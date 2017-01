Lørdag vrakes hun trolig av sine egne

Sametingspresident Vibeke Larsen fortalte i denne ukas Studio Sápmi på NRK1 om hvor sårende reaksjonene mot hennes nyttårstale har vært for henne. – Når folk reagerer på at du ikke kan snakke samisk, så kritiserer de samtidig mennesket. Språket er jo en del av et menneske, forklarer Larsen.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK