Fornorskningen: Ja eller nei til en sannhetskommisjon?

Stortinget skal i sommer bestemme hvorvidt det skal opprettes en statlig kommisjon som skal granske fornorskningen mot samene og kvenene i Norge.

Dette etter forslag fra SV.

Nylig holdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en åpen høring hvor 29 ulike parter kom med innspill, de aller fleste samiske organisasjoner.

Denne uken avgjør Sametinget hvorvidt de vil kreve kommisjonen opprettet. NRKs undersøkelser viser at det blir et overveldende flertall.

Her er et utvalg av dem som hittil har tatt standpunkt om hvorvidt fornorskningen bør granskes av sannhetskommisjon, som den gjerne blir omtalt som.

Disse er skeptiske

Stortingsgruppene tilhørende regjeringspartiene Høyre og Frp har ennå ikke flagget sine standpunkt offisielt.

Basert på sentrale partimedlemmers uttalelser hittil, er det nærliggende å anta at partiene vil stemme imot.

TVILENDE: Høyres kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Blant annet har statsråd Jan Tore Sanner (H) uttrykt tvil på hvorvidt han vil opprette kommisjonen.

– Vi bør ikke låse oss til bestemte løsninger for hvordan vi skal få mer kunnskap, har Sanner uttalt.

I mars avslørte NRK et hemmelig notat fra Sanners departement som viste motvilje mot å opprette en granskingskommisjon om fornorskningen.

Sanners partikollega på Stortinget, Michael Tetzschner (H), mener det ikke framkom opplysninger under Stortingets høring som tilsier at man skal ta i bruk granskingsinstituttet.

Jan Henrik Fredriksen (Frp) har varslet at han vil oppfordre sine Frp-kolleger til å stemme imot, blant annet fordi han mener at en sannhetskommisjon er overflødig.

– Ingen tvil om at samene og kvenene er urettferdig behandlet, men dette vet vi jo fra før, har Fredriksen sagt.

TILBAKEHOLDNE: Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H) har selv ennå ikke uttalt offentlig hva de går inn for. Deres partikolleger i rikspolitikken har imidlertid uttrykt skepsis mot en sannhetskommisjon. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

NEI TIL KOMMISJON: Ole Henrik Magga fra Kautokeino ble det norske Sametingets aller første president, høsten 1989. Han representerte Norske Samers Riksforbund (NSR). Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

NEI TIL KOMMISJON: Ellen Inga O. Hætta har vært statssekretær for Høyre og Høyre-ordfører i hjemkommunen Kautokeino. Hun er også tidligere rektor ved Samisk reindrifts- og videregående skole. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ole Henrik Magga skapte en smule furore da han, overraskende for flere, uttalte sitt nei til en kommisjonsopprettelse.

– Fornorskningen og dens skader er allerede grundig dokumentert. Samene har fått vern i Grunnloven. Kongen og kirken har beklaget. Det er nok for meg. Det bør være nok for oss, uttalte Magga først til avisa Nordlys (ekstern lenke – bak betalingsmur).

Ellen Inga O. Hætta har uttalt at en kommisjon vil være feil bruk av ressurser. Hun mener det samiske folk bør være kommet over fornorskningen.

– I en slik kommisjon vil det gå med store ressurser, også samiske ressurser, og ikke minst; mye tid. Disse kreftene kan man disponere på annen måte, har Hætta uttalt.

Norsk-finsk forbunds leder uttalte under Stortingets høring at tiden er inne for å se fremover.

– Forslaget bygger på en offerrolle vi ikke ønsker å ta, sa forbundsleder Nils Petter Pedersen.

Ifølge forbundets egne nettsider mener han at SV-forslaget ikke gir grunnlag for en sannhetskommisjon.

«En urett rettes ikke opp ved å etablere en ny urett», skriver forbundslederen der (ekstern lenke).

Disse er ja-folk

JA TIL KOMMISJON: Lars Filip Paulsen er samtingsrådsmedlem for Høyre. Foto: Siv Eli Vuolab / Sámediggi

Høyres tre representanter på Sametinget er på kollisjonskurs med sine partikolleger på Stortinget.

– Jeg synes vi skal ha en sannhetskommisjon, sier Lars Filip Paulsen (H).

Høyres parlamentariske leder på Sametinget, Ellen Kristina Saba, varsler at partiets sametingsrepresentanter vil sende brev til Høyres stortingsgruppe med anmodning om å stemme for en sannhetskommisjon.

Venstre og Miljøpartiet de Grønne var de to første stortingspartiene som gikk ut med sine standpunkt.

– Fornorskningspolitikken er en skamplett i norsk historie. Derfor handler det om å få en ordentlig gransking for å få frem det historiske grunnlaget, både for rasismen og nasjonalismen som ligger bak, har Olav Elvestuen (V) uttalt.

Rasmus Hansson (MDG) mener at et sannhetskommisjonsarbeid er en naturlig måte å få frem hva som har hendt gjennom tiden.

– Dette vil forbedre situasjonen både for nordmenn, kvener og samer, sier Hansson.

JA TIL KOMMISJON: Miljøpartiet de Grønnes eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson, og Venstres partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande, vil begge trykke på ja-knappen i stortingssalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

JA TIL KOMMISJON: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra KrF. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

JA TIL KOMMISJON: Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella). Foto: Dan Robert Larsen / NRK

JA TIL KOMMISJON: Leder i Norske Kveners Forbund, Hilja Huru, med det kvenske flagget. Foto: Pressebilde / Norske Kveners Forbund

JA TIL KOMMISJON: Leder i Sametingets eldreråd, Inga Karlsen, fra Tysfjord i Nordland. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

JA TIL KOMMISJON: Leder for den landsdekkende samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, oslobosatte Dávvet Bruun-Solbakk, opprinnelig fra Tana. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

JA TIL KOMMISJON: Sametingsrådsmedlem Inger Eline Eriksen (Árja). Foto: Pressebilde / Árja

JA TIL KOMMISJON: Leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas. Foto: Åse Pulk/NRK

JA TIL KOMMISJON: Leder i Samisk Kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira. Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

I en uttalelse nylig, bekrefter også Kristelig Folkeparti at partiet vil stemme for å opprette en kommisjon som bringer frem kunnskap og fakta om fornorskningspolitikken overfor samer.

– Det er ut fra argumentene som er presentert blant annet fra en rekke samiske organisasjoner, inkludert Sametinget, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– På bakgrunn av det kan man starte et mer aktivt arbeid for å forsone, og ikke minst legge til rette for en næringsutvikling i de samiske og kvenske områdene, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Sametingspresident Vibeke Larsen har uttalt at staten har brukt masse ressurser på å fornorske samene, men smuler til å rette opp skadene som politikken påførte.

– Denne sannheten må myndighetene tåle å få vite om man virkelig mener å ivareta samisk språk, kultur og samfunnsliv, har Larsen sagt.

Norske Kveners Forbund ved forbundsleder Hilja Huru peker på at kvenene aldri har fått en beklagelse for den urett de har blitt utsatt for gjennom historien.

Huru har også kritisert «den sterke motviljen» hos myndighetene mot tiltak for kvenene.

Lederen for Sametingets eldreråd, Inga Karlsen, stod for et av de mest brutale vitnesbyrdene fra Stortingets åpne høring om fornorskningen.

– Jeg visste ikke at jeg var mindreverdig før noen turister spyttet meg i ansiktet og sa «fysj, lappunge», fortalte hun under høringen.

– Det var mindreverdig å snakke samisk i de norsktalendes nærvær. Samisk i den tiden ble oppfattet helt latterlig av storsamfunnet, fortalte eldrerådslederen også i høringsinnlegget. Innlegget er publisert i sin helhet på Mentalhelse.no (ekstern lenke).

Noereh-leder Dávvet Bruun-Solbakk gjorde inntrykk på Stortingets kontrollkomiteleder Martin Kolberg (Ap), da de møttes i forbindelse med den åpne høringen.

– Vi unge opplever at vi blir latterliggjort når vi kler på oss i kofte når vi bare vil feire vår egen kultur og identitet, fortalte Bruun-Solbakk til Kolberg og andre fremmøtte.

– Behovet for en sannhetskommisjon har sjeldent vært tydeligere i Norge, har Noereh uttalt på Facebook (ekstern lenke – pålogging på Facebook ikke påkrevd).

Leder i Samerådets avdeling for menneskerettigheter, Eirik Larsen, mente Norge burde se til Sverige og Finland hvor man for tiden jobber med å opprette lignende sannhetskommisjoner.

– Det er et klart flertall i Sametinget for en kommisjon og mange samiske organisasjoner ønsker en kommisjon. Det bør Stortinget lytte til, har Larsen uttalt.

Sametingsrådsmedlem Inger Eline Eriksen mener det er langt fra alle konsekvenser som er avdekket etter fornorskningspolitikken.

– Derfor ber vi om at Stortinget går i gang med å opprette en egen sannhets- og forsoningskommisjon, sa Eriksen i sitt høringsinnlegg.

Norske Samers Riksforbunds leder, Beaska Niillas, er – stikk i strid med NSRs første sametingspresident Ole Henrik Magga – for en sannhetskommisjon.

– Det er viktig å ta rede på hva som har skjedd gjennom historien. Men en kommisjon i seg selv er ikke nok. Vi må også finne ut hvordan man i dag kan rette opp i det som fornorskningen har forårsaket, har Beaska Niillas sagt for en tid tilbake.

Fra Samisk kirkeråds side mener man at kirken selv bør i bli gransket.

– Veien til forsoning går gjennom sannhet, oppgjør og gjenopprettende handlinger. Kirkemøtet har erkjent at kirken deltok i fornorskningen av samene, men også forpliktet seg til å bidra til at uretten ikke fortsetter, sa kirkerådsleder Sara Ellen Anne Eira under Stortingets høring.

Nøytral – men gir råd

TAR IKKE STANDPUNKT: Petter Wille er direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NNIM). Foto: Stortingets nett-tv-tjeneste

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har konkludert med at staten ikke nødvendigvis har menneskerettslige forpliktelser til å etablere en sannhetskommisjon.

– Det er opp til staten selv. Vi ser imidlertid gode grunner for at det skaffes mer kunnskap om fornorskingspolitikkens konsekvenser, sa direktør Petter Wille under stortingshøringen.

– Men dersom man velger å oppnevne en kommisjon, bør den gis et mandat med et klart menneskerettslig fokus, uttalte han også i sitt høringsinnlegg som er publisert på NNIMs nettsider (ekstern lenke).

Stort engasjement

Her er oversikten over alle som uttalte seg under Stortingets åpne høring.

Stortingets nett-tv-tjeneste har publisert videoopptak av alle uttalelsene som ble avgitt under høringen.

Her finner du SVs forslag til Stortinget om å opprette «(...) en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge».