bytter ut «samer» med en annen minoritet, for eksempel jøder, er dette langt over kanten. Har Hegnar reflektert over tittelen?

– Det er en absurd og tendensiøs sammenligning, sier Hegnar.

– Er det greit for en redaktør av en stor avis å kalle samer grådige?

– Ja, selvfølgelig. På samme måte som andre grådige. I denne saken går det om kravene i Fosen-saken. Det er redaktørens frie skjønn og valg, avslutter han.

Representer ikke Hurtigrutens meninger

Også Hurtigruten svarer NRK på e-post. De understreker at Hegnars rolle som redaktør ikke gir uttrykk for Hurtigrutens meninger.

– Lederartikler i Finansavisen er et uttrykk for avisens meninger, og ikke Hurtigrutens. Lederartikkelen om samer og urfolks rettigheter gjenspeiler ikke Hurtigruten Groups synspunkter og verdier.

Det sier pressevakt Anne Solsvik i Hurtigruten Group.

Den samiske utflukten Hurtigruten tilbyr er kun en liten del av deres tilbud til kundene. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

– Vi er opptatt av å bygge respekt for samisk kulturarv og legger stor vekt på å fremme likeverdig og respektfull behandling av alle grupper i samfunnet, skriver Hurtigruten til NRK.

– Blanding av roller

Pål Rasmus Silseth er professor ved BI, og har tidligere skrevet om Hurtigrutens omdømme.

Han tror ikke Hurtigruten nødvendigvis vil komme godt ut av at styrelederen skriver uttalelser som «Grådige samer».

Professor ved BI, Pål Rasmus Silseth tror ikke redaktør Trygve Hegnar har tenkt over rollene sine i saken. Foto: Torbjørn Brovold / Handelshøyskolen BI

– Det er jo litt spesielt. Jeg tror ikke han har tenkt så nøye på rollen sin som styreleder i Hurtigruten. Redaktøren skal ha en litt fri rolle, men her blir det blanding av roller, sier Silseth.

Silseth tror ikke Hurtigruten nødvendigvis vil komme godt ut av saken.

– Jeg tror ikke så mange tenkte over sammenhengen med Hurtigruten. Men dersom det blir en stor sak, tror jeg ikke det vil påvirke positivt i hvert fall, sier han.

I en tidligere versjon av saken ga tittelen uttrykk for at samarbeidet mellom partene er avsluttet. Det er ikke riktig, da det ikke er bestemt fra Ellinor Guttorm Utsis side ennå. Feilen er rettet opp i.