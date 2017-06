JA til sannhetskommisjonen på Stortinget

Dette vil føre til at et flertall av Stortingets representanter går inn for å si JA til forslaget som skal avgjøres på Stortinget den 20. juni.

– Vi har nylig behandlet denne saken og gått enstemmig inn for å opprette en slik kommisjon, sier Martin Kolberg som er Stortingets representant for Arbeiderpartiet og leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Nødvendig med kommisjon

Tidligere har Sosialistisk Venstreparti (SV), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), Miljøpartiet De Grønne (MDG), og Senterpartiet (Sp) støttet en slik gransking av fornorskningspolitikken som foregikk i over 100 år.

Fremskrittspartiet (Frp) har sagt nei til en gransking. Høyre har enda ikke bestemt hvilken vei de skal gå i saken.

Representanten er klar på at denne kommisjonen er nødvendig på grunn av det som tidligere har skjedd innen fornorskningen av samene.

– Grunnen til at det er behov for kommisjon fikk vi forklart gjennom presentasjonen som var i Stortinget. Gjennom behandlingen er det blitt tydeliggjort at vi må få samlet dokumentasjonen av historiske fakta, få frem nye historiske fakte, og hvilken læring vi må trekke av det.

Saken behandles nå innen kontroll- og konstitusjonskomiteen som 13. juni kommer med sin innstilling til Stortinget. 20. juni avgjøres det i plenumsmøte på Stortinget om sannhetskommisjonen blir en realitet.

Slik stiller partiene seg til sannhetskommisjonen Parti Ant. representanter Sannhetskommisjon? Arbeiderpartiet 55 Ja Høyre 48 Usikker Fremskrittspartiet 29 Nei Kristelig Folkeparti 10 Ja Senterpartiet 10 Ja Venstre 9 Ja Sosialistisk Venstreparti 7 Ja Miljøpartiet De Grønne 1 Ja Totalt: 169 Ja: 92, Nei: 29, Usikker: 48

Positiv

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) har ledet saken om sannhetskommisjonen på Sametinget. Hun sier seg fornøyd med utfallet.

FORNØYD: Inger Eline Eriksen (bildet) sier at hun er glad for at Ap har gått over til ja-siden. Foto: Tor Egil Rasmussen

– Det er veldig bra at de støtter denne kommisjonen. Det viser også at Sametingets arbeid i denne prosessen har bidratt.

29 organisasjoner, blant annet samiske og en kvenske organisasjoner, kom med sine meninger under den åpne høringen i Stortinget. Aps Kolberg fortalte til NRK at argumentene som kom frem var gode, og var noe som førte til at de valgte å gå til ja-siden. Eriksen (Árja) understreker viktigheten med en slik kommisjon.

– Dette er veldig viktig for det samiske folket. Mange føler at Staten ikke har ryddet ordentlig opp etter seg etter fornorskningen.