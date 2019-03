Storfavoritten Keiino innfridde favorittstempelet og trakk det lengste strået i den norske MGP-finalen. De slo ut Adrian Jørgensen i gullfinalen.

Da de fikk beskjed om at de skal til Eurovision, hoppet samtlige medlemmer i luften. Det var ikke en eneste sur mine å spore. Da et samlet pressekorps møtte gruppen på scenen, var de fortsatt i ekstase.

– Ollu giitu, Sápmi, sa en overlykkelig Fred Buljo fra scenen.

Dermed skal de konkurrere mot 40 andre land, så fremt de kommer seg videre til den internasjonale finalen i Tel Aviv i mai. Da skal de fremføre låten «Spirit In The Sky» for over 200 millioner mennesker.

– Ta kulturarven ut i verden

Etter å ha summet seg litt med journalistene flokket rundt seg, valgte Fred Buljo, den ene av tre i gruppen, å takke dem som har tråkket den samiske veien.

Uten deres hjelp mener Kautokeino-mannen at de ikke kunne stått på scenen. Han takket Elle Márjá Eira som var inne i et musikalsk samarbeid til filmen «Den 12. mann», Ella Marie Hætta Isaksen, Mari Boine og den svenske artisten Sofia Jannok.

– Det gir meg så mye motivasjon til å ta kulturarven videre til resten av verden. Det er så artig at den blir så godt mottatt, sier Buljo.

– De som har brøytet vei har gjort det så mye lettere for oss andre, fortsatte Buljo.

OPPTREDEN: Slik så det ut da Keiino sto på scenen under MGP-showet lørdag kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Skal joike foran 200 millioner

Sangen «Spirit In The Sky» blander både pop og joik og sangen handler om de kampene folk må kjempe for å være seg selv.

Gruppen får nå en travel tid frem mot den internasjonale finalen, men de lover også at folk skal få sin bit av dem før den tid.

– Vi skal ut på en lang turne og vi vil representere Norge på en best mulig måte og ta seieren, sier Tom Hugo før Buljo følger opp:

– Vi representerer tre ulike deler av landet, og jeg håper de føler en viss stolthet over oss, sier Buljo.

Joik har vært to ganger i Eurovision

Joik har to ganger tidligere vært i den internasjonale Eurovision-finalen. Første gang var i 1980 da Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg hadde landeplagen «Sámi ædnan».

I 2000 var Johan Sara jr. og Roger Pontare i Eurovision-finalen for Sverige med låten «When Spirits Are Calling My Name»

Denne gang spås det at Keiino kan være blant favorittene også i den internasjonale finalen. Der skal de joike for over 200 millioner seere over hele verden.

Eurovision 2019 går av stabelen i den israelske byen Tel Aviv, med første semifinale den 14. mai. KEiiNO skal kvalifisere seg i semifinale 2 den 16. mai. Selve finalen er den 18. mai.

(RETTELSE: NRK har i en tidligere versjon skrevet at Fred Buljo takket Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen for å ha banet vei for samiske artister. NRK har vært i kontakt med Buljo som sier han også mente å takke Elle Márjá Eira. NRK beklager feilen.)