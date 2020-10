Loga ášši sámegillii: Bahuid roasmmehuvai ealu čohkkedettiin

Nils Per Sara og Kim Rainer Eira var ute for å samle reinflokken da ulykken skjedde i ved Store Korsfjordbotnvannet i Alta kommune.

De skulle opp en fjellside da firehjulingen plutselig begynte å spinne i snøen og rulle bakover.

Sara rakk å hoppe av firehjulingen, men reima på kikkerten ble hengende fast i styret og slik havnet han under firehjulingen.

– Den trillet over meg, og hodet mitt ble klemt mellom firehjulingen og en stein, sier han fra sykehuset i Tromsø.

KRASJSTEDET: Her skjedde ulykken i Alta kommune.

Dramatisk

Kameraten som kjørte foran så hva som skjedde. Han sprang ned for å hjelpe og lot firehjulingen bli igjen på toppen.

– Det var en veldig dramatisk opplevelse. Han var blodig og nesa var trykt inn. Jeg så med en gang at nå må vi ringe etter hjelp, sier Kim Rainer Eira.

Men dramatikken stoppet ikke der.

Mens han holdt på å hjelpe kameraten hørte de at det dundra nedover fjellsiden. Firehjulingen som Kim Rainer hadde satt fra seg på toppen, trillet ned rett mot dem.

– Jeg fikk Nils Per unna før den braket inn i firehjulingen hans, sier Kim Rainer.

BEGGE TRILLET NED: Først trillet Nils Per sin firehjuling ned skrenten. Deretter kom også Kim Rainer sin sekshjuling brasende ned. Foto: Kim Rainer Eira

Skryter av kameraten

I området hvor ulykken inntraff er det ikke mobildekning. Kim Rainer måtte derfor springe opp igjen for å ringe nødnummeret.

– Jeg må skryte av kameraten min, han var så rolig. Han fikk ikke panikk. Det her viser hvor viktig det er at man bestandig er to som jobber sammen når man skal ferdes i ulendt terreng, sier Nils Per.

Han forteller at i deres siida (distrikt) har de bestemt at man ikke får lov til å ferdes alene i slike områder, nettopp fordi det fort kan skje ulykker i farlig terreng.

SKREMMENDE OPPLEVELSE: Det er skremmende å se hvor fort en ulykke kan skje, sier Kim Rainer Eira. Foto: Prviat

– Jeg vet ikke hvordan det ville gått hvis jeg hadde vært alene. Jeg så nesten ingenting og det var ikke mobildekning i området, sier Nils Per.

De måtte vente én time før SeaKing-helikopteret kom for å hente ham. I mellomtiden tok Kim Rainer vare på kameraten og la han i en sovepose med jervenduk over slik at han ikke skulle bli kald.

Da helikopteret til slutt kom, virket det som om de ikke så dem. Derfor måtte Kim Rainer tenne på soveposen sin slik at redningspersonellet skulle finne dem.

Flest ulykker skjer om høsten

Reindrifta er et av de farligste yrkene i Norge og mange ulykker skjer i forbindelse med reingjeting.

I fjor vinter fikk reindrifta egne HMS-rådgivere. De har kartlagt hvordan sikkerhetssituasjonen er i reindrifta.

Les også: Reindrifta skal bli tryggere

Denne kartleggingen viser at de fleste ulykker i reindrifta skjer i perioden oktober til desember.

– I denne perioden samler man og flytter med reinen. Det er mye å gjøre og det viser seg at det er under slike stressende situasjoner at ulykker skjer, sier HMS-rådgiver Anna Kristine Sokki Bongo.

KARTLAGT REINDRIFTA: Høsten og tidlig vinter er den farligste tiden i reindrifta, sier HMS-rådgiver Anna Kristine Sokki Bongo. Foto: Privat

Hun forteller at deres kartlegging viser at de fleste ulykker skjer med skuter, men også med firehjulinger. Den viser også at veldig mange reineiere ofte jobber alene.

Hun syns det er veldig bra at siidaen til Nils Per og Kim Rainer har bestemt at reineierne ikke skal ferdes alene i farlige områder.

– Det er et veldig bra tiltak, spesielt farlig er det å ferdes alene i ulendt terreng og i områder uten mobildekning, sier Bongo.

Må opereres i Oslo

Nils Per ble først sendt til sykehuset i Tromsø. Der konstaterte legene at han hadde fem brudd i ansiktet og at han måtte helt til Ullevål sykehus for å bli operert.

Selv er Nils Per takknemlig for at det tross alt gikk bra med han, selv om han ble hardt skadet.

– Jeg har felt mange tårer i dag når jeg tenker på hvor heldig jeg har vært. Når jeg hører at legene her i Tromsø ikke tør å operere meg, og at jeg må helt til Ullevål, så tenker jeg at skaden må være ganske ille, sier han ettertenksomt.