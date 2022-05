– Virkeligheten er egentlig verre enn det man skulle tro, sier Benn Larsen til NRK.

Han er leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning – elva som regnes som den viktigste for atlantisk laks i Europa.

Larsen ser på videoen som forskerne ved det finske naturressursinstituttet LUKE har tatt denne uken.

– Helt horribelt. En varslet katastrofe, sier han hoderystende.

NRK er med når forskerne Mikko Kytokorpi og Jan-Peter Pohjola fra LUKE hakker seg gjennom vårisen for å komme ned på elvebunnen.

JAKTER PÅ YNGEL: Mikko Kytokorpi (i dykkerdrakt) og Jan-Peter Pohjola fra det finske naturressursforskningsinstituttet LUKE. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Hei, se her, roper Kytokorpi mens han står i råken de har hakket ut. Temperaturmåleren viser 0,0 grader i vannet.

Allerede før han har gravd i elvegrusen og steinene på 60–70 centimeters dyp, pipler 3,5 cm lange yngler opp. De veier 1,2 gram.

– Jeg må ha sparket i en gytegrop, sier forskeren.

De to siste ukene har de finske forskerne lett etter pukkellaksyngel flere steder i Tanavassdraget.

Resultatet etter høstens gyting er klart: I ukene som kommer, vil millioner av yngel vandre ut i havet.

– Vi anslår at 50.000 pukkellaks kom oppover vassdraget i 2021. Hvis alt går bra for pukkellaksen, så kan vi se for oss i verste fall flere hundre tusener fisk neste sommer, sier forsker Panu Orell i LUKE.

Tana: «The Pink Salmon River»

Foreløpig er forskningen av pukkellaksen i Tanaelva i en tidlig fase. Formålet er å skaffe seg basiskunnskaper som kan gi svar på konsekvensene og effekten for livet i vassdraget.

– Vi vet ennå ikke hvordan livet til den opprinnelige laksen påvirkes. Pukkellaksbestanden i Tanavassdraget er nå dobbel så stor som bestanden av den atlantiske laksen. Nå er det «Pink salmon river», sier Orell til NRK.

MILLIONER: Forsker Panu Orell viser noen av pukkellaksynglene de har hentet opp fra Tanaelva denne uken. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Pink salmon kalles pukkellaksen på engelsk.

Forskerkollega Jan-Peter Pohjola tror det nå kan bli vanskelig å bli kvitt den uønskede arten i Tana.

– Nå har den spredt seg over store områder, og skulle man klare å bli kvitt den i Tana, så vil det være masse av den andre steder. Og russerne har ingen planer om å bli kvitt den. Vi må lære hvordan vi kan leve med pukkellaksen, sier han.

Troms: Svømmer ut i havet

Mens det i Tana fortsatt er is på elva og ynglende fortsatt er i gytegropene, har utvandringen til havet allerede startet i Troms.

Der er temperaturen i vannet 4 grader.

Forsker Rune Muladal i Naturtjenester i nord forteller at også elvene i Troms skjer det noe nå.

– For første gang registrerer vi dette i Troms, men så er det også første gang vi har lett etter yngel. Men det er spesielt, ja, sier Muladal til NRK.

Oppdraget utføres for Statsforvalteren for Troms og Finnmark.

– Resultatene blir ferdigstilt i løpet av denne uken, og presenteres snart, sier Rune Muladal.

– Må fiskes av sjølaksefiskerne

Leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Benn Larsen, forsto i høst hva som kunne bli resultatet av 50.000 pukkellaks.

Likevel sier han:

– Å se dette i virkeligheten gir et enormt inntrykk.

Nå frykter han sommeren 2023 enda mer.

– Jeg vet at disse kommer tilbake som to kilos fisk. Det er en mulig katastrofe for villaksen med så store mengder med pukkellaks, sier han.

Larsen sier det nå virkelig haster med å stanse invasjonen.

Fiskeforvalter Eirik Frøyland hos statsforvalteren for Troms og Finnmark sier at hovedtiltaket neste år er å ta pukkellaksen før den går opp i elvene.

– Så får det som skjer i sjøen, bli et supplement, sier han.

Benn Larsen er ikke enig.

– Det sier seg selv at vi klarer ikke å stoppe så store mengder i elva, men et målrettet fiske i sjøen er det beste middelet. – Flest mulig av sjølaksefiskerne må få ut nøter der det er mulig å ta pukkellaksen før den går opp i elvene, sier han.