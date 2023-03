– Det minner meg på at jeg er i en minoritet. Det er så lett for folk å snakke stygt om meg og mine venner.

Det sier Kátjá Rávdná Broch Einebakken (24) fra Tana og Manndalen. Hun var en av flere som aksjonerte mot vindturbiner på Fosen i Oslo.

Deler av aksjonen strømmet hun også på TikTok til sine 11 000 følgere.

TikTok: video av demonstrantene som mandagsmorgen var på vei tilbake til Olje- og energidepartementet fra Grønland politistasjon. Foto: skjermdump / tiktok

«En rifle pekt på dere»

Grov hets og stygge kommentarer skal ha blitt lagt igjen på videoen.

Kátjá har valgt å slette alle de stygge kommentarene.

TIKTOK: Fosen-aksjonist fikk drapstrussel under sin direktesending. Kommentaren er fra en annen video på TikTok, som Kátjá også var med i. Foto: skjermbilde / tiktok

– Noen sa til meg at jeg bør kontakte arbeidsgiverne til de som skriver hatkommentarer slik at de får konsekvenser for det, men jeg har ikke energi til det. Det er ikke mitt ansvar at andre er rasister, at folk ikke kan oppføre seg, sier Kátjá Rávdná.

Kátjá Rávdná (i midten) sier at både hun og vennene har opplevd netthets etter aksjonene i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun forteller at hun prøver å unngå hetsen på sosiale medier.

– Det hjelper ikke å se hetsen, det gjør meg bare vondt, sier hun.

Broch Einebakken sier at hun selv ikke opplever mer hets på TikTok enn hun gjorde før Fosen-saken, men at flere av hennes venner har fått grove kommentarer.

– En av mine venner hadde tiktok-live og der skrev folk drapstrusler mot samer. Man blir redd for å møte slike folk på gata i Oslo, sier hun.

– Samehets må tas på alvor

Fosen-aksjonene i Oslo har fått mye oppmerksomhet.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier hun har mottatt både trusler og hets i forbindelse med saken, og har meldt flere til politiet.

En twitterbruker går hardt ut mot både sametingspresidenten og alle samer i Norge. Foto: Skjermdump

Sametingsrepresentant Runar Myrnes Balto sier at slike saker ofte vekker mye hets i sosiale medier.

– Dessverre ser vi at det blir mye hets og trusler rundt slike saker som får stor, nasjonal oppmerksomhet. Vi har også sett drapstrusler både mot de unge aksjonistene og sametingspresidenten.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto mener det må iverksettes en nasjonal handlingsplan mot samehets. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Sametingsrådet oppfordrer til å holde debatten saklig og unngå personangrep.

Samtidig ber de regjeringen på nytt om en nasjonal handlingsplan mot samehets.

– Nå må regjeringen ta det store problemet samehets er på alvor. Vi har tidligere bedt om en nasjonal handlingsplan mot samehets og kommer til å ta det opp med myndighetene på nytt ettersom de dessverre ikke har lyttet enda, sier Balto til NRK.

– Mye frustrasjon

Parlamentarisk leder i Nordkalottfolket (NKF), Torill Bakken Kåven, mener at det er mye frustrasjon i samfunnet nå, og at hets og trusler er måter å få det ut på.

Hun deltok i Debatten på NRK forrige tirsdag. Hun merket mye hets retter mot henne etter det.

– Det ble lagd filmsnutter og det ble sagt så mye stygge ting at det egner seg ikke for å gjengi.

Parlamentarisk leder i Nordkalottfolket, Torill Bakken Kåven, sier at det har kommet trusler og hets i alle retninger. Foto: Kjell Are Guttorm

Bakken Kåven sier at hetsen er forferdelig både for privatpersoner og politikere.

– At vi som politikere skal være nødt til å oppleve det gang på gang og nesten grue seg til å ta frem telefon og PC er helt forferdelig, sier Kåven.

Vil hindre hets

Sannhets- og forsoningskommisjonen har som oppdrag å finne ut hvilke konsekvenser fornorskinga har hatt på det samiske samfunnet.

Hets mot samer er noe av det de tror er en konsekvens.

– Det er en uting i vårt demokrati, at ytringer møtes med hat og hets. Det er noe flere møter, men flere av de som har stått i front i Fosensaken møter det nå.

Det sier leder for kommisjonen, Dagfinn Høybråten. Han tror at deres arbeid vil vekke en debatt som kan motvirke hets og diskriminering når deres årelange arbeid blir presentert i juni.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Ved dokumentasjon av hat og trusler, og slik gjøre folk oppmerksomme på hvor stor den diskrimineringen er. Dette er fornorskning nå, sier Høybråten.

Tross det store omfanget, har kommisjonslederen tro på at deres arbeid vil motvirke hets i fremtida.

– Vi kommer også til å fremme forslag til tiltak som kan motvirke det.

– Folk behandler meg annerledes

Selv om samehetsen blusser på sosiale medier, ser Kátjá Rávdná allerede en endring blant folk på gata etter Fosen-aksjonen.

– Jeg har bodd i Oslo i fem år, men etter denne uken ser folk på meg annerledes. De ser meg i øynene, kommer bort til meg og takker meg for at vi har løftet denne viktige saken.